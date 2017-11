Algunos imputados solicitan no estar en las audiencias

Luego del último cuarto intermedio de la jornada, y una vez resuelto entre las partes que los alegatos de las defensas comenzarían hoy, surgió un planteo de parte de algunos imputados que solicitaron permiso del tribunal para no concurrir a las audiencias. La mayoría de los pedidos fueron formulados por aquellos que se encuentran en libertad y alegaron la posibilidad de perder sus respectivos empleos. Otros, que están tras las rejas, como Ariel "El viejo" Cantero, justificaron sus requerimientos en cuestiones de salud.

Tras un breve debate en el que las defensas obtuvieron la anuencia de la Fiscalía para sus planteos, los jueces deliberaron y decidieron otorgar esos permisos una vez concluida la ronda de alegatos. Para acceder a tales permisos, los imputados deberán realizar una manifestación por escrito, mientras que los defensores se comprometieron a no presentar recursos de nulidad por las pruebas que se puedan generar en ausencia de sus defendidos durante los debates.

Estrés

Antes de anunciar que los alegatos de las defensas se harán escuchar desde hoy, el juez Ismael Manfrín preguntó si alguien tenía algo para agregar. El abogado Carlos Varela planteó entonces que su defendido Ariel "El viejo" Cantero no haría uso de su derecho a declarar y, en ese sentido, pidió no concurrir a algunas audiencias a raíz del "estrés" que le genera.

El juez respondió que la norma procesal requiere la presencia de los imputados durante el juicio. No obstante, igualmente pidió saber qué pensaba la Fiscalía sobre el pedido y los acusadores coincidieron en que Cantero debía estar. Fue entonces que varios de los abogados presentaron los casos particulares de varios de los imputados.

Algunos defensores de los miembros de las fuerzas de seguridad que están acusados —todos en libertad excepto Juan Angel Delmastro, que tiene prisión domiciliaria— esgrimieron que sus clientes no están imputados en todos los delitos que se juzgan y que, además, están "trabajando para mantener a sus familias". El abogado Fausto Yrure, por ejemplo, planteó que su defendido Agustín Mauro Ruiz está trabajando como empleado en una empresa y ofreció pruebas de ello para que le permitan no asistir a todas las audiencias.

Juan Ubiedo explicó que Silvana Jésica Gorosito tiene hijos muy pequeños. Gabriel Navas expuso que su cliente Angel Albano Avaca también está trabajando y "hoy en día es complicado perder el empleo". Y extendió el pedido para Andrés "Gitano" Fernández, que está acusado por un hecho —el homicidio de Diego Demarre— que no se tratará en las audiencias hasta febrero.

Los planteos se sucedieron de parte de las defensas de Mariano Salomón, que está detenido y acusa problemas de hipertensión; Delmastro, que está con domiciliaria y es insulinodependiente, y otros imputados. En ese marco, algunos defensores deslizaron que hubo conversaciones previas entre las partes, de carácter informal, para que algunos imputados se abstengan de concurrir a las audiencias.

Pruebas y reclamos

Una vez formulados los planteos, Varela redobló su pedido con un argumento: si se puede juzgar en rebeldía a una persona que esté ausente del recinto, "¿por qué no se podría hacer lo mismo con alguien que está prestando su conformidad?", en tal sentido. Para reforzar su postura, el abogado adelantó su compromiso de no presentar planteos de nulidad posteriores basados en las ausencias de los imputados.

En ese marco tomó la palabra el fiscal Luis Schiappa Pietra para advertir que es posible que en casi todas las jornadas se produzca prueba contra los imputados. "No me opongo a que estén ausentes, pero que sepan eso", adelantó. "Está clarísimo. Pero si estos pedidos son aceptados no habrá posteriores pedidos de nulidad", respondió Navas.

Finalmente, y tras unos minutos de deliberación con sus pares María Isabel Más Varela y Marisol Usandizaga, Manfrín adelantó que los pedidos serán aceptados pero luego de los alegatos. Y agregó que el tribunal requerirá una manifestación por escrito de cada imputado que solicite no concurrir a las audiencias.