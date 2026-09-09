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Fuerte multa a una tenista que representará a Argentina en los Juegos Suramericanos

La organización del US Open 2026 decidió sancionar duramente a la jugadora argentina Luisina Giovannini, que reside en Rosario

9 de septiembre 2026 · 19:28hs
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La tenista Luisina Giovannini jugará los Suramericanos.

La tenista Luisina Giovannini jugará los Suramericanos.

La organización del US Open (Abierto de los Estados Unidos) 2026 decidió sancionar duramente a la jugadora argentina Luisina Giovannini, nacida en Córdoba y que ahora representa a la Federación Santafesina de Tenis. La tenista está a punto de participar en los Juegos Suramericanos que se desarrollarán en Rosario.

La joven de 19 años recibió una multa de 20.000 dólares tras su temprana y repentina salida de la qualy en Flushing Meadows. Los hechos ocurrieron durante la primera ronda de la fase previa, en un encuentro donde la tenista argentina enfrentaba a su colega italiana Lucia Bronzetti.

El encuentro se extendió por apenas 17 minutos, en los cuales la rival sacó ventaja con un categórico 5-0 en el primer set, antes de que se concretara el abandono por parte de la tenista albiceleste.

Por la medida disciplinaria, Giovannini sufrió la retención de más del 60 por ciento del dinero en premios que le correspondía por haber participado en la etapa.

Leer más: Juegos Suramericanos: uno por uno, cuándo y dónde participan los deportistas rosarinos

Un momento clave de su carrera en el tenis

Luisina, nacida en Coronel Moldes, está viviendo un momento clave en su carrera. De hecho, este año logró disputar las qualies de los cuatro torneos del Grand Slam.

Lo cierto es que este hecho abre nuevamente un gran debate en el circuito internacional sobre las normas que rigen los retiros en la previa de los torneos más relevantes.

Luisina está en plena recuperación de la lesión y trabaja para alcanzar su mejor condición física y tenística antes del inicio de la competencia en Rosario. “Estoy recuperándome de una lesión para estar al ciento por ciento en los Juegos Sudamericanos y entrenando a full, dentro de lo que se puede, para representar a Argentina”, explicó la tenista.

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