¿Colapinto corre en casa?: la Fórmula 1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita están en duda, y la categoría reina busca nuevos circuitos para esta temporada. Colapinto aguarda novedades

3 de marzo 2026 · 19:43hs
Franco Colapinto podría correr en Francia en 2026.

Franco Colapinto podría correr en Francia en 2026.

La escalada del conflicto en Medio Oriente, con bombardeos y cierres parciales del espacio aéreo en la región del Golfo, volvió a sacudir el calendario 2026 de la Fórmula 1. Y puede tener novedades positivas el piloto argentino Franco Colapinto.

Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita quedaron bajo evaluación de seguridad y, ante un posible doble vacío en el cronograma, comenzaron a sonar con fuerza circuitos europeos como reemplazo.

En ese escenario aparece una posibilidad que ilusiona a la escudería francesa Alpine y también al argentino Franco Colapinto: el regreso del Gran Premio de Francia.

Paul Ricard, la opción fuerte para reemplazar Baréin

El Circuit Paul Ricard es considerado una de las “opciones probables” en caso de que la F1 necesite dos sedes sustitutas. El trazado francés cuenta con homologación FIA, infraestructura moderna y experiencia reciente organizando Grandes Premios.

Para Alpine sería literalmente correr en casa. La estructura con base en Enstone pero identidad francesa tendría una carrera local que potenciaría su exposición comercial y deportiva en plena temporada 2026.

Y ahí aparece Colapinto: el piloto argentino podría disputar un fin de semana con clima totalmente favorable para su equipo, en un circuito que ya fue parte estable del calendario hasta 2022.

Imola y Portimao, las otras alternativas

Además de Paul Ricard, los otros dos candidatos que suenan fuerte son:

- Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Italia), sede del Gran Premio de Emilia-Romaña.

- Autódromo Internacional do Algarve, que dejó grandes carreras en su paso reciente por la categoría.

Ambos escenarios ya demostraron capacidad para activarse rápidamente ante cambios de calendario, algo clave si finalmente se suspenden las fechas en el Golfo.

Fórmula 1: ¿Qué pasará con Bahréin y Arabia Saudita?

Por el momento no hay cancelación oficial de los Grandes Premios en Medio Oriente. Sin embargo, la FIA mantiene el monitoreo permanente de la situación geopolítica y prioriza la seguridad de equipos, pilotos y personal.

Si la tensión escala y se confirma la baja de una o ambas carreras, la Fórmula 1 necesitará reemplazos inmediatos. Y en ese tablero de ajedrez, Francia aparece como una carta estratégica.

Para Colapinto, que sigue consolidándose en la máxima categoría, la chance de disputar un “Gran Premio en casa” para Alpine no solo sería un guiño deportivo, sino también una plataforma ideal para seguir ganando protagonismo en su temporada 2026.

