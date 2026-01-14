La Capital | Ovación | tenis

Tenis: cuántos argentinos se encuentran a una victoria de clasificar al Abierto de Australia

Este miércoles comenzará a definirse los tenistas que ingresarán al cuadro principal. Argentina tiene 8 que entraron directamente por el ranking

14 de enero 2026 · 15:12hs
Marco Trungelliti participó en tres ediciones del Abierto de Australia de tenis.

Marco Trungelliti participó en tres ediciones del Abierto de Australia de tenis.

La clasificación al cuadro principal del Abierto de Australia de tenis se acerca al fin. Entre este miércoles por la noche y durante las primeras horas de jueves se conocerán los tenistas clasificados al primer Grand Slam de la temporada. El torneo comenzará el domingo 18 de enero en el Melbourne Park

Argentina tendrá 8 tenistas en el cuadro principal. Condición a la que accedieron por la ubicación en el ranking mundial. Los que ingresan directo a un torneo de Grand Slam son los ubicados en los 100 primeros puestos, o unas posiciones más lejos, porque puede haber bajas por lesión u otra circunstancia.

Los argentinos que se aseguraron la participación en el cuadro masculino son Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante.

La única representación femenina del país que ingresó directo al cuadro es Solana Sierra.

El tenis argentino, presente en la clasificación

Otros 10 tenistas argentinos comenzaron a jugar días atrás la clasificación, con la necesidad de superar tres rondas para entrar al cuadro principal.

Luisina Giovannini, tenista formada y radicada en Rosario, nacida en la localidad cordobesa de Coronel Moldes, fue una las argentinas que inició la competencia. Lo mismo María Lourdes Carlé, Julia Riera y Jazmín Ortenzi.

image - 2025-12-07T192958.008
Luisina Giovannin, en su primera clasificación para un Grand Slam de tenis.

Luisina Giovannin, en su primera clasificación para un Grand Slam de tenis.

Mientras que entre los varones, los que empezaron el camino hacia el cuadro principal fueron Marco Trungelliti, Román Burruchaga, Facundo Díaz Acosta, Genaro Olivieri, Alex Barrena y Juan Pablo Ficovich.

Todos fueron eliminados en las dos primeras rondas, con excepción del santiagueño Trungelliti.

Este miércoles por la noche, no antes de las 21, el tenista de 35 años (130º del ranking mundial) buscará el triunfo ante el portugués Jaime Faría (151º), para conseguir un lugar en el cuadro principal.

El Abierto de Australia fue el primer Grand Slam que jugó en su carrera. Accedió desde la clasificación en 2016. Por el mismo camino repitió en las ediciones de 2020 y 2022.

Marco Trungelliti, "el viejo que funciona"

Trungelliti, recientemente convocado a la serie de la Copa Davis de Argentina y Corea del Sur, a partir de la ausencia de las principales raquetas nacionales, es un luchador.

A los 35 años sigue con empuje. "Lo viejo funciona", la frase que se hizo popular de la serie "El Eternauta", la lució en una de sus remeras en Melbourne. Parece que sí.

