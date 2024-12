Familiares de un chico hallado muerto en el Parque España reclaman avances en la investigación

La madrugada del jueves 18 de noviembre la policía halló el cuerpo sin vida de Giovani Mvogo, de 17 años, en las escalinatas del Parque España. El informe preliminar de la autopsia indicó que la causa de la muerte fue un golpe en la cabeza provocado por una caída sin intervención de terceros. Por ese motivo la principal hipótesis en la Fiscalía es la de suicidio, aunque la investigación no está cerrada y hay medidas pendientes. Los familiares del chico, que era afrodescendiente y jugaba al voley en Central Córdoba, marcharon este lunes para exigir esclarecimiento.

La principal inquietud de la familia de Giovani Mvogo pasa por el hecho de que el joven no tenía algunas de sus pertenencias. No les cierra la hipótesis del suicidio porque el chico no atravesaba ninguna crisis subjetiva severa y creen que pudo ser víctima de alguna agresión. En ese sentido sus familiares volvieron a manifestarse preocupados por los escasos avances de la investigación.