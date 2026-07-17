La Capital | Ovación | Los Pumitas

Los Pumitas terminaron octavos en el Mundial Juvenil de Georgia

Los Pumitas cayeron ante los Juniors Wallabies por un abultado 52-29 en Tbilisi y cosechó su tercera derrota consecutiva, algo que no ocurría desde 2017.

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

17 de julio 2026 · 14:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
Presencia rosarina. El medioscrum de Jockey Club Rosario

Presencia rosarina. El medioscrum de Jockey Club Rosario, Juan Preumayr, jugó en el Avchala Stadium de Tbilisi,

Los Pumitas cerraron su participación en el Mundial Juvenil con una abultada derrota ante Australia por 52-29 en el Avchala Stadium de Tbilisi, Georgia y culminaron en la octava ubicación.

“Ni el tiro del final te va a salir”. Con esa frase del icónico tango Desencuentro de Roberto Goyeneche podría titularse la última actuación del conjunto argentino, que sufrió ante cada ataque de los Juniors Wallabies: el conjunto oceánico fue contundente y marcó puntos cada vez que pisó los último diez metros rivales.

El primer try fue apenas a los dos minutos para Australia, aunque hubo una reacción con try de Simón Pfister -el trymen del torneo-, más la conversión y el penal de Federico Serpa, fue la única vez que Los Pumitas pudieron estar arriba en el marcador.

Los Pumitas, una sombra

A eso le siguieron cuatro tries consecutivos de los océanicos, para un parcial de 33-10, y en el arranque nomás del segundo tiempo un nuevo try de Australia para dilapidar las esperanzas de reacción argentina. El hooker John Greenfell y el wing Tom Farr-Jones fueron los puntos altos con dos tries cada uno.

El equipo argentino combinó errores de recepción y fallas de primeros tackles, combinadas con las virtudes del rival, hicieron que la diferencia en el marcador fuera inalcanzable.

Fue una nueva y dolorosa derrota de Los Pumitas que no pudieron repetir lo que hicieron en el inicio del torneo al derrotar con amplia superioridad a Estados Unidos e Irlanda, y cosecharon su tercera derrota en forma consecutiva, por lo cual de pelear mano a mano con Inglaterra para estar entre los mejores cuatro equipos finalizaron en la octava posición, luego de sendas derrotas ante Escocia y Australia, y de esa forma perdieron tres partidos seguidos, algo que no sucedía desde 2017.

Francia y Sudáfrica, definirán este sábado 18 quien se queda con la corona.

Noticias relacionadas
Panchito González, cuando jugaba en Newells. Su próximo destino es la ciudad mexicana de Tijuana, donde jugará en el Xolos.

Un ex-Newell's que la rompe en Chile se irá a México, donde será dirigido por Sebastián Abreu

Paredes, Messi y Enzo Fernández, muertos de risa en un momento de rélax de la selección argentina. El plantel vuelve el lunes y podrían decretar feriado.

El lunes podría ser feriado por el regreso de la selección y el inicio del Clausura se atrasaría una semana

Argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026.

Argentina vs. España en la final del Mundial 2026: hora, canales y posibles formaciones

Una de las atajadas de Dibu Martínez en el Mundial 2026. ¿Se retirará de la selección si consigue su segundo título?

"Si ganamos el segundo Mundial, me retiro": ¿cumplirá Dibu Martínez lo que dijo antes de la Copa del Mundo?

Ver comentarios

Las más leídas

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

Lo último

Primera C: Argentino derrota a Yupanqui en Ciudad Evita

Primera C: Argentino derrota a Yupanqui en Ciudad Evita

Un ex-Newells que la rompe en Chile se irá a México, donde será dirigido por Sebastián Abreu

Un ex-Newell's que la rompe en Chile se irá a México, donde será dirigido por Sebastián Abreu

El lunes podría ser feriado por el regreso de la selección y se retrasaría el inicio del Clausura

El lunes podría ser feriado por el regreso de la selección y se retrasaría el inicio del Clausura

