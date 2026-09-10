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Matías Capozucca fue imputado por amenazas en contexto de violencia de género

La jueza de Primera Instancia Melania Carrara hizo lugar al pedido de la Fiscalía y lo dejó en prisión preventiva por dos meses

10 de septiembre 2026 · 07:40hs
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Matías Capozucca

Foto: archivo

Matías Capozucca, durante uno de los trámites judiciales que cumplió por el caso de 2025. (Imagen TV)

Matías Capozucca, el conductor que protagonizó el trágico choque en parque Norte en 2005, quedó en prisión preventiva por 60 días al ser imputado por los delitos amenazas coactivas y violación de domicilio en perjuicio de su pareja en contexto de violencia de género.

Así lo resolvió la jueza de Primera Instancia Melania Carrara al término de la audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal. Con ese fallo, la jueza hizo lugar a la acusación había impulsado la fiscal Manuela Dalcol de la Unidad de Violencia de Género.

Dalcol le atribuyó a Capozucca la autoría de la agresión a su pareja que tuvo su primer episodio el 3 de septiembre pasado, a las 20. Según la fiscal, el hombre actuó en estado de ebriedad en la casa que compartía con la víctima.

Cómo fueron los hechos por los que se acusa a Matías Capozucca

De acuerdo con la reconstrucción del hecho expuesta ayer en la audiencia, cuando la mujer le recriminó por el estado en que se encontraba, Capozucca manifestó "palabras atemorizantes de manera agresiva y la amenazó para que no realice la denuncia".

>> Leer más: Matías Capozucca, otra vez ante la Justicia: "Tiene el típico perfil de una persona violenta"

Otra situación de violencia se produjo el sábado 5. Según las declaraciones de la víctima, Capozucca se presentó el día anterior en la casa de su pareja para retirar unas pertenencias, pero en lugar de retirarse, porque al parecer ya habrían acordado separarse, decidió quedarse en el lugar pese a la oposición de la mujer.

Al día siguiente, al ver que el hombre no se iba de la casa, la mujer radicó una denuncia a la Central de Emergencias 911 y la policía detuvo al hombre, que ahora irá a juicio por amenazas coactivas y violación de domicilio en contexto de violencia de género.

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