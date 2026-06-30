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La vuelta a casa: Franco Escobar tiene todo encaminado para regresar a Newell's

El futbolista rescindió el contrato con Peñarol y está a un paso de incorporarse. Frank Kudelka, que ya lo tuvo en 2021, lo piensa para el lateral derecho

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

30 de junio 2026 · 12:15hs
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Franco Escobar jugó 20 partidos en Peñarol. Rescindió y se acerca a Newells.

Franco Escobar jugó 20 partidos en Peñarol. Rescindió y se acerca a Newell's.

Franco Escobar se encuentra a un paso de retornar a Newell's. El defensor formado en las divisiones inferiores del club del Parque se desvinculó de Peñarol y existe acuerdo para que forme parte del plantel de Frank Kudelka. Faltan los últimos detalles de la negociación para que se formalice.

A los 31 años, Escobar prepara el regreso por segunda vez a Newell's. El objetivo para que se incorpore es que juegue de lateral derecho, si bien puede desempeñarse de zaguero.

Para el puesto de marcador derecho, Newell's cuenta con Martín Ortega, Alejo Montero, que se recupera de una lesión de ligamento cruzado anterior, y Armando Méndez.

El futuro de Méndez, una incógnita

La llegada de Escobar deja dudas sobre la continuidad del uruguayo Méndez. En las últimas semanas, se mencionó una posible salida, aunque tiene todavía contrato con el club.

Armando Méndez estaría buscando otros horizontes, ante la inminente llegada de Escobar.

Armando Méndez estaría buscando otros horizontes, ante la inminente llegada de Escobar.

Escobar es el segundo jugador a punto de incorporarse a Newell's. El otro que se espera el anuncio oficial de un momento a otro es el zaguero Lautaro Giannetti. El ex-Vélez llega con el pase en su poder, tras rescindir con Antalyaspor de Turquía.

El retorno anterior, con Kudelka

La vuelta de Escobar es la segunda a la Lepra. No parece casualidad que su anterior regreso fue en la temporada 2021, con Kudelka al frente del equipo. Pero nunca logró jugar con el entrenador. Una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo lo marginó durante tres meses. Cuando estuvo a disposición, el técnico se había ido.

Franco Escobar, ante Talleres. Fue uno de los 7 partidos que jugó en Newell's en 2021.

Franco Escobar, ante Talleres. Fue uno de los 7 partidos que jugó en Newell's en 2021.

Su paso por Newell's fue negativo. Por una nueva lesión en el pie izquierdo apenas completó 7 partidos en el año. Quería quedarse en el club donde debutó en primera y disputó 35 partidos entre 2015 y 2021. Pero retornó del préstamo a Atlanta United.

La estadía en Peñarol fue irregular

A Peñarol se incorporó a fines de octubre de 2025 por pedido de su entrenador, Diego Aguirre. "Llega con buenos pergaminos, en un momento de madurez, y va a ser una alta importante para el próximo año”, manifestó en esa oportunidad el técnico del Manya.

>> Leer más: Lautaro Giannetti llegará a Newell's para reforzar la zaga por izquierda

Escobar fue titular durante la primera mitad de 2026. Existían grandes expectativas sobre su rendimiento. El desempeño que tuvo fue irregular. Le destacan que dejó todo en cada pelota. Una entrega que habitualmente distinguió al futbolista. Jugarse por entero en cada disputa.

Disputó 20 partidos entre las competencias del fútbol uruguayo y la Copa Libertadores. Su nivel no convenció y el club uruguayo no opuso mayor resistencia para rescindirle el contrato, cuyo vencimiento era en diciembre.

Las posiciones de Escobar

En Peñarol jugó de marcador de punta derecho la mayoría de los partidos. En pocas ocasiones fue primer marcador central. O zaguero derecho, con línea de tres. Hasta fue lateral izquierdo.

>> Leer más: De la mano de un ex-Newell's, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Durante gran parte de su etapa en las divisiones inferiores de Newell's, su posición fue de zaguero. En primera fue desplazado al lateral derecho. Jugó seguido en ese puesto con Lucas Bernardi y Diego Osella.

En 2017 se fue a Atlanta United, dirigido por Gerardo Martino. Con la interrupción de su paso por Newell's en 2021, siguió su carrera en el fútbol de los Estados Unidos. Pasó Los Angeles FC (2022) y Houston Dynamo FC (2023). Hasta que a comienzos de este año se sumó a Peñarol. Ahora lo espera la Lepra.

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