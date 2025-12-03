El “prestigio” de Newell’s y el proyecto de armar una “estructura moderna, con tecnología aplicada al fútbol” , fueron algunas de las razones por las que Roberto Battión aceptó ser el director deportivo del club, si es que Fuerza Leprosa, que postula a la presidencia a Julián González, gana las elecciones del 14 de diciembre.

Exfutbolista y con trayectoria de director deportivo en Unión y Banfield, habló con La Capital sobre los pasos a dar, desde la integración del plantel, los juveniles a potenciar, la elección del entrenador y el proyecto en sí. “La historia de Newell’s demanda pelear los puestos de privilegio y de clasificación a copas internacionales. Los objetivos serán esos” , precisó.

El prestigio que tiene Newell’s a nivel nacional e internacional. Su historia, títulos, lo que representa la institución. Por la gente que transitó por el club. Hicimos cuatro o cinco reuniones en Rosario y Santa Fe. Nos presentaron el proyecto y nos gustó mucho. Nos sorprendió también. No es habitual que te presenten un proyecto. Normalmente el proyecto lo impone el director deportivo o el entrenador de turno. Este es un proyecto integral, de toda la estructura de fútbol. Tuvimos muchos puntos en común en el proyecto. Obviamente después hicimos nuestro aporte. Lo que nos gustó es que proponen una estructura profesional. Con distintas áreas, integradas con recursos humanos capacitados, gente idónea. Una estructura moderna, con la convicción de que hay que invertir en tecnología, para actualizar todas las áreas. Los últimos clubes que crecieron en el fútbol argentino y mundial son los que están más actualizados y que incorporaron tecnología aplicada al fútbol. Que te lleva a tomar mejores decisiones y a hacer un mejor análisis. Después nos plantearon estabilidad. Una planificación a mediano y largo plazo. Que no haya esa inestabilidad de los últimos años que te lleva a cambiar todo por perder o tener resultados adversos.

Julián González mencionó al Colo Re y Ariel Rosada como quienes le darán identidad al proyecto por su historia en Newell’s, y a vos y a Esteban Amut los responsables de darle el carácter profesional, la innovación y la tecnología?

Lo que remarcó es complementar la parte profesional y la pertenencia. En mi caso, tengo la diplomatura en dirección deportiva, que es un requisito fundamental para el año que viene. Todos los clubes de AFA, de Primera y Primera Nacional, deben tener la diplomatura de director deportivo. Esteban lideraría la secretaría técnica, que tiene que ver con la innovación, tecnología, el establecimiento de distintos procesos para hacer seguimiento de futbolistas, para medir su evolución. Tanto de los posibles futbolistas a incorporar como los que ya están, de primera, reserva o divisiones formativas. Los clubes que más crecieron invierten muchísimo en tecnología, que te permite base de datos, scouting digitalizado, análisis de video y análisis de estadística. Para que haya una toma de decisión no solamente desde un aspecto subjetivo, sino desde la objetiva, que es el dato. Esteban hace más de 25 años que trabaja en eso, de manera privada y en distintos cuerpos técnicos. El Colo (Re) y Ariel (Rosada), más allá de que tendrán funciones específicas dentro de la secretaría técnica, harán visualización de futbolistas, de jugadores que estemos haciendo seguimiento. El Colo tendrá más preponderancia para darnos su opinión sobre un defensor, Ariel más sobre un mediocampista. Pero además lo que aportarán será la transferencia de sus experiencias dentro del club. El Colo sabe lo que es transitar toda las etapas dentro del club y salir campeón. Ariel le va a transferir a todo aquel que se incorpore cómo se vive el fútbol en Rosario, lo exigente que se el hincha, lo pasional. Todos nos podemos llegar a complementar muy bien.

El análisis individual del plantel de Newell's

¿Pudieron evaluar la situación del fútbol profesional de Newell’s estando afuera del club?

