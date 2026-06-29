La Capital | Newell's

El exgoleador de Newell's y de River colgó los botines en el club de su pueblo

A los 41 años, Ignacio Scocco jugó este domingo su último partido vistiendo la camiseta de Hghes FC y anunció su retiro del fútbol, en este caso jugando en las ligas del interior

Luis Castro

Por Luis Castro

29 de junio 2026 · 10:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ignacio Scocco marcó dos goles este domingo para el triunfo de Hughes ante Bombal.

Ignacio Scocco marcó dos goles este domingo para el triunfo de Hughes ante Bombal.

Ignacio Scocco le puso punto final a su carrera como jugador. Tiempo atrás se había despedido del fútbol profesional y ahora lo hizo del fútbol "campesino". Nacho jugó este domingo su último partido vistiendo la camiseta de Hughes y tras la eliminación en la Liga Deportiva del Sur colgó los botines, pero lo hizo de la manera por la que siempre se destacó: con dos goles para la victoria de su equipo ante Bombal por 3 a 2. "Es el final para mí", anunció el exjugador de Newell's, River y la selección argentina (cumplió con su ilusión de vestirla al menos un partido), entre otros.

Nacho buscaba seguir unos partidos más, pero el equipo se quedó en el umbral de la clasificación hacia la siguiente etapa de la Liga y ante esto le puso punto final a su exitosa carrera. Con 41 años recién cumplidos, el goleador se retiró de las canchas marcando dos tantos y alcanzando los doce en el final del torneo Apertura, fiel a su costumbre.

Tras su retiro del fútbol profesional, Nacho cumplió con su deseo de jugar en el club de su pueblo: Hughes FC. Y lo hizo a lo largo de cinco años jugando primero en la Venadense y este año en la Deportiva del Sur. Ahora el exjugador seguirá acompañando al equipo, pero también como lo viene haciendo desde otro lugar del club y detrás del alambrado.

>>Leer más: Newell's: Ignacio Scocco se retiró del fútbol

Scocco había regresado a Newell's, su otra casa, con el fin de dejar la carrera profesional luciendo la camiseta Leprosa. Y el 12 de diciembre de 2021 tomó la determinación de retirarse cuando tenía 36 años. "Elegí retirarme con esta camiseta porque era lo que deseaba y porque soy muy agradecido a todo lo que me dio. Más de lo que me dio el fútbol no puedo pedir", sostuvo Nacho en un video que grabó en su momento para anunciar su alejamiento del fútbol profesional.

La carrera de Nacho Scocco

Ignacio Scocco debutó en la Lepra, donde salió campeón en 2004 y 2013, y luego emigró a México para jugar en Pumas y Deportivo Toluca. Después, pegó el salto a Europa para jugar en AEK Atenas (Grecia), donde jugó entre 2008 y 2011.

En la temporada 2011/12 jugó en Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos), donde salió campeón de la liga local. Por esa época apareció Newell's nuevamente en escena y regresó para jugar entre 2012/13. Hasta que surgió la chance de emigrar a Internacional de Porto Alegre (Brasil) y luego a Sunderland AFC (Inglaterra).

>>Leer más: Un ex-Newell's decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

En River también tuvo un exitoso paso entre 2017 y 2020, ganando múltiples títulos, incluida la Copa Libertadores 2018. Y su último paso en el profesionalismo fue en Newell's, donde cumplió con su deseo de retirarse jugando en el Parque.

Por supuesto que no dejó de lado la pelota y su último desafío fue en el club de su pueblo, Hughes, donde disfrutó jugando en su casa hasta que un domingo 28 de junio de 2026, y con 41 años recién cumplidos, anunció el punto final a su carrera.

Noticias relacionadas
Newells fue competitivo durante los 90, pero declino en el tiempo suplementario.

La reserva de Newell's quedó eliminada en los cuartos de final del Torneo Proyección

Los pibes de Newells terminaron cuartos en el grupo B y tendrán un duro examen.

Newell's: la reserva de Lucas Bernardi quiere dar el golpazo en los playoffs

El Loco Bielsa no le encontró la vuelta a Uruguay y el Mundial se le terminó pronto a la Celeste.

Bielsa sufre el karma mundialista y Newell's suena para que pueda reinventarse

El Colorado Facundo Sava, DT de Sarmiento, dialoga con Frank Kudelka, conductor de Newells, antes del amistoso.

Newell's jugó su primer amistoso de pretemporada y terminó en un empate

Ver comentarios

Las más leídas

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

Lo último

Cabo Verde, rival de Argentina: figuras, referentes y denuncias de la sorpresa del Mundial

Cabo Verde, rival de Argentina: figuras, referentes y denuncias de la sorpresa del Mundial

El Partido Socialista impulsa una alternativa para 2027 con el arco opositor: ¿quiénes están?

El Partido Socialista impulsa una alternativa para 2027 con el arco opositor: ¿quiénes están?

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

Policía atacado en un partido de fútbol: piden que los clubes ayuden a erradicar la violencia

Desde el área Seguridad del gobierno provincial remarcaron que, tras el incidente en Carcarañá, se ponen bajo la lupa los operativos en las ligas regionales

Policía atacado en un partido de fútbol: piden que los clubes ayuden a erradicar la violencia
El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: Fue un acto de salvajismo
La Región

El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: "Fue un acto de salvajismo"

Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá
La Región

Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía
Policiales

Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido
La Ciudad

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

Por Lucas Aranda
La Ciudad

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Ovación
Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final
Ovación

Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final

Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final

Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco y espera a Central

Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco y espera a Central

Policiales
Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía
Policiales

Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Murió el hombre atacado con un machete en entradera en Granadero Baigorria

Murió el hombre atacado con un machete en entradera en Granadero Baigorria

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

La Ciudad
Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido
La Ciudad

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

Llega una nueva Luna de Fresa: qué es y cuándo se la puede ver en el cielo

Llega una nueva Luna de Fresa: qué es y cuándo se la puede ver en el cielo

Alerta, corazón: qué es el síndrome de fragilidad y las 8 claves para vivir mejor

Alerta, corazón: qué es el "síndrome de fragilidad" y las 8 claves para vivir mejor

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano
Policiales

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo
La Ciudad

70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera
Policiales

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá
La Región

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos
La Región

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte
La Ciudad

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte

Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes
Información General

Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino
Ovación

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central
Economía

Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central

La industria autopartista profundiza su crisis: la actividad cayó 8,9 %
Economía

La industria autopartista profundiza su crisis: la actividad cayó 8,9 %

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera
La Ciudad

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

Refuerzan protocolos para responder ante la posible llegada de El Niño
La Región

Refuerzan protocolos para responder ante la posible llegada de El Niño

Unionbat cerró su planta en Gualeguaychú y dejó a más de cien familias sin trabajo
Economía

Unionbat cerró su planta en Gualeguaychú y dejó a más de cien familias sin trabajo

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro
Policiales

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

Cómo comprar un auto híbrido en Rosario: qué aspectos son claves

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Cómo comprar un auto híbrido en Rosario: qué aspectos son claves

El peor final: hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela
Ovacion

El peor final: hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

El 1 % de las rosarinas usa los óvulos congelados para buscar un embarazo después

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El 1 % de las rosarinas usa los óvulos congelados para buscar un embarazo después

Rosario le responde a Venezuela: colecta reunió medicamentos y pañales
La Ciudad

Rosario le responde a Venezuela: colecta reunió medicamentos y pañales

Juicio por jurados en San Nicolás: declararon inocente por homicidio a una mujer

Por Claudio Berón
Policiales

Juicio por jurados en San Nicolás: declararon inocente por homicidio a una mujer