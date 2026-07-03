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Un primo de Maxi Rodríguez que jugó en Newell's se sumó a Atlético Rafaela

Alexis, uno de los mellizos Rodríguez, viene de jugar en Deportivo La Guaira. El club fue afectado por los terremotos en Venezuela

Luis Castro

Por Luis Castro

3 de julio 2026 · 10:03hs
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Maxi Rodríguez junto a sus primos Alexis y Denis

Maxi Rodríguez junto a sus primos Alexis y Denis, con quienes jugó en Newell's.
Alexis firmó contrato con Atlético Rafaela.

Alexis firmó contrato con Atlético Rafaela.
La Fiera Rodríguez

La Fiera Rodríguez, en sus inicios, sostiene a Alexis en su brazo derecho y a Denis en el izquierdo.

Alexis Rodríguez se convirtió en el nuevo refuerzo de Atlético Rafaela al ser presentado oficialmente por la entidad, que intenta ser protagonista de la Primera Nacional y tiene la meta puesta en el regreso a primera en un futuro no muy lejano. El exjugador de Newell's, hermano mellizo de Denis y primo de Maximiliano Rodríguez, regresa al país después de jugar en el exterior, con último paso en La Guaira (Venezuela) de pocos meses.

El delantero, de 30 años, fue anunciado de manera oficial como jugador de La Crema tras firmar un contrato a largo plazo, es decir hasta diciembre de 2027. Y con la apuesta de formar parte de un equipo que pretende dar pelea en la competitiva Primera Nacional.

Alexis tuvo un último paso en el presente año en Deportivo La Guaira, un conjunto dirigido por otro extécnico de Newell's Héctor Bidoglio. La entidad Naranja está inmerso en una situación compleja tras los terremotos registrados en Venezuela hace pocos días, que dejaron miles de muertos. De hecho, una de las zonas más afectadas fue La Guaira.

>>Leer más: Alexis Rodríguez y el gran desafío para su carrera: dónde está jugando el primo de Maxi

El desastre que se produjo en ese país, donde se avanza en el rescate de víctimas y la reconstrucción del lugar, generó una situación desesperante. Es por eso que, lógicamente, el fútbol quedó de lado.

>>Leer más: Uno de los mejores volantes del fútbol argentino que pasó por Newell's y no logró rendir

La carrera y el sueño de "los Rodríguez"

Denis Rodríguez surgió de las inferiores de Newell's y uno de los sueños que siempre tuvo la Fiera era jugar junto a sus primos. De hecho, compartieron plantel de primera división hasta que tuvieron la oportunidad de hacer realidad el sueño de siempre. Esto sucedió de manera oficial el 12 de abril de 2019, cuando compartieron cancha frente a Gimnasia en el Coloso Marcelo Bielsa.

>>Leer más: El exgoleador de Newell's y de River colgó los botines en el club de su pueblo

A partir de entonces, los mellizos transitaron su propio camino y Alexis pasó a jugar en Deportivo Municipal (Perú), Delfín (Ecuador), FC Ararat (Armenia), Deportivo Cuenca (Ecuador) y con un último paso en Deportivo La Guaira.

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