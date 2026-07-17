Los Pumitas terminaron octavos en el Mundial Juvenil de Georgia

Los Pumitas cerraron su participación en el Mundial Juvenil con una abultada derrota ante Australia por 52-29 en el Avchala Stadium de Tbilisi, Georgia y culminaron en la octava ubicación.
Los Pumitas cayeron ante los Juniors Wallabies por un abultado 52-29 en Tbilisi y cosechó su tercera derrota consecutiva, algo que no ocurría desde 2017.
Por Pablo Mihal
Los Pumitas cerraron su participación en el Mundial Juvenil con una abultada derrota ante Australia por 52-29 en el Avchala Stadium de Tbilisi, Georgia y culminaron en la octava ubicación.
“Ni el tiro del final te va a salir”. Con esa frase del icónico tango Desencuentro de Roberto Goyeneche podría titularse la última actuación del conjunto argentino, que sufrió ante cada ataque de los Juniors Wallabies: el conjunto oceánico fue contundente y marcó puntos cada vez que pisó los último diez metros rivales.
El primer try fue apenas a los dos minutos para Australia, aunque hubo una reacción con try de Simón Pfister -el trymen del torneo-, más la conversión y el penal de Federico Serpa, fue la única vez que Los Pumitas pudieron estar arriba en el marcador.
A eso le siguieron cuatro tries consecutivos de los océanicos, para un parcial de 33-10, y en el arranque nomás del segundo tiempo un nuevo try de Australia para dilapidar las esperanzas de reacción argentina. El hooker John Greenfell y el wing Tom Farr-Jones fueron los puntos altos con dos tries cada uno.
El equipo argentino combinó errores de recepción y fallas de primeros tackles, combinadas con las virtudes del rival, hicieron que la diferencia en el marcador fuera inalcanzable.
Fue una nueva y dolorosa derrota de Los Pumitas que no pudieron repetir lo que hicieron en el inicio del torneo al derrotar con amplia superioridad a Estados Unidos e Irlanda, y cosecharon su tercera derrota en forma consecutiva, por lo cual de pelear mano a mano con Inglaterra para estar entre los mejores cuatro equipos finalizaron en la octava posición, luego de sendas derrotas ante Escocia y Australia, y de esa forma perdieron tres partidos seguidos, algo que no sucedía desde 2017.
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