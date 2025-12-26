Christian Sancho, el otro Cavani: de la dura infancia y superación a la idolatría por su padre

"Hasta la mamá de Cavani se sorprendió por el parecido", contó el actor y modelo, que al elegir la foto más preciada no dudó. "Con mi viejo, mi verdadero ídolo que me eligió a los 2 años", se emocionó

Christian Sancho, quien participa en un streaming en la TV Pública ("Estás a tiempo"), recordó la dura pelea en la escuela por un problema de tartamudez y cómo logró superarlo.

Al definir a Christian Sancho se puede decir que es modelo, actor o conductor, pero también sostener sin margen de errores que es el otro Edinson Cavani del fútbol argentino. Al rosarino se lo destaca también por los abdominales difícil de imitar y conseguidos después de una historia muy particular, pero a la vez por su extremo parecido al delantero de Boca que le permitió no sólo hacer publicidades y ser confundido en la calle, sino también tejer una importante amistad. "Es un fuera de serie, un crack dentro y fuera de la cancha", alabó al uruguayo Christian, un tipo con extrema amabilidad y quien pasó por diferentes estados a lo largo de su vida, llena de obstáculos, necesidades y momentos aciagos. "Tuve la suerte de conocer y fotografiarme con Lionel Messi, Diego Maradona, Maximiliano Rodríguez, entre otros tantos, pero la foto más preciada para mí es la que tengo con mi viejo por elección, Juan Sancho. Él me eligió" , sostuvo con una emoción profunda, con voz que se entrecortaba y con lágrimas en los ojos. Una muestra cabal de lo que hizo ese hombre que lo crió desde que tenía dos años.

Es archiconocido su extremo parecido con Cavani, aunque también se podría decir que el uruguayo se parece a Sancho ya que el orden de los factores podría no alterar el producto. Pero en este caso particular esta comparación le permitió no sólo elaborar una amistad con el Xeneize sino también "hacer cuatro publicidades". "Siempre digo que tuve la chance de conocer una estrella a nivel mundial, un fuera de serie, un crack dentro y fuera de la cancha. Tengo la posibilidad de ir a tomar mates a su casa, con su familia, de haber conocido a su madre , a sus hermanos... Es una persona muy humilde, generosa y como futbolista lo admiro mucho. Soy el actor que mejor hace de Cavani.", relató Christian en la charla amena con La Capital para el ciclo "Historias en juego" realizada en uno de los hall de la TV Pública tras el programa de streaming "Estás a tiempo" que conduce con su esposa, Celeste Muriega.

"A él, Pichu Straneo (humorista) le había dicho hace muchos años que había un actor argentino que era muy parecido . Entonces le mostró una foto de una escena de «Botineras», que yo estaba jugando al fútbol y con vincha. Y entonces dijo: «Uy, es muy parecido». Entonces dijo que me quería conocer. Cuando me llaman para hacer la publicidad me llamó la atención porque no creí que la quisiera hacer. La hicimos y me invitó a comer con mi hijo y con su hermano".

"Una vez fui a comer a su casa y estaba su mamá. Me miraba y no lo podía creer, hasta que dijo: "Son iguales". Hasta la mamá dijo eso, ja . A mí me causa gracia todo lo que pasa. Al principio a la gente le decía que no era Cavani, pero ahora me piden foto igual. Es terrible el cariño que recibe un futbolista como él y a veces a una figura no le gusta que lo comparen con otro. Pero él es una gran persona y que admiro".

-¿Como jugador amateur también tenés definición?

Sí, tengo tengo mucha suerte en el fútbol porque a veces pasan tiempos que que estoy en gira o estoy en en distintos lugares que no puedo jugar al fútbol y no tener la continuidad, pero a veces cuando vuelvo meto cinco o seis goles. Además, tuve la chance de jugar en estadios, en lugares que jamás hubiese pensado. En 2013, cuando Newell's salio campeón con el Tata Martino. Maxi Rodríguez me invitó para jugar contra los amigos de Pupi Zanetti. Hubo un penal y me dijeron que lo pateara, justo en el arco del Palomar donde había visto por primera vez un gol de Newell's. Atajaba Chiquito Bossio y es tan grande que hizo el arco chiquitito. Se dio la fortuna y la cuesti

Christian Sancho

ón de Dios y de mi abuelo que seguramente estaba en el cielo para que lo pateara bien y convirtiera.