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

El Fontanarrosa vivirá este domingo una fan fest gratuita con transmisión internacional para alentar a la selección argentina en la final de la Copa del Mundo

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Por Fermín Sanchez Duque
La demolición de la cancha de Tiro Federal abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña
La Ciudad

La demolición de la cancha de Tiro Federal abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña

Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha
La Ciudad

Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina
La Ciudad

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina

¿Quién mató a Eduardo Trasante? El misterio sigue a seis años del crimen del exconcejal
Policiales

¿Quién mató a Eduardo Trasante? El misterio sigue a seis años del crimen del exconcejal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Ovación
Un ex-Newells que la rompe en Chile se irá a México, donde será dirigido por Sebastián Abreu
Ovación

Un ex-Newell's que la rompe en Chile se irá a México, donde será dirigido por Sebastián Abreu

Un ex-Newells que la rompe en Chile se irá a México, donde será dirigido por Sebastián Abreu

Un ex-Newell's que la rompe en Chile se irá a México, donde será dirigido por Sebastián Abreu

El lunes podría ser feriado por el regreso de la selección y se retrasaría el inicio del Clausura

El lunes podría ser feriado por el regreso de la selección y se retrasaría el inicio del Clausura

Argentina vs. España en la final del Mundial 2026: hora, canales y posibles formaciones

Argentina vs. España en la final del Mundial 2026: hora, canales y posibles formaciones

Policiales
Crimen en la cárcel de Piñero: Fiscalía pidió 6 condenas a perpetua pero todos fueron absueltos
Policiales

Crimen en la cárcel de Piñero: Fiscalía pidió 6 condenas a perpetua pero todos fueron absueltos

¿Quién mató a Eduardo Trasante? El misterio sigue a seis años del crimen del exconcejal

¿Quién mató a Eduardo Trasante? El misterio sigue a seis años del crimen del exconcejal

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

La Ciudad
Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

La demolición de la cancha de Tiro Federal abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña

La demolición de la cancha de Tiro Federal abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina

Aguas Santafesinas impulsa un plan de modernización para mejorar el servicio

Aguas Santafesinas impulsa un plan de modernización para mejorar el servicio

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina
Economía

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones
La Ciudad

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para la final
La Ciudad

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para la final

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado
La Ciudad

Se afirman las paritarias con aumento salarial con mínimo garantizado

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale
Información General

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

Cartelera económica: agrotecnología, pymes e innovación
Economía

Cartelera económica: agrotecnología, pymes e innovación

El tiempo en Rosario: viernes caluroso, con ráfagas fuertes y posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes caluroso, con ráfagas fuertes y posibles tormentas

El gobierno quiere recibir a la Scaloneta: Plaza de Mayo y operativo de seguridad
política

El gobierno quiere recibir a la Scaloneta: Plaza de Mayo y operativo de seguridad

Los incendios forestales de Canadá llenaron de humo la sede de la final del Mundial
Información General

Los incendios forestales de Canadá llenaron de humo la sede de la final del Mundial

El video del machete de Pickford: qué dijeron Messi y sus compañeros
Mundial 2026

El video del "machete" de Pickford: qué dijeron Messi y sus compañeros

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas
La Ciudad

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva
Salud

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva

Los bomberos santafesinos que combatían incendios mientras jugaba argentina
La Región

Los bomberos santafesinos que combatían incendios mientras jugaba argentina

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, las Falklands sí
Política

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, las Falklands sí"

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas
Ovación

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas

Cómo llegó la bandera de Malvinas a los jugadores argentinos
Ovación

Cómo llegó la bandera de Malvinas a los jugadores argentinos

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina
Ovación

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina

Denunció que un hombre les pegó a sus hijos cuando compraba hamburguesas
Policiales

Denunció que un hombre les pegó a sus hijos cuando compraba hamburguesas

Se cayó por la escalera mientras jugaba Argentina y está en estado crítico
La Región

Se cayó por la escalera mientras jugaba Argentina y está en estado crítico

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía
Policiales

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía