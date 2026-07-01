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Newell's empieza a fortalecer su última línea con dos refuerzos

Hoy formalizaron su incorporación a Newell's el zaguero Lautaro Giannetti, y el lateral derecho Franco Escobar, quien regresa a su entidad de origen

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

1 de julio 2026 · 18:20hs
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Lautaro Giannetti firmó en Newells y viene a robustecer el funcionamiento de la zaga. 

CANOB

Lautaro Giannetti firmó en Newell's y viene a robustecer el funcionamiento de la zaga. 
Franco Escobar puede jugar como marcador de punta derecho o como alternativa como marcador central.

Franco Escobar puede jugar como marcador de punta derecho o como alternativa como marcador central.

En Newell's comenzó hoy a formalizarse el operativo de rearmado y fortalecimiento del plantel, de cara al torneo Clausura que inicia a fines de este mes. En ese escenario de intensas búsquedas que se dan en paralelo, los primeros en arribar formalmente al parque Independencia fueron los defensores Lautaro Giannetti y Franco Escobar, quienes fueron oficializados por el club a través de sus redes.

Leer más: Un jugador de Newell's recibió ofertas de varios clubes del fútbol argentino

Más solidez para la zaga

Giannetti tiene 32 años, 1,85 de altura, es marcador central y tuvo un muy buen paso por Vélez. En este momento, llega del Antalyaspor Kulübü de Turquía, y vale agregar que en su recorrido también se desempeñó en el Udinese de Italia.

Arribó en condición de libre y firmó un contrato que lo unirá a la Lepra por 24 meses.

El zaguero viene en plena actividad después de jugar 30 partidos para el club turco en 2026.

Leer más: La vuelta a casa: Franco Escobar tiene todo encaminado para regresar a Newell's

Franco Escobar puede jugar con marcador de punta derecho o como alternativa como marcador central.

Franco Escobar puede jugar con marcador de punta derecho o como alternativa como marcador central.

Escobar vuelve al Parque

Por su parte, Escobar viene de Peñarol de Uruguay, y así regresa al club donde surgió, en condición de libre y con un vínculo contractual de 18 meses.

Vale subrayar que con 31 años, Escobar puede cumplir varios roles en última línea, algo que demostró a lo largo de toda su carrera profesional, ya que puede cumplir el puesto de lateral derecho (donde más fue utilizado), pero también puede ser alternativa para conformar la defensa en cualquiera de sus posiciones, y en cualquier sistema táctico.

La entidad rojinegra confirmó hoy estos arribos a través de sus redes oficiales, y de esta manera se convierte en el primer refuerzo de este receso para Newell's.

Leer más: Lautaro Giannetti llegará a Newell's para reforzar la zaga por izquierda

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Lautaro Giannetti llegará a Newell's para reforzar la zaga por izquierda

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