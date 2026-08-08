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Jorge Almirón: "Central hizo méritos para resolverlo y ganar antes el partido ante Aldosivi"

El técnico de Central destacó el valor de la victoria antes de la Copa Libertadores y resaltó que “seguimos por buen camino”

8 de agosto 2026 · 14:03hs
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“El primer tiempo de Central fue muy bueno

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

“El primer tiempo de Central fue muy bueno, sólo falto el gol”, señaló el DT canalla.

Tras la victoria de Central sobre Aldosivi, el técnico auriazul Jorge Almirón trazó su análisis sobre un triunfo que no expuso holgura en su marcador final pero que terminó en una cosecha de tres puntos para el equipo canalla en el Clausura, que le sirve para seguir afirmándose en una de sus luchas.

“Hicimos méritos para resolverlo y ganarlo antes”, sentenció el DT auriazul en rueda de prensa en el Gigante.

“No era fácil jugar con un rival que anotó un gran gol y después se metió atrás. Lo fuimos a buscar y merecimos ganar”, enfatizó el entrenador canalla, quien también destacó lo colectivo: “En este partido el equipo mostró un gran compromiso grupal. Nadie quería salir de la cancha. Fue un partido realmente muy duro pero no tengo dudas de que lo ganamos con claridad”.

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Almirón destacó la producción de Central

En ese sentido, el entrenador centralista profundizó que “el primer tiempo nuestro creo que fue muy bueno, sólo falto el gol. Hicimos lo necesario para estar en ventaja en esos pasajes, pero no lo conseguimos. Y en el complemento, ellos nos complicaron más con el gol”.

Y agregó: “Ese gol nos alteró bastante y nos apuró un poco. Pero es normal. Lo pudimos controlar y estoy muy contento con la reacción que mostraron los jugadores para dar vuelta la historia del partido”.

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¿Y Campaz?

Sobre la situación de Jaminton Campaz, el entrenador canalla no esquivó el tema. “Hablé con Jaminton en la semana y él está bien, está trabajando en el club, y ahora hizo bien su trabajo. Estamos muy conformes con lo que hizo en este partido”.

Y amplió su explicación: “Jaminton no entrenó dos días, por eso arrancó Julián Fernández, quien también hizo un buen trabajo de desgaste, muy importante, que permitió que Campaz se luciera cuando entró. Ahí pudo hacer la diferencia y definió el partido”.

Acerca de las conclusiones, Almirón afirmó que “hicimos un gran desgaste y tenemos que reponernos para la Copa. Por suerte, terminaron todos bien”.

Sobre los delanteros y el gol, el DT apuntó que “los atacantes hicieron mucho. No se dio el gol pero siempre ellos están ahí y por eso son tan importantes para el equipo”.

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Se viene cruce de Copa

Acerca de los duelos con Corinthians, señaló que “los partidos de Copa desgastan mucho, tenemos que estar preparados para enfrentar un gran desafío. El equipo tuvo muy buen ritmo, ojalá podamos mantener este envión. Tenemos que seguir por el buen camino”, subrayó.

Y para finalizar se refirió a la actuación de Alexis Soto. “Hoy lo puse para rotar y que esté en ritmo, cuando le toque. Mostró claramente que está bien, y es importante para nosotros en ese sector”.

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