Un ex-Newell's llega libre desde Grecia y se suma a un club de Paraguay

Tuvo dos ciclos en el Rojinegro y en 2022 hizo un gol que le dio la victoria ante Central en el Gigante

Juanchón celebra el gol que le hizo a Central en el Gigante en marzo de 2022. Ese día, Newell's ganó 1 a 0.

Juanchón García, con la camiserta del club griego Panetolikós. El ex-Newell's seguirá su carrera en Paraguay.

Juan Manuel García es nuevo jugador del club Guaraní de Paraguay. El ex- Newell's , que viene de jugar en un modesto equipo de Grecia, llegó a un acuerdo con el club guaraní, que ya anunció oficialmente su llegada. Juanchón García firmó un contrato por un año.

Juanchón celebra el gol que le hizo a Central en el Gigante en marzo de 2022. Ese día, Newell's ganó 1 a 0.

García jugó durante el último semestre en el club Panaitolikós Gymnastikós Filekpaideftikós Sýllogos, más conocido como Panetolikós, en el fútbol griego. El equipo de la ciudad de Agrinios hizo una pobre temporada y estuvo a punto de irse al descenso. Juanchó participó allí en 12 partidos en los que marcó tres goles. En 2023 había tenido un paso por otro equipo griego, el Volos.

García se había marchado de Newell's en el mercado de pases de verano, cuando puso fin a su segundo ciclo en el equipo del Parque. En total, el tandilense jugó 74 partidos en el Rojinegro, en los que convirtió 12 tantos.

Un gol muy recordado en el Gigante de Arroyito

El gol más recordado de García en Newell's es el que le hizo a Central el 20 de marzo de 2022 en el Gigante de Arroyito. Ese día, el equipo del Parque se impuso 1 a 0 gracias al delantero que había llegado desde Unión.

Su nombre comenzó a sonar como posible refuerzo de Guaraní hace un par de semanas. Y este miércoles el propio Legendario, como llaman en Paraguay al equipo asunceño, anunció su contratación, destacando su "experiencia internacional". Juanchón llega como jugador libre y su vínculo será hasta el 30 de junio de 2027.