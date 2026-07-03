Newell's viajó a Buenos Aires con dos refuerzos, seis juveniles de la reserva y objetivos muy claros

Newell's hará base en Los Cardales para jugar tres amistosos de pretemporada. "Pretendemos clasificar a los playoffs", resaltaron Regiardo y Escobar en rueda de prensa

Luca Regiardo y Franco Escobar, expusieron sus sensaciones antes de que Newell's se traslade a Los Cardales para una nueva etapa de la pretemporada.

Newell's empieza a acelerar en su puesta a punto futbolística. Luego de 20 días de entrenamiento físico, en el proceso de preparación de cara al Clausura, ahora el foco principal de atención se situará en la pelota. En ese marco, teniendo cuenta los tropiezos recientes, la Lepra igual se anima a apoyarse en la reaccción que exhibió de la mano del entrenador Frank Kudelka, y apunta a metas cortas y alcanzables. Paso a paso, como rezan los manuales.

" El principal objetivo es meternos entre los ocho, porque desde que está este formato de competencia, no hemos podido lograrlo", reconoció Luca Regiardo , en rueda de prensa en Bella Vista, antes de partir rumbo a Buenos Aires, donde disputará 3 amistosos contra Argentinos Juniors (mañana), Vélez (el martes) e Independendiente de Avellaneda (el otro sábado).

"Buscaremos estar entre los primeros ocho y clasificar, que nunca se pudo con este formato", remarcó en el mismo sentido el defensor Franco Escobar, uno de los dos reuerzos leprosos, quien está viviendo muy emocionado su segundo regreso al club.

Se ilusionan con Messi

En una conferencia de prensa en conjunto contaron cuáles son las metas colectivas de este equipo rojinegro de cara al torneo Clausura también sobrevoló el tema de un posible regreso de Lionel Messi tras el Mundial. "Sería un sueño", resaltaron a dúo a corazón abierto entre sonrisas.

Vale precisar que, después de la práctica matinal y el almuerzo, una delegación de 30 futbolistas viajó hoy en micro hasta la localidad de Los Cardales (Buenos Aires), donde quedará concentrada hasta el 11 de este mes para afrontar esta serie de amistosos de pretemporada.

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Con seis de la reserva

Vale puntualizar que dentro de la delegación de primera división estarán seis juveniles, que se destacaron el primer semestre en la reserva, que también viajaron a Buenos Aires. En esta ocasión, los pibes son Néstor Boretto (zaguero zurdo 2006), Tomás Viola (volante derecho 2006), Thomas Ríos (extremo zurdo 2006), Facundo Basualdo (volante derecho 2005), y Valentín Rosso (marcado central 2008).

De esta manera, con una lista de 30 jugadores que también abarca los dos refuerzos hasta ahora arribados, que son los defensores Franco Ecobar y Lautaro Giuannetti.

Los arqueros son Gabriel Arias, Josué Reinatti y Francisco Sciarini.

Los defensores: Néstor Boretto, Bruno Cabrera, Franco Escobar, Lautaro Giannetti, Ian Glavinovich, Nicolás Goitea, Martín Luciano, Martín Ortega, Jerónimo Russo y Valentín Rosso.

Los volantes: Facundo Basualdo, Blas Benedetto, Marcelo Esponda, Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch, Rodrigo Herrera, Walter Mazzantti, Walter Núñez, Luca Regiardo, Valentino Acuña, David Sotelo y Tomás Viola.

Y los atacantes: Matías Cóccaro, Luciano Herrera, Colo Ramírez, Thomas Río, y Francisco Scarpeccio.

Sin Hoyos

En otro orden, además de los lesionados que no viajaron a Los Cardales y que no fueron comunicados oficialmente, en esta jornada Newell's sí informó sobre la rescisión por mutuo acuerdo del contrato que unía al delantero Michael Hoyos con la entidad el parque Independencia.