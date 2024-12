La desesperada búsqueda en comisarías de la familia de un chico sin saber que había muerto

Con relevamientos de cámaras de vigilancia y medidas en relación a la línea del celular que perteneció a Giovani Mvogo Eteme, la investigación de la muerte del adolescente de 17 años en la zona del parque España continúa bajo el encuadre de “un posible suicido como lo más concreto” , según indicaron este domingo a La Capital fuentes de la Fiscalía. La investigación no detectó hasta el momento una intervención de terceros en el fallecimiento del joven afrodescendiente, que era jugador de vóley del club Central Córdoba. En su entorno, en tanto, plantean que recibieron informes oficiales contradictorios mientras buscaban al joven con vida el jueves pasado, sin saber que el cuerpo estaba en la morgue. “No terminamos de entender lo que pasó, por eso buscamos que esto se aclare” , dijo a La Capital su entrenadora, Andrea Cima.

Este domingo el recuerdo de Giovani y las preguntas sobre su muerte sobrevolaron los partidos de vóley que disputó Central Córdoba, donde también juega un medio hermano del chico de 17 años. Omar Vicente, a cargo del club, dijo a este diario que no harán declaraciones sobre el caso: “Hasta que se aclare la situación la postura de la comisión es no hablar”.

El cuerpo del joven fue encontrado por la policía la madrugada del jueves en la zona del Parque España con una lesión en la cabeza. Si bien la investigación avanza como suicidio, en el entorno familiar del muchacho sostienen que alguien pudo haberlo atacado o empujado para robarle, porque al momento del hallazgo no contaba con su celular ni con la tarjeta del transporte urbano de pasajeros que llevaba al salir de su casa en el barrio Puente Gallego.

“Los primeros informes médicos dan cuenta de que presenta traumatismo de cráneo, no presenta otra lesión que indique herida defensiva o lesión de ataque”, planteó un vocero del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La investigación está a cargo de la fiscal Mariana Prunotto, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, quien ordenó además exámenes toxicológicos y anatomopatológicos. Se dispusieron el relevamiento de cámaras de vigilancia públicas o privadas en la zona del hallazgo y otras medidas en reserva.

“No se aportaron testimonios al momento que indiquen otra posible hipótesis concreta de investigación”, añadieron desde el MPA. Está previsto que se les tome testimonio a allegados del muchacho en los próximos días y se ordenaron medidas en relación a la línea de celular de Giovani, quien horas antes de su muerte se había comunicado con su mamá para pedirle plata porque quería comprar una gaseosa.

En principio, el informe preliminar elaborado por el Instituto Médico Legal arrojó un "traumatismo de cráneo". No está claro si el muchacho cayó desde la altura de las escalinatas del parque España, donde afirman que le gustaba ir seguido para reflexionar y contemplar el paisaje, ya sea solo o junto a su novia. No se detectaron en el cuerpo otras lesiones. Fue encontrado por la policía a las 5 del jueves en una zona cercana a avenida del Huerto y Salta.

La familia se enteró de la muerte de Giovani luego de un largo peregrinar por comisarías buscando al joven. Según contó su entrenadora, como la noche del miércoles no regresó a la casa de Puente Gallego donde vivía con su papá, su madrastra y sus hermanos, comenzaron a preguntar por él en el barrio. Una vecina les dijo que al chico lo había abordado la policía en una parada de colectivos. Una situación que, dicen, es habitual en el barrio.

Por eso sus familiares pensaron que podía estar en alguna comisaría y salieron a buscarlo. El jueves fueron la Jefatura de Policía y pasaron dos veces por la seccional 21ª, la más cercaba al barrio, sin que les informaran que estaba fallecido. “Después de haber transitado por todas las comisarías de Rosario fuimos llevados hasta la comisaría 2ª sin decirnos a qué nos llevaban. Nunca se nos informó que íbamos a reconocer un cuerpo”, planteó Andrea.

“Mientras íbamos en camino la policía llama a la madrastra y le dicen que el nene se había suicidado. Cuando llegamos a la comisaría el papá se descompuso y por eso entré yo”, relató la entrenadora, que tenía una relación muy cercana con Gio y sus hermanos, con quienes solían juntarse a comer y compartían fiestas de fin de año. “Nos dijeron que se había suicidado. Entonces cuestioné algunas cosas: cómo estaba sin el celular y sin la tarjeta de colectivo, si pudo ser un robo, si lo empujaron por las escalinatas”, contó.

En las seccional les dijeron que intervenían en el caso desde las 5 de la mañana y desde las 8 intentaban contactar a los padres. “Tenían el documento de Giovani con la dirección pero nunca fueron a buscar a los padres a la casa”, planteo Andrea, a quien le realizaron algunas preguntas que le parecieron “raras”: si el chico estaba con “malas juntas”, si era de pelear y si se podría haber suicidado. “Tenía altibajos, alguna pelea con la novia, cosas así pero no para tomar una decisión de esas”, indicó. Luego la familia acudió al Instituto Médico Legal, donde les dijeron que la carátula se había modificado y los enviaron a la sede de Fiscalía frente al Centro de Justicia Penal, adonde llegaron acompañados por una integrante de una organización africana que colaboró con la búsqueda.

“Pasan los papás y ahí les dicen que no les pueden mostrar el informe del forense porque no habían abierto el mail y no podían abrirlo delante de ellos. Les dijeron que iban a enviar un PDF y los hacen retirarse mientras le toman declaración a la mama biológica”, siguió contando Andrea, e indicó que a las 23 del miércoles Giovani había contactado desde su celular a su mamá. Le pidió que le enviara plata para comprar una gaseosa. Por la reconstrucción que hizo la familia de los últimos movimientos del chico, saben que también se contactó con una amiga y le dijo que estaba comiendo un choripán. Creen, por la hora, que eso ocurrió en la zona del parque.

Otra de las dudas de la familia surgió de un audio que les hizo llegar un compañero de voley que vio en las redes sociales que al chico lo estaban buscando. Les contó que en el momento en que postearon que Giovani estaba perdido él estaba comiendo en una reunión familiar. Allí, dijo, un primo le contó que en el parque España había habido una pelea que involucraba a un jugador de Central Córdoba. "En la pelea el chico quedó tirado y después llegó la policía pero ya los otros se habían ido", decía el audio.

Con todo, para Andrea, “la familia se sintió vulnerada y no termina de entender lo que pasó. El dolor es doble: por la muerte de Gio y porque, si se suicidó, nadie se dio cuenta de que podía pasar algo así. Por eso buscamos que esto se aclare”.

Desde Fiscalía, en tanto, plantearon que se puso al tanto a la familia de la situación e indicaron que "si hay alguna persona que quiera aportar datos que puedan servir para la investigación puede acercarse o enviar mensaje en las redes sociales de la Fiscalía".