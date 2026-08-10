Libertadores: preocupación en Corinthians por las lesiones de cara al duelo con Central El equipo dirigido por Fernando Diniz, que este domingo superó a Bragantino 2 a 0 por el Brasileirao, tuvo ocho jugadores ausentes por diversas molestias 10 de agosto 2026 · 09:04hs

Corinthians celebra uno de los tantos en la victoria de este domingo ante Bragantino.

Corinthians venció a Red Bull Bragantino este domingo por 2 a 0, en un partido correspondiente a la jornada 22 del certamen del Brasileirao Serie A. Pero más allá de la victoria, el entrenador Fernando Diniz tuvo una multitud de bajas, siete por acumulación de tarjetas y ocho ausencias por molestias que generaron una enorme preocupación de cara al compromiso en el Gigante del jueves, a las 21.30, ante Central, en lo que será el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.

De acuerdo al técnico, la mayoría de las ausencias se debieron a lesiones, entre ellas la del lateral izquierdo Hugo Farías, en la fase final de recuperación de un problema en el menisco lateral de la rodilla derecha, y la del mediocampista Alex Santana, quien comenzó el reacondicionamiento físico tras un traumatismo en la rodilla.

La mayor parte de los problemas de Corinthians está en el ataque. Zakaria Labyad tiene un daño en el menisco y rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Yuri Alberto está bajo tratamiento de una lesión en el tendón de la corva derecho, Vitinho se recupera de una cirugía en el menisco de la rodilla izquierda y Kayke está tratando una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El mediocampista André Luiz sintió molestias en el muslo derecho en el último partido, fue preservado este domingo y podría estar ante el Canalla. Depay negocia su renovación de contrato La única ausencia no relacionada con lesiones reside en la figura de Memphis Depay, quien tendría casi todo acordado para este lunes firmar la renovación de su contrato. Por lo pronto, se encuentra entrenando con el fin de estar frente a Central si resuelve su situación con la entidad. Memphis Depay deve renovar seu contrato nesta segunda-feira (10) e reforçará o Corinthians contra o Rosario Central na Copa Libertadores, quinta-feira (13). pic.twitter.com/kX6nqPc7kI — Coringavioes/News (@CorinthiansN23) August 10, 2026