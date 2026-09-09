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Diputados: la oposición logró forzar el plazo para dictaminar la emergencia en discapacidad y endeudamiento

Pese a que el oficialismo buscó impedir la sesión, los bloques disidentes alcanzaron el quorum reglamentario y avanzaron con dos propuestas que incomodan al gobierno

9 de septiembre 2026 · 15:09hs
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La oposición impuso condiciones durante la sesión y se llevó los laureles.

Foto: NA

La oposición impuso condiciones durante la sesión y se llevó los laureles.

Tras lograr quorum sin sobresaltos, la Cámara de Diputados nacional aprobó este miércoles por unanimidad el emplazamiento de las comisiones para tratar y dictaminar los proyectos sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad y de alivio para los deudores morosos, dos iniciativas que impulsó la oposición.

El proyecto sobre la emergencia en discapacidad, que cosechó 249 votos y al cual se acopló el oficialismo forzado por circunstancias que hubiera preferido evitar, estipula un primer plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda el miércoles próximo y un segundo encuentro para dictaminar el 23 de septiembre.

Luego se aprobó por unanimidad la propuesta para emplazar a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia para abordar y dictaminar los múltiples proyectos que apuntan a aliviar la situación de cerca de 6 millones de deudores morosos en el país.

El plan prevé dos reuniones informativas del plenario de comisiones los días martes 15 y 22 de septiembre. Y un último encuentro para dictaminar el 29 de septiembre.

El acuerdo transversal para avalar los emplazamientos de comisiones se terminó de sellar en la reunión de Labor Parlamentaria, luego de que quedara en claro que la oposición había conseguido sobradamente las voluntades para el quorum. Frente a ese escenario, el oficialismo entendió que no tenía margen para seguir resistiendo.

El quorum

La sesión abrió con la presencia de 130 diputados que fueron aportados por Unión por la Patria (UP), Provincias Unidas (PU), Frente de Izquierda, Argentina Federal y otros monobloques opositores. Los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la UCR ingresaron al recinto una vez que hubo quorum reglamentario.

Si bien la oposición se llevó los laureles, en el oficialismo recordaron que el cronograma de trabajo que se votó mediante el emplazamiento de las comisiones era prácticamente idéntico al que los presidentes de las comisiones de Discapacidad y de Finanzas, ambos de LLA, habían comunicado el 2 de septiembre.

En ese marco, la santafesina Gisela Scaglia, presidenta del bloque de Provincias Unidas, afirmó: “Aprobamos por unanimidad el emplazamiento para tratar la emergencia en discapacidad”.

“Alcanzar consensos para proteger a quienes más lo necesitan es nuestra responsabilidad. Hay que prorrogar la emergencia y abrir un debate serio para una nueva ley de discapacidad, pensada para el presente y el futuro”, publicó en su cuenta de X.

En tanto, el vicepresidente de la comisión de Discapacidad, Juan Marino (Unión por la Patria), sostuvo que desde que fue aprobada la ley "la emergencia se ha agravado".

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