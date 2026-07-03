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Cinco recetas imperdibles de polenta: ricas, baratas y fáciles de hacer

La polenta es un alimento versátil que se adapta a lo que uno encuentre en la heladera. Más allá de lo sabrosa, también es accesible y de preparación rápida

3 de julio 2026 · 07:00hs
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Cinco recetas imperdibles de polenta: ricas, baratas y fáciles de hacer

La polenta es, sin dudas, la reina indiscutida de la cocina invernal. Es que tiene la capacidad de mejorar el ánimo del comensal desde la primera cucharada. Su textura cremosa y densa es ideal para retener el calor, por lo que se convierte en el plato ideal para contrarrestar los días de bajas temperaturas.

Para aquellos que no la conozcan, algo prácticamente imposible, es importante saber que la polenta es un plato tradicional italiano hecho a base de harina de maíz hervida en agua, leche o caldo. Es un alimento sumamente versátil porque se adapta a lo que uno encuentre en la heladera: combina a la perfección tanto con un estofado de cocción lenta súper elaborado como con un simple puñado de quesos derretidos o una salsa express, convirtiendo cualquier comida en un abrazo tibio y abundante.

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Más allá de lo sabrosa que es, hay algo clave: es barata. Un paquete rinde y no cuesta demasiado, esto la vuelve un recurso imbatible para el menú hogareño. Y las versiones instantáneas resuelven una cena nutritiva en apenas unos pocos minutos y con ensuciar una sola olla.

Cinco recetas imperdibles de polenta

Si se tiene un paquete de polenta a mano, hay muchas posibilidades. A continuación, cinco recetas de polenta ideales para combatir el frío, inspiradas en el estilo clásico, práctico y sabroso de Paulina Cocina, Cocineros Argentinos y algunos otros referentes gastronómicos locales. Todas son simples y con el paso a paso bien detallado.

La Clásica Polenta con Estofado de Carne (estilo Cocineros Argentinos)

El clásico indiscutible de los domingos invernales. Un estofado tierno que se deshace y se mezcla con la cremosidad de la polenta.

Ingredientes

Para la polenta: 1 taza de polenta instantánea, 2 tazas de leche, 1 taza de caldo de verduras, 50g de manteca, 100g de queso cremoso o muzarela, sal y pimienta. Para el estofado: 500g de carne para estofado (pechito, aguja o roast beef) en cubos, 1 cebolla, 1 morrón picado, 1 diente de ajo, 1 lata de tomate perita puré, 1 hoja de laurel, sal, pimienta y pimentón.

Paso a paso

El estofado: En una olla con un chorrito de aceite, dorá los cubos de carne a fuego fuerte. Retiralos y reservalos. En la misma olla, salteá la cebolla, el morrón y el ajo picados hasta que estén tiernos. Reincorporá la carne, sumá el puré de tomate, la hoja de laurel y condimentá con sal, pimienta y un toque de pimentón. Tapá y cociná a fuego mínimo por lo menos 40 minutos (si falta líquido, agregá un chorrito de agua o caldo) hasta que la carne esté súper tierna.

La polenta: En otra olla, calentá la leche con el caldo y una pizca de sal. Cuando rompa a hervor, tirá la polenta en forma de lluvia mientras revolvés constantemente con batidor de alambre para que no se hagan grumos. Cociná a fuego mínimo el tiempo que indique el paquete (suele ser 1 minuto para la instantánea), revolviendo con cuchara de madera. Apagá el fuego, agregá la manteca y el queso en cubos. Revolvé enérgicamente hasta que se funda.

Montaje: Servir una buena base de polenta cremosa y, por encima, una generosa cucharada de estofado caliente con abundante queso rallado.

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Polenta con Salsa Boloñesa Express (inspirada en Paulina Cocina)

Fácil, rápida y sin vueltas para esos días en los que volvés muerto de frío del trabajo y querés algo rico ya.

Ingredientes

Para la polenta: 1 taza de polenta instantánea, 3 tazas de líquido (mitad agua, mitad leche), 50g de queso crema, sal y nuez moscada. Para la boloñesa express: 300g de carne picada, 1 cebolla chica, 1 caja de puré de tomate (500g), 1 chorrito de vino tinto (opcional), sal, orégano y un toque de azúcar.

Paso a paso

La salsa: Pica la cebolla bien chiquita y dorala en una sartén con aceite. Agregá la carne picada, desarmándola con la cuchara de madera para que quede suelta. Cociná hasta que cambie de color. Si usás vino, agregalo ahora y dejá que se evapore el alcohol (2 minutos). Sumá el puré de tomate, la sal, el orégano y una pizca de azúcar para cortar la acidez. Dejá cocinar a fuego medio-bajo por 15 minutos.