-Por lo que te escucho sos muy creyente.

-Claro, creo mucho en Dios y también en la energía, en el deseo y en trabajar para ese deseo. Los deseos que uno ha cumplido en esta vida son parte de un esfuerzo, de un trabajo, de una convicción, de una perseverancia y estar parado en esa cancha y que esté mi familia en la tribuna.

-Encima después tuviste la oportunidad de jugar con Messi.

-Sí, 10 años después me pasa eso de volver a tener esa posibilidad y que también se da una anécdota muy graciosa. Pachu Peña se acalambró y yo iba a jugar en el segundo tiempo en otro equipo de Newell's, sin Messi. Pachu me dijo que entrara y Maxi me tiró: ¿Te animás a marcarlo a él? Era Messi, algo imposible, ja. Me quedé marcándolo y hablando un ratito porque no lo conocía en persona.

Christian Sancho

-Maxi te invitó a jugar y vos para que actuara en una película.

-Sí, ja. Lo hizo muy bien y a la escena la grabó de una. Era mi primer protagónico en cine ("Un crack", 2019, sobre un futbolista profesional que se retira y se convierte en representante), la posibilidad única de hacerlo de futbolista y era mi sueño. Lo que no fui en la vida tenía la chance de hacerlo como personaje en la ficción. Al director le dije que había una escena que no era creíble y ahí le comenté de Maxi Rodríguez. "Me gusta", me respondió y ahí se dio la chance. Para mí fue hermoso encontrarme en un set y en una película, porque esa escena después recorrió el mundo, la película y ganó muchos festivales.

-Me contaste que tenés una buena relación con Ángel Di María.

-Sí, hablo con él. Ángel es un crack y un fuera de serie. Lo que lo que ha sucedido con él en la ciudad a partir de este año fue lo mismo que sucedió con Maxi hace un tiempo en su regreso. Jerarquiza la ciudad, jerarquiza el fútbol. Te da la posibilidad de llevarte a otro nivel, de tener otra mirada. Tengo la fortuna de hablar con él. El fútbol es una fiesta y lo siento de esa manera. Tengo muchos amigos que son de Central, Dani Quintero por ejemplo. Cuando ganan un clásico me vuelven loco, pero es lo lindo del folclore. Somos rivales, no enemigos. Me he sacado fotos con hinchas de Central y eso no es ningún problema. Uno no puede vivir sin el otro.

Penal de sancho-11-12 at 22.45.46

-Volviendo a tus orígenes en Rosario, ¿dónde estudiaste y de qué barrio eras?

-Estudié en dos colegios, al principio en el La Salle y después terminé en Santiago del Estero, que queda enfrente al parque Alem. Hacíamos gimnasia en el playón de Central y éramos muchos de Newell's, pero era parte de la vida. He tenido la fortuna de que la gente de Newell's me tenga un cariño muy grande. Para mí el fútbol es una pasión, es algo que me lo enseñó mi abuelo.

-En tus inicios en la escuela no la pasaste bien por cómo te trataban y hasta contaste alguna vez que eras un poquito más gordito, por eso sufriste cierto bullyng. Y todo esto lo matizaste para ir hacia adelante y el paso de los años te dio otra vida diferente.

-Es así, yo tenía un problema que era la tartamudez. Y eso me hacía ser muy retraído, era de no hablar porque cuando uno se pone nervioso comienza el tartamudeo. Lo más difícil para un chico es que se burlen por algo que uno no puede manejar. Entonces, a partir de ese momento, a mí me enseñó mucho eso que me pasó en la vida, porque me enseñaron mis grandes amigos, personas que realmente valoro mucho, fueron las que no se burlaron, que me acompañaron, que me guiaron. Mis viejos, fundamentalmente, me llevaron desde fonaudiólogos a psicólogos, a personas que me fueron ayudando a partir de ese tratamiento que duró unos años. Hoy, cuando termino una obra de teatro, cuando termino de conducir un evento o algún programa en sí y no tengo ni un furcio ni tartamudeo ni trastabillo en nada, me emociona mucho porque me doy cuenta de que uno con esfuerzo, con perseverancia y voluntad ha podido lograr algo que era inimaginado para mí.

