Se lanzó el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026: cómo conseguir sobres gratis

Con el inicio de la competición cada vez más cerca, Panini puso a disposición de los fanáticos una versión alternativa del álbum en formato online

Los fanáticos están expectantes por lo que será el inminente lanzamiento del álbum de figuritas, un clásico de cada Mundial donde coleccionistas de todos las edades buscan completar este desafío especial que incluye a los principales protagonistas que estarán presentes en Estados Unidos, México y Canadá.

Así como crece la expectativa por el artículo físico, Panini también lanzó una versión virtual del álbum para descargarlo de forma completamente gratuita . Este se encuentra disponible tanto para Android como Apple y la aplicación se llama "FIFA Panini Collection".

Una vez visualizada en la respectiva tienda digital según el dispositivo, se debe apretar el botón "descargar", y cuando finalice la instalación ya se puede acceder al juego. Ya adentro, la app permite reanudar temporadas anteriores, registrarse o participar como invitado .

Cómo es el álbum virtual del Mundial 2026

Esta colección virtual cuenta con 980 cromos entre 48 selecciones, además de figuritas especiales, estadios y escudos. Una de las opciones que ofrece la aplicación es la de crear grupos con amigos e intercambiar figuritas con cualquier usuario del mundo para avanzar más rápidamente en completarlo. Existe la posibilidad de jugar al álbum virtual mediante plataforma web, es decir, desde la PC o tablet.

Este se llenará con sobres que estarán disponibles diariamente, además de obtener más paquetes al canjear códigos especiales que serán compartidos por la marca, y también que podrán aparecer mediante productos físicos de Coca-Cola con la chance de obtener más sobres gratis.

Esta opción se puede acceder mediante el apartado "códigos promocionales". A lo largo de estos días se irán desbloqueando diferentes códigos, donde ya está el primero en salir a la luz: FIFA-2026-PLAY. Con esta leyenda, la app te otorga un sobre de 7 figuritas para comenzar con el camino de la experiencia mundialista virtual y conseguir las deseadas cartas doradas.

El álbum físico del Mundial llega de la mano de La Capital

El próximo domingo 10 de mayo estará disponible el álbum oficial Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de manera gratuita con la compra del diario de La Capital. Con stock limitado, este podrá ser reservado en kioscos de diarios y revistas.

Además del álbum, se incluirán de regalo planchas de 4 figuritas los días martes 12, viernes 15, martes 19 y viernes 22 de mayo.