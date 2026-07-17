Asociación Rosarina de Fútbol: vuelve la actividad en los torneos de primera e inferiores

Las divisiones inferiores arrancarán este sábado a las 10.30 y las primeras en sus tres categorías (A, B y C) comenzarán a las 15

Rosarina. Provincial recibe a Unión de Álvarez, en el inicio de la Zona Campeonato en Primera A.

Regresa la actividad local, siempre que el tiempo lo permita, en los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol . Para las categorías menores, de manera excepcional, la jornada de este sábado comenzará a las 10.30, mientras los partidos de primera A, B y C arrancarán a las 15.

Después de dos semanas de vacaciones, la casa madre del fútbol local anunció que la reanudación de los torneos en inferiores, primera en femenino y masculino.

La primera fecha en la zona Campeonato tendrá estos encuentros: Provincial vs. Unión de Álvarez, Adiur vs. Pablo VI, Coronel Aguirre vs. Central y Newell’s vs. Morning Star.

Zona Permanencia de Primera A

Por su parte, en la zona Permanencia el ganador clasificará a la zona Campeonato del 2027 y los últimos clubes descenderán de categoría. La primera fecha será: Tiro Federal vs. San Telmo, Mitre vs. Oriental, El Torito vs. Banco y Central Córdoba vs. Villa Gobernador Gálvez.

Zona Campeonato (Primera B)

Los dos primeros jugarán en primera A del 2027. La primera fecha en la zona Campeonato: Social Lux vs. Bancario, Defensores de Funes vs. Tiro Suizo, Club del Gran Rosario (CGR) vs. Leones y Defensores Unidos vs. Río Negro.

El clásico de barrio Ludueña entre Defensores Unidos y Social Lux se jugará en la 2ª fecha en la cancha del Rojo, en Humberto Primo e Iguazú.

Zona Permanencia (Primera B)

Zona Permanencia: General Paz vs. Renato Cesarini, 7 de Setiembre vs. Fisherton, Arijón vs. 1º de Mayo y Botafogo vs. Alianza Sport. Los dos últimos descienden a la C.

Torneo de Primera C

Por su parte, la tercera categoría también comenzará a las 15 con este programa de partidos: Estrella Azul vs. Provincial B, Sarmiento vs. Juan XXIII, María Reina vs. San Roque, Argentino vs. San José y Sportivo Silva vs. 14 de Junio. Libres: 27 de Febrero y Sparta.