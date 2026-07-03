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Los jugadores de Inglaterra tomarán Viagra antes de enfrentar a México en el estadio Azteca

Según el diario inglés The Sun, la idea se está evaluando. El fármaco no está incluido en la lista de sustancias prohibidas en el fútbol

3 de julio 2026 · 16:59hs
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Harry Kane y Jude Bellingham

AP

Harry Kane y Jude Bellingham, estrellas de Inglaterra, podrían ingerir Viagra para tratar de evitar los efectos de la altura en Ciudad de México.

La selección de Inglaterra estaría evaluando la posibilidad de consumir Viagra para adaptarse a la altura de Ciudad de México, donde este domingo enfrentará en el estadio Azteca a la selección local por los octavos de final del Mundial 2026.

Según el diario inglés The Sun, el reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) permite el uso de sildenafil, más conocido como Viagra. El sildenafil no está en la lista de sustancias prohibidas.

Los jugadores ingleses podrían tomarlo bajo supervisión médica para ver si se pueden mitigar así los efectos negativos de la altitud en el rendimiento de los futbolistas.

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ya había alertado de las difíciles condiciones en el estadio Azteca, situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, y afirmó que adaptarse en solo cuatro días para jugar allí es "totalmente imposible".

Leer más: Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Los efectos del Viagra

Algunos estudios indican que el fármaco mejora el flujo sanguíneo pulmonar y reduce el cansancio y los mareos por la falta de oxígeno.

Según The Sun, su uso es legal si se hace bajo supervisión médica con fines terapéuticos o para facilitar la adaptación a la altura.

Además, no sería la primera vez que se usa en equipos de fútbol para hacer frente a los efectos de la altura, ya que algunos equipos argentinos usaron Viagra en situaciones parecidas.

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