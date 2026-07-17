Los Pumitas terminaron octavos en el Mundial Juvenil de Georgia

Los Pumitas cayeron ante los Juniors Wallabies por un abultado 52-29 en Tbilisi y cosechó su tercera derrota consecutiva, algo que no ocurría desde 2017.

Los Pumitas cerraron su participación en el Mundial Juvenil con una abultada derrota ante Australia por 52-29 en el Avchala Stadium de Tbilisi, Georgia y culminaron en la octava ubicación.

“Ni el tiro del final te va a salir”. Con esa frase del icónico tango Desencuentro de Roberto Goyeneche podría titularse la última actuación del conjunto argentino, que sufrió ante cada ataque de los Juniors Wallabies: el conjunto oceánico fue contundente y marcó puntos cada vez que pisó los último diez metros rivales.

El primer try fue apenas a los dos minutos para Australia, aunque hubo una reacción con try de Simón Pfister -el trymen del torneo-, más la conversión y el penal de Federico Serpa, fue la única vez que Los Pumitas pudieron estar arriba en el marcador.

A eso le siguieron cuatro tries consecutivos de los océanicos, para un parcial de 33-10, y en el arranque nomás del segundo tiempo un nuevo try de Australia para dilapidar las esperanzas de reacción argentina. El hooker John Greenfell y el wing Tom Farr-Jones fueron los puntos altos con dos tries cada uno.

El equipo argentino combinó errores de recepción y fallas de primeros tackles, combinadas con las virtudes del rival, hicieron que la diferencia en el marcador fuera inalcanzable.

Fue una nueva y dolorosa derrota de Los Pumitas que no pudieron repetir lo que hicieron en el inicio del torneo al derrotar con amplia superioridad a Estados Unidos e Irlanda, y cosecharon su tercera derrota en forma consecutiva, por lo cual de pelear mano a mano con Inglaterra para estar entre los mejores cuatro equipos finalizaron en la octava posición, luego de sendas derrotas ante Escocia y Australia, y de esa forma perdieron tres partidos seguidos, algo que no sucedía desde 2017.

Francia y Sudáfrica, definirán este sábado 18 quien se queda con la corona.