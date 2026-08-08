La lista de Central para la Copa Libertadores se terminará de definir el lunes a la espera de Franco Cervi

La lesión de Franco Cervi podría sacarlo de los partidos con Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores y Central espera unos días más para definirlo

Tomás Badaloni es uno de los que refuerzos que llegó a Central y que aparece en la nueva lista de la Copa.

Central se prepara la la llave de octavos de final de la Copa Libertadores, frente a Corinthians.

En la previa del partido contra Aldosivi, por el torneo Clausura, en Central debieron poner la cabeza un instante también en la Copa Libertadores , con la presentación de la lista de buena fe para los octavos de final. Y en ella todavía esperan decidir si se incluye o no a Franco Cervi para los octavos de final, que comienza el jueves ante Corinthians.

Esta nueva lista, que al igual que la presentada antes del inicio de la competencia, consta de 50 nombres, tendría una alteración de cinco futbolistas. Hay tiempo hasta el lunes para presentar la nómina en la Conmebol.

De esta forma, todos los jugadores que llegaron como refuerzos forman parte de la nueva nómina de futbolistas canallas para el cruce ante Corinthians, por los octavos de final.

Bajas y altas en Central

Los jugadores que fueron incluidos son Axel Werner, Sebastián Zaracho, Alan Rodríguez y Tomás Badaloni, que son quienes se sumaron en este mercado de pases. Todavía esperan por Cervi, quien con una lesión muscular es difícil que esté presente para los dos partidos ante Corinthians, este jueves y el próximo en San Pablo.

Por Cervi esperarán por si se suma algún refuerzo de último momento, teniendo en cuenta que no podrá jugar en la ida y casi seguro en la vuelta. Eso no quiere decir que, en caso de clasificar a cuartos de final, no pueda sumarse en ese momento.

Tomás Badaloni es uno de los que refuerzos que llegó a Central y que aparece en la nueva lista de la Copa. Virginia Benedetto / La Capital

Las bajas estaban también muy claras. Son aquellos futbolistas que emigraron de Arroyito en este receso. Son los casos de Jorge Broun (se fue a Universidad de Concepción de Chile), Carlos Quintana (Deportivo Riestra), Enzo Giménez (Querétaro de México), Alejo Veliz (Bahía de Brasil) y Samuel Beltrán (Sportivo Luqueño de Paraguay).

Cabe destacar que en esta ocasión se pudieron realizar cinco modificaciones en la lista de buena fe, pero aquellos equipos que avancen a los cuartos de final estarán habilitados para realizar tres cambios más.

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