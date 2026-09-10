La defensa de Ríos Artacho afirmó que el exfiscal "no lidera una organización criminal"

El abogado Juan Fascia rechazó el cargo por asociación ilícita. Sostuvo que su cliente "admitió ser ludópata, pidió disculpas y se puso a disposición de la justicia".

Le defensa del exfiscal Mariano Ríos Artacho , imputado ayer como jefe de una asociación ilícita en el desvío de 425 millones de pesos que estaban depositados en cuentas judiciales, rechazó esa tipificación de delito. Desde ayer, exfuncionario cumple arresto en dependencias de Prefectura Naval.

Juan Manuel Fascia, uno de los abogados que asiste a Ríos Artacho, señaló este jueves que su defendido "admitió su adicción al juego", pero que eso no constituye ser el líder de una organización criminal para delinquir.

Ríos Artacho quedó en prisión preventiva por 90 días en el marco de la investigación por el presunto desvío de unos 425 millones de pesos de cuentas judiciales. La medida fue dispuesta este miércoles por la jueza María Trinidad Chiabrera, quien también ordenó el encierro preventivo por el mismo plazo para otros cuatro acusados.

El exfuncionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), fue imputado por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani. De acuerdo con la acusación, el dinero provenía de fianzas, cauciones, reparaciones a víctimas y fondos secuestrados en distintas investigaciones.

Cuál es el planteo de la defensa del exfiscal

En declaraciones a LT8, Fascia señaló que Ríos Artacho declaró en la audiencia donde expuso "el problema de adicción a ludopatía que lleva más de una década. Se puso a disposición de la Justicia. Hubo un reconocimiento de los hechos de su parte. También dijo que sentía vergüenza por lo que estaba atravesando, que no había sido formado para eso, y pidió disculpas a su padre, al Ministerio Público de la Acusación y a la sociedad, porque desde su función defraudó a toda la sociedad que es la que deposita su confianza en los funcionarios".

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Fascia aclaró enseguida: "Esto no es un cliché, ni una estrategia para ir por el lado de la inimputabilidad. Hubo de parte de Ríos Artacho, un reconocimiento sincero de lo que ocasiona la enfermedad: la imposibilidad de controlar las acciones. Ríos Artacho se puso a disposición para colaborar en la recolección de datos que necesite la Fiscalía para terminar de ver las carpetas judiciales que se están investigando. El manifestó que no había una organización criminal o asociación ilícita. Había una única persona que tenía acceso, pero que no había una asociación que pergeñaba la evasión de mecanismos controles".

Por qué la defensa rechaza la figura de asociación ilícita

"Ríos Artacho tenía accesos a cuentas que manejaba como propias para tratar de cubrir irregularidades propias del juego que él padecía, y cubrir deudas. Tenía gente que ya conocía de antes de asumir la función, usaba esa confianza para hacer unos depósitos y con eso iba cubriendo deudas. Se sigue investigando y eso llevará tres meses. Es una causa compleja porque Mariano fue funcionario durante muchos años en distintos roles. La defensa planteó que se tengan en cuenta las declaraciones para colaborar e investigar para la Fiscalía", explicó Fascia.

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Preventiva para Ríos Artacho

"Está alojado en sede de Prefectura en SFe porque planteamos la necesidad de que él no se encuentre con el resto de la población, atentos a su seguridad. Su ludopatía data de hace casi 15 años. Dijo sentir vergüenza"

JM Fascia, su defensor pic.twitter.com/69wSLr0sxY — LT8 am830 (@LT8am830) September 10, 2026

El abogado defensor rechazó la figura legal de jefe de asociación ilícita que le imputó la Fiscalía a Ríos Artacho. "Bajo ningún punto de vista hubo una organización de ese tipo, porque se requieren roles que no los hubo. Además, Mariano no se enriqueció. Mi cliente planteó que estaba dispuesto a afrontar una reparación económica en la medida de sus posibilidades. Eso declaró en la audiencia".

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Fascia también se refirió a las consecuencias de la ludopatía. "Todavía no se ven las consecuencias de esa adicción. Incluso hasta socialmente está aceptada, porque parece un simple juego. Hay entidades médicas americanas que hasta la consideran como una adicción dura, a la altura de las drogas. Lo que pasa es que están silenciosa que arrastra no solo a las familias, y en este caso a la función pública. Hay un deterioro no solo en la calidad de vida, también en los entornos".

"No hubo asociación ilícita, porque Ríos Artacho no tenía vallas que vencer. Mi cliente solo necesitaba una cuenta de alguien conocido que le reciba ese dinero. Para esta defensa, eso dista mucho de ser una asociación criminal para cometer delitos en general", expresó Fascia.

Otros imputados en la causa

Además de Ríos Artacho, la jueza Chiabrera dispuso la prisión preventiva de Julio Héctor M., Fabricio Emanuel R., Gustavo C. y el abogado penalista Emilio B. En cambio, otros seis imputados recuperaron la libertad durante el martes, luego de un acuerdo entre las defensas y los fiscales. Se trata de Nahuel R., Agostina R., Bruno B., Paola B., Daniel C. y Daniel B. La situación de cada uno fue analizada de manera particular a partir del grado de participación que la Fiscalía les atribuye en las maniobras.