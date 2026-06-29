El exgoleador de Newell's y de River colgó los botines en el club de su pueblo

A los 41 años, Ignacio Scocco jugó este domingo su último partido vistiendo la camiseta de Hghes FC y anunció su retiro del fútbol, en este caso jugando en las ligas del interior

Ignacio Scocco le puso punto final a su carrera como jugador. Tiempo atrás se había despedido del fútbol profesional y ahora lo hizo del fútbol "campesino". Nacho jugó este domingo su último partido vistiendo la camiseta de Hughes y tras la eliminación en la Liga Deportiva del Sur colgó los botines, pero lo hizo de la manera por la que siempre se destacó: con dos goles para la victoria de su equipo ante Bombal por 3 a 2. "Es el final para mí", anunció el exjugador de Newell's, River y la selección argentina (cumplió con su ilusión de vestirla al menos un partido), entre otros.

Nacho buscaba seguir unos partidos más, pero el equipo se quedó en el umbral de la clasificación hacia la siguiente etapa de la Liga y ante esto le puso punto final a su exitosa carrera. Con 41 años recién cumplidos, el goleador se retiró de las canchas marcando dos tantos y alcanzando los doce en el final del torneo Apertura, fiel a su costumbre.

Tras su retiro del fútbol profesional, Nacho cumplió con su deseo de jugar en el club de su pueblo: Hughes FC. Y lo hizo a lo largo de cinco años jugando primero en la Venadense y este año en la Deportiva del Sur. Ahora el exjugador seguirá acompañando al equipo, pero también como lo viene haciendo desde otro lugar del club y detrás del alambrado.

Scocco había regresado a Newell's, su otra casa, con el fin de dejar la carrera profesional luciendo la camiseta Leprosa. Y el 12 de diciembre de 2021 tomó la determinación de retirarse cuando tenía 36 años. "Elegí retirarme con esta camiseta porque era lo que deseaba y porque soy muy agradecido a todo lo que me dio. Más de lo que me dio el fútbol no puedo pedir", sostuvo Nacho en un video que grabó en su momento para anunciar su alejamiento del fútbol profesional.

La carrera de Nacho Scocco

Ignacio Scocco debutó en la Lepra, donde salió campeón en 2004 y 2013, y luego emigró a México para jugar en Pumas y Deportivo Toluca. Después, pegó el salto a Europa para jugar en AEK Atenas (Grecia), donde jugó entre 2008 y 2011.

En la temporada 2011/12 jugó en Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos), donde salió campeón de la liga local. Por esa época apareció Newell's nuevamente en escena y regresó para jugar entre 2012/13. Hasta que surgió la chance de emigrar a Internacional de Porto Alegre (Brasil) y luego a Sunderland AFC (Inglaterra).

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En River también tuvo un exitoso paso entre 2017 y 2020, ganando múltiples títulos, incluida la Copa Libertadores 2018. Y su último paso en el profesionalismo fue en Newell's, donde cumplió con su deseo de retirarse jugando en el Parque.

Por supuesto que no dejó de lado la pelota y su último desafío fue en el club de su pueblo, Hughes, donde disfrutó jugando en su casa hasta que un domingo 28 de junio de 2026, y con 41 años recién cumplidos, anunció el punto final a su carrera.