Hicimos un diagnóstico, La agrupación nos presentó todo tipo de información. Lo tenían todo muy bien estudiado. Julián lo manifestó. Hace un año y medio vienen trabajando en el proyecto. Eso también nos sorprendió. Todo el análisis previo que habían hecho. Nosotros también analizamos los sistemas tácticos usados, el rendimiento individual de los futbolistas, los minutos que jugó cada uno, como se han conformado las distintas planillas. En el once titular notamos mucha participación de futbolistas de experiencia. Y en la última parte del año la aparición de juveniles. Eso es algo que nosotros tenemos la tarea de rescatar, la historia y la identidad formadora que tiene Newell’s, dándole mayor protagonismo a los futbolistas formados en la institución. A consolidarlos. En el diagnóstico que hicimos, la fortaleza que tenemos es la localía. No estuvo del todo aprovechada en la última temporada. Queremos volver a instalar esa localía fuerte con el acompañamiento de la gente, con lo que representa el estadio. Dentro de las debilidades encontramos toda la turbulencia que hubo en el último tiempo, que también llevó a la confusión, con cambio de directores deportivos, de entrenadores, de coordinadores de juveniles. Cambios constantes de futbolistas. Hubo muchísimos año tras año, torneo tras torneo, y no se ha podido consolidar una base. Son cosas a rever.

>> Leer más: Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

¿Cómo será en una primera etapa ese proceso con los jóvenes del club, algunos con más minutos que otros en primera?

Hay futbolistas que ya han demostrado estar a la altura de la primera, que fueron los que más participación tuvieron. A los que les tocó jugar en un contexto adverso. La idea es rodearlos de futbolistas experimentados, que sean una guía, que los acompañen. Más allá del aporte que le pueda dar el entrenador de primera, al juvenil lo termina de formar el compañero, mediante el comportamiento, actitudes, forma de manejarse ante determinadas situaciones, acompañando y exigiendo. En ese sentido es importante elegir los futbolistas a incorporar, que tengan ese profesionalismo que los juveniles necesitan. Después se plantea todo un proceso integral, desde divisiones juveniles, reserva y primera. Con distintos indicadores que nos irán demostrando en qué etapa está el juvenil que queremos integrar, primero a reserva, haciendo con cada uno un seguimiento para después poder integrarlo a primera. Esta será tarea de la dirección deportiva. La de encontrar esos futbolistas que uno cree que ya están para jugar en primera o para integrarlos a una pretemporada. El paso previo al debut de un futbolista es hacer la pretemporada con el plantel de primera. No sacarlo un miércoles de la cuarta, quinta división o reserva e incorporarlos al banco de primera. La idea es que haya un proceso para que el chico vaya conociendo lo que es la exigencia de primera, lo que es la exposición, compartir con determinados futbolistas, las vivencias en el vestuario. Es todo lo que hace que el día de mañana pueda estar en su mejor versión y rendir.

¿Qué cantidad de jugadores piensan que son necesarios incorporar en lo inmediato?, ¿se le presta atención a futbolistas de otros países sudamericanos?

Observamos todo, hasta de distintas ligas que consideramos muy parecidas al fútbol argentino o que son abastecedoras de jugadores para nuestra liga, como la uruguaya, paraguaya o la chilena. Tenemos un inmediatez para la integración del plantel. Se vota

el 14 de diciembre, el 19 ya está regresando el plantel a entrenar y habrá un mes de preparación antes de que empiece el campeonato. No hay mucho tiempo para adaptar a un futbolista. Todo dependerá también del futbolista que saldrá, del que uno quiere que continúe y del mercado, porque querés traer a determinado jugador y puede haber una puja con otros clubes. Y obviamente también esta la opinión del entrenador sobre los jugadores. Nosotros conversamos con cuatro entrenadores, nos dieron su parecer y tuvimos muchos puntos en común en cuanto a la posiciones que consideramos que hay que reforzar. Pero recién cuando se designe el técnico tendremos más precisión sobre los futbolistas que vamos a querer que continúen, cuál deberá buscar una salida y cuáles incorporar.

image - 2025-12-02T191908.177 Rodrigo Battión, junto al candidato a presidente de Newell's Julián González, y Esteban Amut.

Jugadores con profesionalismo e intensidad

¿Buscarán futbolistas de un perfil determinado?