Christian Sancho

-Por eso lo englobaba con eso de la fe porque hoy sos el tipo más envidiado siendo el "Sancho sin panza", como alguien te bautizó alguna vez.

-Es que yo creo que hice abdominales por eso, porque a mí me volvían loco diciendo Sancho Panza. Y sí, era Sancho Panza, pero alguna vez habré dicho: "A estos lo voy a cagar". Entonces me puse a hacer abdominales y ahí apareció apareció algo que al día de hoy con 50 años todavía no entiendo cómo está todavía está deformidad en mi cuerpo, pero se mantiene y me sigue dando la posibilidad de hacer publicidades.

-Fijate vos eso cómo lo matizaste y dónde llegaste.

-Es que eso es la resiliencia y es transformar el dolor en algo más luminoso. Me parece que eso es una enseñanza que a mí me dio la vida, que a veces las cosas no salen como uno quiere y cuando uno tiene esa posibilidad de no encontrarse con con la virtud, con lo que realmente le hubiese gustado que le pase, uno puede trabajar para cambiar eso y siento que mi familia me enseñó a trabajar para poder cambiar lo que no salía y de hecho hoy valoro mucho los triunfos.

image (1)

La emoción por el padre

-Estuviste con muchos ídolos como Messi, Maradona y muchos más. ¿Cuál es la foto que más destacás de todas?

-La vida me dio la fortuna de conocer muchos ídolos, gente que admiré, que admiro y que voy a admirar por siempre. Me dio la posibilidad de conocerlo a Maxi, a Messi, a Diego Maradona, Cavani. Tengo la fortuna de haber estado con gente que admiro mucho y que fueron referentes en mi vida futbolística, pero después de haber conocido a mi viejo, que fue una persona tan grande para mí y que la perdí hace un año. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida .Mi viejo no fue un papá por obligación, fue un papá por elección. Él me eligió hace 48 años y desde los 2 años tuve la fortuna de encontrarme con Juan Sancho. Con el verdadero ídolo de mi vida. Fue la persona que me enseñó todo, la que filmó ese gol que hice en la cancha de Newell's, la que me llevaba en un ciclomotor a entrenar cuando no teníamos un mango y cuando teníamos que salir adelante y decía:"No, Cristian tiene que hacer deporte, Cristian tiene que salir adelante (se le caen las lágrimas).

Sancho y su papá

-Está bien, está bueno emocionarse.

-Y, sí, porque es mi ídolo. La mejor foto que puedo tener cuando me preguntan "¿quién es tu ídolo?" es la que tengo con mi viejo. Porque no cualquiera afronta una situación. Él me enseñó todo. Fue un padre de avanzada, un padre que desde el 76 nos dio la fortuna de encontramos con mi mamá. Uno agradece haberlo encontrado. De hecho, con los años he tenido una infancia difícil por todo lo que me pasó, pero he sido muy feliz con él a a nuestro lado y he tenido una adolescencia con momentos de mucho aprendizaje. Nos hemos quedado sin un mango, transitado momentos de muchas enfermedades, de incertidumbre, de tristeza, de dolor, de felicidad y él estuvo siempre al lado mío, de mi mamá y de mi hermano. Formó realmente una verdadera base, una verdadera familia. Por eso siempre agradezco haber tenido el padre que tuve.

-Es muy lindo lo que decís y recordarlo de esa manera.

-Una de las cosas que me quedó para siempre es el momento en que estábamos pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida con mi vieja y con mi hermano. Estábamos en el hospital y yo hacía muy poquito que había hecho la publicidad con Cavani. Y siempre le escuchaba la comparación y todo y me dijo, "Filmaste con Cavani, sí, ¿y qué tal es?" "No, es un fuera de serie, es un genio, generoso, humilde, un crack, dentro y fuera de la cancha", le digo, "Qué lindo, hijo. Qué lindo que te pasen cosas buenas y conozcas gente buena. Ojalá que así sea toda tu vida", me dijo. Esas fueron las últimas cosas que me dijo mi viejo. Entonces, yo me quedo con eso. De todo lo que él hizo para que yo esté en este lugar y todo lo que me dio mi viejo fue para que me hicieran pasando cosas buenas.

-Como tipo de mucha fe el acompañamiento está.

-Sin dudas. Está cerca nuestro y las cosas lindas que me siguen pasando es gracias a él.