La polenta: Calentá el agua y la leche con sal y una pizca de nuez moscada. Al hervir, volcá la polenta en forma de lluvia revolviendo siempre. Una vez lista, apagá el fuego y sumá el queso crema para darle una textura espectacular y liviana.

Montaje: Plato hondo, polenta abajo, boloñesa arriba y a comer.

Polenta Gratinada "Invertida" con Salchicha Parrillera y Hongos

Una versión bien power, ideal para una noche de helada. Al ir al horno, se forma una costra crocante arriba imperdible.

Ingredientes

Para la polenta: 1 taza de polenta, 3 tazas de caldo de verduras, 50g de queso rallado, pimienta negra. Para el relleno/cobertura: 1 tableta de salchicha parrillera (unos 300g), 100g de champiñones o portobellos, 1 cebolla de verdeo, 200g de queso muzarela.

Paso a paso

El salteado: En una sartén sin aceite (la salchicha ya tiene su grasa), cociná la salchicha parrillera cortada en rodajas rodajitas hasta que esté dorada. Retirá el exceso de grasa si es mucho. En la misma sartén, agregá los hongos fileteados y la parte blanca de la cebolla de verdeo picada. Salteá todo junto por 5 minutos y reservá.

La polenta: Prepará la polenta hirviendo el caldo y tirándola en lluvia. Cociná un minuto, apagá el fuego y agregá el queso rallado y pimienta.

El armado: En una fuente para horno previamente aceitada, colocá la mitad de la polenta. Distribución de la muzarela en fetas, la salchicha y los hongos. Cubrí con el resto de la polenta.

Espolvoreá con un poco más de queso rallado por encima y llevala a horno fuerte (o grill) por 10 minutos hasta que esté bien gratinada. Decorá con la parte verde de la cebolla de verdeo fresca antes de servir.

Polenta "Tres Quesos" con Crema y Espinaca

Para los vegetarianos (o para los días en los que no querés comer carne), esta opción es una bomba de sabor y súper cremosa.

Ingredientes: 1 taza de polenta instantánea, 2 tazas de leche y 1 taza de agua, 1 atado de espinaca fresca (lavada y picada). Quesos: 50g de queso azul (roquefort), 100g de queso cremoso, 50g de queso sardo rallado. 1 chorrito de crema de leche (opcional, para el final). Sal, pimienta y nuez moscada.

Paso a paso

La espinaca: En una sartén con un poquito de manteca o aceite, salteá la espinaca picada cruda por apenas 2 minutos hasta que baje su volumen. Condimentá con un toque de sal y nuez moscada. Reservá.

La polenta: Calentá la leche y el agua en una olla. Cuando hierva, tirá la polenta revolviendo con el batidor para evitar grumos. Apenas espese (1 minuto), bajá el fuego al mínimo e incorporá el queso cremoso y el queso azul desgranado. Revolvé hasta que se disuelvan por completo en la preparación.

Sumá la espinaca salteada a la olla y el chorrito de crema de leche para homogeneizar todo. Serví inmediatamente y coroná cada plato con el queso sardo rallado.

Polenta Cremosa con Osobuco al Disco (o a la olla)

El osobuco es un corte económico, muy sabroso y que con una cocción larga aporta un colágeno que hace que la salsa quede espectacular.

Ingredientes

Para la polenta: 1 taza de polenta, 3 tazas de caldo de carne, 50g de manteca.

Para el osobuco: 3 o 4 rodajas de osobuco, 1 cebolla, 1 zanahoria cortada en rodajitas, 1 ramita de apio, 1 diente de ajo, 1 vaso de vino tinto, 1 lata de tomates perita triturados, caldo de carne c/n.

Paso a paso

El osobuco: Pasá las rodajas de osobuco ligeramente por harina (esto ayuda a espesar la salsa después). En una olla pesada, doralas de ambos lados con un fondo de aceite. Retirá. En la misma olla, agregá la cebolla, la zanahoria y el apio picados. Cociná hasta que la cebolla esté transparente. Volvé a poner el osobuco, subí el fuego y sumá el vaso de vino tinto. Dejá evaporar el alcohol por 2 o 3 minutos. Agregá el tomate triturado y un chorro de caldo de carne hasta casi cubrir las piezas. Tapá la olla, bajá el fuego al mínimo y dejá cocinar por lo menos 1 hora y media (revisando que no se quede sin líquido). La carne tiene que quedar tan tierna que casi se caiga del hueso.

La polenta: Unos minutos antes de que esté la carne, prepará la polenta usando el caldo de carne para que tenga más sabor. Terminá con la manteca.

Montaje: Servir una buena porción de polenta en un plato hondo, colocar una rodaja de osobuco en el centro con su caracú y bañar todo con la salsa densa de la cocción.

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