Para este momento lo que se necesita es que aquel futbolista que se incorpore entienda la situación en la que se encuentra Newell’s, la de una institución que se está reconstruyendo. Lo primero que se le exigirá es profesionalismo, intensidad, agresividad. También queremos que el equipo que se arme sea fácil de identificar. Que los futbolistas entiendan el mensaje del entrenador Y que fecha a fecha podamos identificar a qué juega Newell’s. En el fútbol actual se atraviesa por todas las fases. Hay momentos en los que tenés que ser dominador, otras en las que te dominará el adversario, un momento en el que habrá que arriesgar un poco más, en otro cuidarte, dependiendo del resultado, de una expulsión o de una lesión.

¿Cuál es el primer objetivo que se proponen con la primera?

En una de las presentaciones que hicimos hablamos de una sumatoria de 60 puntos en la temporada. Es lo que demanda la camiseta, el escudo. Históricamente Newell’s peleó los puestos de privilegio, de clasificación a copas internacionales. Esos será los objetivos. Lo demanda la historia. Para eso dependemos de hacer un buen mercado de pases y una buena elección del entrenador.

Las charlas con cuatro entrenadores

Julián González manifestó que Martín Anselmi es uno de los entrenadores con el cual estuvieron conversando. ¿Qué es lo que vieron en él?

Preferiría no dar nombres. Hablamos con distintos entrenadores, con diferentes perfiles, edades y trayectorias. Les dimos nuestro diagnóstico sobre Newell’s, sobre todo esto que estuvimos hablando. Y con ellos tuvimos también un intercambio acerca de cómo ven a la institución, cómo ven al equipo, qué cambios harían.

81801261 Roberto Battión, junto a Ariel Rosada, el Colo Re, Julián González y Esteban Amut.

¿Se encuentran detrás de entrenadores con un estilo de juego determinado?

En el fútbol nadie te garantiza nada. Hubo campeones que jugaron de diferentes maneras, lo mismo equipos que descendieron. Para este momento de Newell’s sí es necesario todo esto que estuvimos hablando, la intensidad, la agresividad, jugar con con personalidad, con coraje, más allá del estilo de juego. Necesitamos que el entrenador sea capaz de transmitir todo eso al futbolista.

>> Leer más: El candidato Cristian D'Amico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newell's

Hay 14 jugadores a los que se le vence el contrato y algunos ya se fueron. ¿Es posible decir que la mayoría no estará dentro de los planes?

Es muy apresurado decirlo. Sí se hizo un análisis caso por caso del rendimiento, de la parte contractual, de la posibilidad de renovación. También escuchamos algunas declaraciones para conocer sus intenciones de continuar o no en el club. Analizamos todo eso y ya tenemos cierta definición sobre algunos. Sobre otros, todavía no. Nos gustaría profundizar un poquito más. El análisis ya está hecho. También de los jugadores que regresan de los préstamos. Hoy la idea es que estén todos en consideración. Pertenecen a la institución y el trabajo de la dirección deportiva es el de cuidar el patrimonio del club.

¿Hay algo que te sorprendió de Newell’s, que desconocías, durante este tiempo en el que te fuiste interiorizando más a fondo sobre la realidad del club?

Presencié algunos partidos, sobre todo el último (contra Racing). Estuvimos en la cancha con Julián (González). La verdad que no me sorprendió porque ya lo había vivido también como futbolista, el acompañamiento de la gente, de llenar en el estadio, de exigir pero también acompañar y alentar. Sí conocí un poquito más en profundidad las instalaciones del club, si bien ya había ido, por el trabajo que tuvo en otros clubes anteriores, a presenciar partidos de reserva y de divisiones juveniles. Al conocerlo desde adentro me sorprendió para bien el nivel de las instalaciones, lo que es la concentración, la calidad de construcción, el gimnasio, las oficinas, el departamento médico. También la disposición que tiene el plantel de primera de tres canchas exclusivas para entrenar. Obviamente siempre hay cosas para mejorar. Pero sí me dejó una una buena sensación el predio. Newell’s es un club con mucha historia y prestigio. Esperemos que lo que venga sea lo mejor, no por nosotros, sino por la institución.