"A mi hijo lo mataron", sostuvo el padre del jugador de vóley de Central Córdoba a un mes de su muerte

Una muerte con muchos interrogantes

"¿Por qué tanta demora?", se preguntó este sábado el padre de Giovani en declaraciones a La Capital. En ese sentido, afirmó: "A mi hijo lo mataron, no se quién, pero lo mataron. Era un chico tranquilo, con esperanzas; con una carrera deportiva, se había probado en la selección argentina, no tenía necesidad de quitarse la vida".

Desiré aseguró que "hay muchas preguntas sin respuestas: cuando fuimos a retirar el cuerpo al Instituto Médico Legal la ropa de mi hijo mojada, el cuerpo estaba descompuesto a pesar de que habían pasado recién 24 horas".

giovani2.jpg

También consignó que el cadáver de Giovani "tenía una marca en el cuello, estaba morado de un costado y presentaba un raspón en un costado de la espalda raspado".

"La forense que nos atendió nos dijo que pudo haber rebotado el cuerpo, por eso esas lesiones. Pero, ¿dónde va a rebotar? También nos dijeron que había tomado mucha agua (sic), no sé qué están ocultando", sostuvo.

A su vez, Desiré comentó que probaron con llamar a su celular pero "está apagado" y que "la Fiscalía dice que no puede aportar datos al respecto porque corre peligro la investigación".

"No creo que le hayan quitado la vida por un celular", evaluó.

Las últimas horas de Giovani, el jugador de vóley de Central Córdoba

Pes a que su mamá biológica vive Añatuya, Santiago del Estero, lugar donde fue enterrado el cuerpo, Giovani vivía desde hace 9 años con su papá y sus hermanos en el populoso barrio de Puente Gallego.

Ese último día que Giovani fue visto con vida, Desiré relató que no fue a la escuela porque había jugado en Arroyo Seco la noche anterior y a la tarde salió para ir a visitar a su novia.

Giovani Mvogo Eteme tenía 17 años y jugaba al vóley en Central Córdoba.

"De ahí no apareció más hasta que al otro día encontraron el cuerpo, por eso hay una parte de la historia que no me cierra porque el jueves a la tarde voy a hacer la denuncia a la comisaría sub 21ª y me dicen que me iban a avisar, mientras mi pareja avisa al barrio para que publiquen fotos de Gio en el grupo de Facebook que tenemos los vecinos en el barrio", agregó.

Y continuó: "Después me avisan, me llevan a una habitación y me dicen que habían encontrado un cuerpo con el DNI de mi hijo y que tenía que ir a la comisaría 2ª; o sea que estuvieron de las 15 a las 23 para decirme que habían encontrado el cuerpo, sin el celular ni la tarjeta Sube".

"Esperamos que es haga justicia y que esto no sea en vano", concluyó Desiré, quien se encuentra bajo asesoramiento legal de los representantes legales del Centro de Asistencia Judicial (CAJ).

Cómo sigue la investigación por la muerte del jugador de vóley de Central Córdoba

Desde Fiscalía comentaron que los médicos forenses se reunieron con los familiares para ponerlos al tanto que las lesiones que presentaba el cuerpo son compatibles con la caída, que no presenta lesiones defensivas, ni otras que sean compatibles con agresiones.

"Se relevaron cámaras de videovigilancia de la zona del parque España y no se lo pudo captar. La cámara más cercana al lugar del hecho no funcionaba", señalaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Familiares de un chico que murió en el Parque España reclamaron por avances en la investigación.

También revelaron que "hay tareas investigativas en reserva con relación al teléfono celular del fallecido (que no estaba en la escena), pero que esas medidas y datos están en reserva".

A su vez, consignaron que "se pudo corroborar por testimonios que Giovani estuvo con su novia, luego regresó a su casa y volvió a salir hacia el Parque de España, según se estima".

Asimismo, confirmaron que "por el momento no hay indicios de una posible intervención violenta de terceros, mientras se siguen realizando relevamientos de imágenes de cámaras y se solicitaron exámenes toxicológicos".