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Messi carga energías en familia, antes de su última gran cita con la historia del fútbol

El astro rosarino compartió un momento con sus seres queridos antes de afrontar la semana previa al debut en el Mundial. Messi va por su último gran sueño

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

7 de junio 2026 · 18:18hs
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Lionel Messi junto a su esposa Antonela y Ciro

Lionel Messi junto a su esposa Antonela y Ciro, uno de sus hijos. El Diez jugará su sexto Mundial.

El astro rosarino Lionel Messi se prepara para hacer historia y jugar su sexto Mundial con la selección argentina. La Scaloneta venció en un amistoso este sábado 2 a 0 a Honduras, con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, pero el diez observó todo el partido del banco para no arriesgar su físico. Este domingo recargó pilas con su familia antes de su último gran baile.

Leo está focalizado en despedirse a lo grande del Mundial. Defenderá el título ecuménico y además lo hará con la corona de ser el mejor jugador del mundo. Su familia es un pilar clave en su carrera y este domingo el crack aprovechó para recibir a su esposa Antonela y a Ciro, uno de sus hijos, que pasaron a saludarlo antes del arranque de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

El diez tiene su cable a tierra en el contacto con los seres queridos y lo que se viene para él será muy importante en su carrera, ya que afrontará su último gran desafío con la selección argentina y ante los ojos del mundo buscará darle el broche de lujo que merece su exitosa hoja de ruta.

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La hoja de ruta de Messi

Por ello su amplia sonrisa al compartir momentos en familia antes de afrontar el último round en la máxima exigencia del fútbol planetario.

La Scaloneta tendrá la vuelta previa a la largada mundialista el martes, a las 22, ante Islandia, donde será el ajuste final del equipo por parte del director técnico Lionel Scaloni. Messi no fue de la partida ante Honduras y seguro que será titular y capitán con Islandia para llegar afilado a su sexta Copa del Mundo.

El estreno mundialista de Argentina será el próximo martes 16 de junio, a las 22, ante Argelia, por la grupo J, en Kansas City. Los otros rivales de la zona son Austria (22 de junio, a las 14) y Jordania (27 de junio, a las 23), ambos en Dallas.

Todos mirando a Messi

Sin ninguna duda que todos los ojos del planeta fútbol estarán atentos de manera unánime especialmente en el jugador que llevará la número diez en la espalda en la casaca albiceleste, en el último rey del fútbol que tomó la posta del brasileño Pelé y el argentino Diego Maradona.

Messi comienza una de las semanas más importantes de su vida futbolística, la que lo depositará en su sexto Mundial, donde hará historia en este registro abrumador con el portugués Cristiano Ronaldo y arquero mexicano Memo Ochoa.

Este domingo estuvo en familia, el martes sumará minutos en el ensayo ante Islandia y el martes que viene (16 de junio) tendrá una cita con la historia: cumplirá 20 años con asistencia perfecta en los Mundiales, desde Alemania 2006. Y pondrá en marcha su último gran sueño: intentar ser bicampeón y extender su reinado.

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