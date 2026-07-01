Un jugador de Newell's recibió ofertas de varios clubes del fútbol argentino

El mercado de pases sigue abierto en el Parque no sólo para contrataciones, sino también en la búsqueda de otros equipos por un delantero leproso.

Como Newell's busca jugadores de otros clubes para reforzar el plantel que dirige Frank Kudelka , otros equipos averiguan y consultan sobre los futbolistas del plantel Rojinegro. En este caso, en las últimas horas varios equipos del fútbol argentino pidieron referencias económicas por un delantero de la Lepra, Luciano Herrera.

El exdelantero de Defensa y Justicia desembarcó en la Lepra a comienzos de 2025 firmando un contrato por un año, pero debido a los buenos rendimientos en ese campeonato, la institución del parque Independencia decidió comprar su pase en la ventana pasada, extendiendo su contrato hasta 2028 a cambio de un millón de dólares.

La llegada de Walter Mazzanti, con buen rendimiento del exfutbolista de Independiente y Huracán, más la llegada de Frank Kudelka a la dirección técnica y un flojo rendimiento en el final del torneo pasado y en el comienzo del Apertura, relegaron la titularidad del mediapunta, que comenzó a alternar.

Luciano Herrera, en la mira

Dada esta situación, varios clubes que juegan en la primera división del fútbol argentino posaron sus ojos sobre el atacante. Allí aparecen como variantes Platense, Unión e Instituto, teniendo en cuenta que el técnico de la Gloria, Diego Flores, se lo puso como prioridad a la dirigencia cordobesa.

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Pero por lo averiguado por Ovación, ninguno de los sondeos que realizaron estos equipos se acerca a lo que pretende la dirigencia de Newell's y, en ese sentido, quienes manejan el fútbol leproso tienen claro que, si no hay una oferta superadora, la idea del club es conservarlo y utilizarlo.