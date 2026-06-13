Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Uno de los clásicos más apasionantes de la ciudad se jugará en las Cuatro Hectáreas desde las 17. Dirige Facundo Gorla

Verdiblancos y verdinegros frente a frente otra vez. El partido, como cada vez que juegan, promete una alta dosis de adrenalina.

Cuando el ambiente del fútbol empieza a subir su fiebre, el rugby no se detiene. En el Litoral se jugará la 8va. fecha del Top 10 del Torneo Regional, certamen donde está en juego la Copa Banco Macro.

Y la jornada pone en el lugar de partido destacado el cruce entre Jockey Club Rosario (7º, 15 puntos) y Duendes (2º, 25 puntos) uno de los clásicos del rugby rosarino. El partido, al ser televisado, comenzará a las 17, se disputará en las Cuatro Hectáreas y será dirigido por Facundo Gorla.

Tras un comienzo poco feliz, el verdiblanco recuperó la memoria y se fue acomodando en la tabla de posiciones pero esta tarde tendrá un examinador de lujo con su eterno rival, que viene peleando los primeros puestos, aun mostrando altibajos en su juego. No obstante, en clásicos de este calibre, los antecedentes no cuentan .

Para el encuentro de este sábado, el verdiblanco formará con Jano Fanjul, Alejo Pereyra Tauzy y Santiago Bellotti; Marcos Lorenzini y Agustín Cansino; Damián Torino, Manuel Santi y Emiliano Ferrari; Agustín Maderna y Joaquín Fanjul; Manuel Lluch, Fermín Vergara Oroño, Luca Scarpello e Ignacio Vergara Oroño; Santiago Casiello. Entrenador, Federico Amelong.

En tanto, el verdinegro lo hará con Francisco Angaroni, Mateo Negroni y Federico Rodríguez; Nicolás Sánchez Gómez y Rafael Gietz; Bautista Poniatychyn, Giuliano Bufarini y Matías Landi; Valentín Larrazabal y Mariano Rovea; Marcos Simioni, Felipe Roldán, Martín Pellegrino y Santiago Cáceres; Juan Cruz Faura. Entrenador, Hernán Pavani.

Uni recibe a Old Resian en la Quinta

Universitario (8º, 12 puntos) y Old Resian (10º, 12 puntos) protagonizarán en la Quinta del primero, otro de los partidos de la fecha, que comenzará a las 16, bajo la supervisión de Federico Longobardi. Con la misma cantidad de unidades pero separados por diferencia de tantos, académicos y tricolores buscarán sumar puntos para empezar a salir de los incómodos últimos lugares de la tabla.

El conjunto de Las Delicias saldrá al campo de juego con Mateo Tacconi, Ignacio Rodríguez y Fausto Cecarosi; Joaquin Stilling y Benjamin Veksler; José Montero, Uriel Pozzo y Gregorio Cuello; Ignacio Zabella y Pedro Gonzalez; Lisandro Riquelme, Ignacio Todaro, Iñaki Gabilondo y Federico Cámpora; Jeremías Floridia. Entrenador: Guillermo Isabella.

Old Resian, con Oscar Salinas, Faustino Grynblat y Walter Mascaro; Luciano Cuminetti y Ramiro Yannetti; Franco Lo Nostro, Gianfranco Speciale y Ramiro Cárcamo; Teo Corubolo y Fausto Carugatti; Mateo Farías, Luca Candini, Manuel Scarampi y Nahuel Pacheco; Guido Candini. Entrenador: Fernando Fantoni.

GER vista al Gitano

GER, (5º, 20 puntos) enfrentará en la capital provincial a Crai (4º, 22 puntos) en un partido, a priori, de muchos puntos, donde la victoria es el gran aliciente para no perder de vista a los punteros y estar en la charla, o al menos en una posición expectante. Juan Vega es el árbitro designado para este encuentro.

El mens sana alistará a Joaquín Horcada, Franco Palillo y Santiago Gramajo; Agustín Fontanarrosa y Ramiro Guraya; Joaquín Seoane, Stefano Costa e Ignacio Villegas; Felipe Costa y Felipe Giménez; Bautista Galleano, Andrés Speziali, Tomás Morales Raffe y Francisco Lattanzi; Ramiro Picotto. Entrenador: Hernán Dinucci.

Completando la fecha Paraná Rowing (6º, 15 puntos) recibirá a Santa Fe Rugby (3º, 24 puntos) y Jockey Club Venado Tuerto (9º, 12 puntos) a Estudiantes (1º, 26 puntos). El mendocino Francisco Nanclares (Mendoza) y el santafesino Joaquín Zapata serán los respectivos encargados de impartir justicia en esos partidos.

Segunda División del rugby de la región

En el torneo de Segunda División del TRL se jugará la 7ª fecha, en la que el líder Logaritmo (1º, 29 puntos) arriesgará la punta ante Tilcara (7º, 14 puntos). El partido, que comenzará a las 16, será dirigido por Lucas Palacios.

Además, Provincial (5º, 21 puntos) recibirá a Los Caranchos (3º, 25 puntos), Los Pampas (9º, 7 puntos) a La Salle (10º, 7 puntos), Gimnasia de Pergamino (11º, 2 puntos) a Cha Roga (12º, sin puntos), Círculo Rafaelino (4º, 22 puntos) a Alma Juniors (2º, 25 puntos) y Universitario Santa Fe (6º, 20 puntos) a Regatas/Belgrano (8º, 11 puntos)