Alexis Rodríguez y el gran desafío para su carrera: dónde está jugando el primo de Maxi

El fútbol puede conducir a un futbolista a lugares increíbles, aunque a veces pueden resultar un tanto llamativos porque por estos lares no se mencionan con asiduidad. O no llega demasiada información. Una situación de este estilo es la que transita Alexis Rodríguez , uno de los sobrinos de Maximiliano Rodríguez que debutó en Newell's hace largos años junto a su hermano mellizo Denis. En la actualidad, viste la camiseta de Ararat FC de Armenia, una entidad a la que llegó como "un desafío para mi carrera, una experiencia nueva y en un fútbol diferente", y donde a los pocos meses de su arribo se consagró campeón de la Liga Premier de Armenia.

De jugar en Sudamérica a pasar a jugar en la Liga de Armenia fue un cambio rotundo porque "el fútbol es diferente, pero está creciendo lentamente. Hay sólo diez equipos que participan del torneo y tres o cuatro de los considerados fuertes, los otros no tanto. Ararat es uno de los grandes y me fue bien ya que a mitad de año salimos campeón de la Copa Armenia e hice un gol en la final. Puedo decir que desde lo futbolístico me va bien".

Por supuesto que Newell's está siempre presente en Alexis: "Cumplí mi sueño de jugar con mi hermano (Denis), con el que hice las inferiores y soñaba desde chico jugar en primera. Y encima lo decoramos jugando con Maxi, que era algo muy difícil de concretar. Fue un sueño personal y de la familia. Lo único que me faltaría es un campeonato con la Lepra".

Entre los momentos llamativos que le tocó vivir, uno fue durante un partido cuando "cerca de 60 personas de varios equipos ingresaron al campo de juego para protestar porque estaban en contra de algo de la liga. Entraron con bengalas, fue algo muy loco. Como las canchas no son tan grandes se metieron, pero no pasó nada grave. Fue sólo una protesta y para mí quedó como anécdota".

La tranquilidad armenia

El club Ararat FC fue fundada en 2017 y está transitando sus primeros años de vida. Está ubicado en Ereván, la capital de Armenia con una población de más de un millón de habitantes. Uno de los tantos lugares emblemáticos es el Monte Ararat, que está ubicado en la parte oriental de Turquía, muy cerca de la frontera con Armenia e Irán. De acuerdo a los historiadores, se dice que el Arca de Noé encalló en ese monte.

En cuanto a la vida en la ciudad, Alexis relató que "es muy tranquila, no hay robos, podés andar de noche sin ningún problema porque no existe la inseguridad", aunque lo más complicado para el volante es el idioma. "Con el inglés te manejás sin problema, pero cuando llegué no sabía nada y se me complicó. Empecé a estudiar y me acomodé bastante", sostuvo.