Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Central llegará al jueves ante Corinthians con varias cuestiones acomodadas y en alza pero la situación de Jaminton Campaz y otras menores lo tienen intranquilo

El abrazo para Jaminton Campaz, luego de la victoria por 2 a 1 sobre Aldosivi del último viernes. El colombiano genera incertidumbre con su continuidad en Central

Después de un fin del primer semestre un tanto convulsionado y de un inicio del segundo con muecas de insatisfacción, Central corrigió a tiempo y metió dos triunfos de enorme significado para llegar a la gran cita del jueves en Arroyito de la mejor manera, en la vuelta de la Copa Libertadores . Casi de una forma ideal, si no fuera por algunas cuestiones que generan distintos grados de intranquilidad. La principal, por supuesto, será la definición o no de la venta de Jaminton Campaz a México. Se podría definir pronto, también podría extenderse que es lo que a esta altura pretende la dirigencia.

Central perdió en Córdoba con Belgrano después de que le costó empatarlo y en el debut en casa no pudo con Racing. La siguiente parada fue el Monumental y ahí si metió un enorme pleno, con una victoria que valió en todas direcciones. Para el plantel y sobre todo para el entrenador Jorge Almirón, que la tiene que remar en la consideración popular canalla.

Tanto, que no se lo aplaudió por ese 1 a 0 a River ni por haber dado vuelta el partido con Aldosivi. En su caso, no hubo nuevas críticas y ese fue su principal triunfo.

Pero además del entrenador, otras cuestiones fueron favorables en al victoria ante el Tiburón. Por ejemplo, que no estuvieron los dos laterales titulares y los relevos cumplieron.

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Emanuel Coronel estaba suspendido y por eso jugó Elías Verón, pero en el caso de Agustín Sández, Almirón apostó por hacerlo descansar en el banco porque había tenido un gran trajín en el Monumental. Y Alexis Soto lo reemplazó en una de sus más sólidas actuaciones en Arroyito.

Entonces, como saldo a favor, guardó a sus laterales titulares para enfrentar a Corinthians, los reemplazaron bien y llegaron muy bien al choque del jueves. Fue todo ganancia.

Manejo de situación de Jaminton Campaz y el futuro

A su vez, pese a la polvareda que levantó Campaz con su decisión de no entrenar los dos días posteriores a semejante victoria ante River, no estalló en la cancha el viernes. Y no solo porque el colombiano finalmente retomó las prácticas, sino porque se lo sacó del foco sin excluirlo.

Concentró, fue al banco y entró con el resultado en contra, tras lo cual volvió a mostrar el nivel de las fechas anteriores, ya que desde que regresó del Mundial, Campaz exhibió un gran nivel y fue de lo mejor de Central en cada presentación.

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Su participación clave en el gol del empate y la autoría del segundo hicieron pasar a segundo plano lo que pasó en la semana y en sus declaraciones el capitán Ángel Di María y Almirón lo cobijaron. De todas formas, eso no quita que pueda haber definiciones inminentes sobre las negociaciones con América de México.

Si el club azteca eleva la propuesta y se acerca a lo pedido por Central, será difícil retenerlo, inclusive si eso ocurriera antes del partido del jueves. Lo único positivo en esta situación es que en México al menos no esán apurados por el cierre del mercado de pases, que es en setiembre.

Además de Campaz, otras situaciones de menos complejidad pero que hay que atender, fue la floja actuación de Jeremías Ledesma, que pareció haber perdido algo de confianza ante Aldosivi. Y no está más Jorge Broun.

También preocupa la lesión de Franco Cervi, que apenas pudo jugar unos minutos en su debut ante Racing. Central esperará hasta hoy para inscribirlo o no para los octavos de final de la Copa Libertadores, porque hasta es probable que no llegue para la revancha. También cabe la posibilidad de que se sume algún nombre más.

La previa dejó buenas sensaciones y algunas inquietudes. La Copa, a la vuelta de la esquina.