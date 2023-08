Veliz jugaría hoy su último partido en Central y partiría a Inglaterra

El juvenil delantero canalla jugaría esta tarde ante Chaco For Ever por última vez en Central. Emigraría a la Premier League por más de 15 millones de dólares

Resta la confirmación oficial, pero Alejo Veliz jugaría este miércoles ante Chaco For Ever, en Córdoba, por la Copa Argentina, su último partido en Central. El delantero sería vendido en el ciento por ciento de su pase a la Premier League a un equipo que aún no trascendió y así los hinchas canallas podrán verlo hoy en el Mario Kempes en el último acto con la auriazul.