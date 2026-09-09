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Crimen del policía en Carcarañá: quedó en libertad uno de los imputados

El agente Eduardo Damián López fue atacado el 28 de junio durante los incidentes ocurridos tras la final de la Liga Cañadense de Fútbol

9 de septiembre 2026 · 08:29hs
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El oficial Eduardo Damián López fue atacado el domingo 28 de junio de 2026 en Carcarañá y falleció al día siguiente en Rosario.

Foto: Facebook.

El oficial Eduardo Damián López fue atacado el domingo 28 de junio de 2026 en Carcarañá y falleció al día siguiente en Rosario.

Uno de los imputados en el crimen del policía Eduardo Damián López, ocurrido durante los graves incidentes al finalizar la final de la Liga Cañádense de Fútbol en Carcarañá, recuperó la libertad en las últimas horas.

La decisión del juez Guillermo Lanfranco Pari, de los Tribunales de Cañada de Gómez, benefició a Agustín Amarilla, quien tendrá que cumplir con restricciones como, por ejemplo, fijar domicilio en la casa de la madre en Carcarañá, tendrá que presentarse a firmar periódicamente los registros ante la Oficina de Gestión Judicial, tendrá prohibido mantener contacto con testigos y deberá depositar una fianza de dos millones de pesos.

El fiscal que interviene en el caso, Juan Pablo Baños, manifestó su oposición a la medida judicial y anticipó que recurrirá ante la Cámara de Apelaciones.

Cómo fue el crimen del policía López

El policía Eduardo López tenía 33 años y trabajaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán. El domingo 28 de junio fue a prestar servicios adicionales a la cancha de Cremería, donde Sportivo Las Parejas ganó el partido y se consagró campeón del torneo regional.

Después del encuentro, un grupo de hinchas locales atacó a los policías en el estacionamiento y la víctima sufrió lesiones gravísimas. Poco después, el agente falleció.

>> Leer más: Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

La investigación llevó a la detención de Agustín Amarilla y a Julio Zalazar como presuntos responsables de la agresión. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA, Zalazar estaba entre las 15 ó 20 personas que rodearon a seis uniformados alrededor de las 17.30, cuando empezaron a arrojarles piedras y otros objetos contundentes.

Cómo fue la participación de los imputados

En particular, el fiscal Baños sostuvo que Zalazar tomó una barra de hierro de casi metro de longitud y se la clavó en la cabeza al oficial. Después de esta agresión, Agustín Amarilla agarró el mismo objeto y lo empujó hacia el interior del cráneo en forma ascendente. En ese momento, López cayó y sufrió convulsiones como consecuencia de las lesiones atribuidas.

>> Leer más: Crimen del policía en Carcarañá: el fiscal acreditó que le clavaron una barra de hierro en el cráneo

La víctima quedó internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Casi 24 horas desde el traslado a Rosario, los médicos confirmaron el fallecimiento debido a las gravísimas heridas que tenía.

Mientras Amarilla obtuvo ayer la excarcelación y llegará al juicio en libertad, Zalazar sigue detenido con prisión preventiva. El Gobierno provincial y el MPA ofrecieron una recompensa de 25 millones de pesos para las personas que ofrezcan información veraz sobre los autores del crimen.

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