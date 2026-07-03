La AFA incorpora las nuevas normas del fútbol, incluida la tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca

Las disposiciones que empezaron a utilizarse en el Mundial 2026 entrarán en vigencia también en todas las categorías nacionales

Prestianni se tapó la boca en una discusión y Vinicius lo acusó de proferir comentarios racistas. Así nació la norma que ahora la AFA aplicará en el fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) anunció oficialmente que comenzará a incorporar progresivamente a los torneos argentinos las nuevas reglas aprobadas por la International Football Associationa Board (Ifab), que ya se aplican en el Mundial 2026.

La más resonante probablemente termine siendo la sanción con tarjeta roja a los futbolistas que se tapen la boca cuando discutan con un rival.

La AFA comunicó que la incorporación de las nuevas normas se aplicará a todas las categorías del fútbol argentino.

Entre los principales cambios aparece la sanción para los futbolistas que demoren deliberadamente los saques laterales y de arco. Una vez iniciada la cuenta regresiva de cinco segundos por parte del árbitro, si el saque lateral no se ejecuta a tiempo pasará al rival, mientras que si la demora ocurre en un saque de arco se concederá un tiro de esquina al equipo contrario.

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La AFA suma más modificaciones reglamentarias

Otra modificación apunta a los cambios de jugadores. Desde que el árbitro lo autorice, el futbolista que debe salir tendrá diez segundos para abandonar el campo. Si excede ese tiempo, deberá salir igualmente, pero su reemplazante recién podrá ingresar cuando el juego vuelva a detenerse después de un minuto.

Las reglas también incluyen medidas para reducir las interrupciones por lesiones y amplían algunos supuestos de revisión del VAR, como una segunda amarilla claramente incorrecta, errores de identidad y córners mal concedidos.

Las nuevas normas comenzarán a aplicarse en la Liga Profesional desde el 23 de julio, cuando comience el torneo Clausura. La Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, el Promocional Amateur, los torneos de Reserva, Juveniles e Infantiles y el fútbol femenino lo harán desde la semana del 30 de julio.