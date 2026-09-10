Newell's no quiere desprenderse: mira la segunda mitad entre los de arriba

Por primera vez, Newell's llegó a la mitad de la fase de grupos en puestos de clasificación. Marcha 7º en su zona y su desafío es mantenerse en ese lote

Todos van a abrazar al Zorro Cóccaro tras el gol agónico ante Central, en el clásico.

A Newell's una lucha lo metió en la otra . Obligado a cosechar puntos para alejarse de la cornisa, esta vez pudo sumar de manera temprana sin caer en intentos fallidos ni retrocesos contraproducentes. En este Clausura 2026, por mérito y virtud del timonel Frank Kudelka, la embarcación navega serena y a flote, mirando más adelante que atrás , y ahora sus horizontes y pretensiones son muchos más ambiciosas.

Por primera vez, asoma esta chance atravesando la mitad exacta de la fase de grupos, y el conjunto rojinegro se apoya en una plataforma de envión que ya se encuentra dentro de los puestos que permiten clasificar a la siguiente etapa.

Vale remarcar que, nunca la Lepra pudo conseguir ese anhelado boleto desde que se insertó ese formato de disputa en el fútbol argentino. Eso muestra el grado de relevancia que tiene este objetivo, en el que está encolumnado todo el universo rojinegro.

Newell's y un tránsito más sereno

En este momento, después del clásico de la 8º fecha del Clausura, Newell`s marcha 7º en la zona A, con 12 puntos, merced a 3 triunfos, 3 igualdades y 2 derrotas, las dos de visitante, con 9 goles a favor y 7 en contra.

Y, mirando hacia arriba de todo, se encuentra a 4 unidades de los 3 punteros de la zona, Gimnasia de Mendoza, Vélez e Instituto, que acumulan 16 puntos.

Este presente ofrece una fisonomía muy diferente a tiempos anteriores. Por suerte para su tránsito y sus expectativas en el campeonato, ya no se cruzan en el espejo retrovisor fantasmas inoportunos y conspiradores.

Este renovado panorama la inyecta tranquilidad y un mayor grado de libertad a cada uno de sus pasos, ya que en este momento no está obligado a trepar (y soñar) por encima de sus posibilidades, entre especulaciones numéricas, remando desde lejos y contra la corriente.

Hoy ya se sitúa en el lote de los que pasan de ronda, y eso hace también alcanzable esa meta que tantas veces apareció socarrona, como muy esquiva para la suerte del equipo rojiengro.

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Al alcance de la mano

Ahora todo se encuentra mucho más cerca, al alcance de la mano, con la astuta guía de Kudelka y con una base de pibes del club como Josué Reinatti, Luca Regiardo, y Facundo Guch, que le aportan atrevimiento, compromiso y desparpajo a la apuesta futbolística de este Newell’s.

Esa sangre y enjundia de carácter juvenil, se mixtura con la experiencia y la complicidad de Matías Cóccaro y Walter Mazzantti, y así esta mezcla ya mostró que puede alcanzar parámetros competitivos en el torneo.

Este equipo rojinegro se volvió a hacer fuerte en el Coloso Marcelo Bielsa, en su casa y ante su gente, y esa asoma como una de sus principales fortalezas e cara a lo que viene, pero al mismo tiempo sabe que debe mejorar su cosecha de visitante para poder convertirse en conjunto más serio y más completo.

Si logra pasar esa determinación y los goles que saca a relucir sólo en los segundos tiempos, para ser más regular y previsible en todo los desarrollos de todos los partidos en todas las canchas, sumará rasgos que elevarán el nivel de sus metas.

Por ahí corren los principales desafíos en el parque Independencia, y en esta estación empiezan a remontar vuelo sus nuevas ambiciones.

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Lo que tiene por delante

El equipo rojinegro tiene por delante 8 partidos, que incluyen 4 enfrentamientos de local y 4 de visitante. Por la 9º fecha, este viernes, a las 17, se medirá con Vélez en el Coloso. Luego, por la 10ª jornada, el 20 de este mes, visita a Platense. Y, después, el 3 de octubre recibe a Lanús, y el 11 de ese mes jugará con Gimnasia en Mendoza.

Más adelante, se le vendrán el 18 de octubre ante Central Córdoba de Santiago el Estero, en el parque Independencia; el 25 de ese mes irá frente a San Lorenzo en el Bajo Flores; el 4 de noviembre ante Unión en Rosario; y cerrará esta etapa el 8 visitando a Instituto en Córdoba.

Hoy juega la reserva

La reserva de Newell’s visita hoy a las 15 a Independiente Rivadavia, en un duelo que se llevará adelante en la ciudad deportiva del conjunto medocino, y que es parte de la fecha 8º del torneo Proyección.

Con la presencia de Valenino Acuña, que no estuvo con la primera entre los convocados en el clásico frente a Central, otras vez está dentro de los citados para esta categoría por el DT Lucas Bernardi.

El plantel rojinegro ya se encuentra en Mendoza, y vale remarcar que marcha 14º en la zona B, con 6 puntos en 7 partidos. Mientras que Independiente, se ubica 17º, con 4 unidades en 7 cotejos.

Vale recordar que, en esta división, los que clasifican a la siguiente instancia del campeonato son sólo los 4 primeros de cada grupo. Por eso, el irregular paso de los pibes rojinegro en este Clausura lo alejaron bastante de los que tienen chances ciertas de poder pasar de ronda.

Los que viajaron a Mendoza en esta ocasión fueron:

Los arqueros: Sciarini y Villa. Los defensores: Rosso, Boretto, Barrio, Mignacco, y Calderone. Los volantes: Gómez, Sarrachini, Altomonte, Basualdo, y Acuña. Y los delanteros: Sosa, Grondona, Montero, Pavicich, Castelli y Amadío.