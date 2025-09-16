Independiente de Bigand sigue siendo el rey en la Liga Deportiva del Sur

El pasado 7 de setiembre la Liga Deportiva del Sur anotó en su historial de campeones al ganador del Apertura 2025. Y una vez más Independiente de Bigand puso su nombre en lo más alto al ganarle la final a Atlético Acebal.

Fue el título número 19 para esta institución, lo que lo pone a la vanguardia del que más campeonatos ganó. Sus otros campeonatos fueron en 1932, 1933, 1940, 1941, 1944, 1950, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1977, Apertura 1999, Clausura 2023 y Clausura 2024.

En la década del 60 supo tener como director técnico a Angel Tulio Zof, ya que se inició en Independiente de Bigand con quien ganó varios títulos. Y ahora fue Germán Gallo, el entrenador del equipo campeón, el que jugó un solo partido en la primera de Boca, el que hizo un resumen del torneo.

“El equipo terminó primero en la fase regular por lo cual tuvimos la chance de pasar a cuartos de final directamente. Fuimos el equipo con más partidos ganados, con menos goles en contra y el segundo equipo más goleador detrás de Atlético Acebal”, relató el Amarillo Gallo, tal como se lo conoce cariñosamente en Bigand.

El DT prosiguió: “Todas las llaves han sido muy duras y parejas, desde cuartos de final hasta la final. En cuartos superamos a Firmat F.C. ganándoles 1 a 0 de visitante la ida y empatamos 0 a 0 la vuelta. En las semifinales nos enfrentamos contra San Martín de Pavón Arriba que fue muy complicado. No solamente en lo deportivo, sino para mí desde lo emocional ya que soy de Pavón Arriba y salí de ese club. En el primer partido perdimos 2 a 1 de visitante, pero en la vuelta como locales pudimos ganar 3 a 1, en tiempo suplementario, para llegar a la final”; continuó para meterse en la final.

“El cotejo definitorio fue frente a Atlético Acebal en una serie que se definió por detalles. En Acebal empatamos 0 a 0 y en casa ganamos 2 a 1 y pudimos salir campeones. Fue una verdadera locura. Es nuestro segundo torneo como cuerpo técnico y el segundo campeonato, ya que también ganamos el Clausura 2024. Estamos sintiendo cosas increíbles”, le dijo feliz a Ovación.

“Estoy muy agradecido de la gente que confió en mí y que me dio la posibilidad de agarrar el equipo de primera división. No me quiero olvidar de las subcomisiones del club, del presidente, del vice, del tesorero y de los chicos que están en la subcomisión de fútbol del club. Tampoco de los cancheros y todos los que trabajaron para lograr el título. Además, fue muy importante el apoyo de la familia y del resto del cuerpo técnico”, describió para no olvidarse de nadie en los agradecimientos.

El arquero campeón fue compañero de Di María

Uno de los referentes de este equipo fue el arquero José Alberto Galetti, quien con sus 39 años sigue demostrando un gran nivel como lo hizo anteriormente en Argentino de Firmat, donde estuvo desde 2016 a 2023. El Gringo se inició en las inferiores de Central, pero no tuvo muchas oportunidades de mostrarse debido a la gran competencia que tenía. Es categoría 1986 y allí estaba Jorge Broun. Pero además competía con otros grandes arqueros como Cristian lvarez (1985) y Hernán Galíndez (1987).

Atajó mucho en la Rosarina, pero en las inferiores de AFA solo lo hizo en 37 partidos (21 en 7ª con Alberto “Hijitus” Gómez, 1 en 6ª con Ariel Cuffaro Russo, 3 en 5ª con Néstor Manfredi y 12 en 4ª con Hugo Galloni). En los torneos de AFA fue suplente en inferiores en 82 oportunidades. Incluso en más de una vez, sobre todo de visitante, lo hacía en dos partidos. Pero Galetti nunca se quejó y siempre apoyó al grupo desde su lugar.

El 18 de agosto de 2006 atajó en el segundo tiempo, reemplazando a Fatura Broun, en el partido que la reserva de Central goleó 7 a 2 a Banfield como visitante. Esta anécdota Galetti se la va a poder contar a sus nietos, ya que ese día debutó en la reserva auriazul Angel Di María, quien hizo tres goles.

Y el guardameta lo recordó: “Pasaron muchos años. Estuve muy cerca de firmar contrato, siempre sin representante y tenía grandes arqueros que competían conmigo. Pero algo hice, me mantuve en ese lote y el puesto de arquero es bravo. Además, fue muy difícil esa época por los constantes cambios que hubo. Son cosas que pasan”, detalló su etapa canalla.

Respecto al título y a su historia en Independiente de Bigand, manifestó: “Llegué en 2023 con una sequía de 24 años sin salir campeón. Con muchas ansias de volver a ganar un campeonato. En la primera ronda quedamos afuera en semifinales, una fase que siempre le costó pasar al club. Pero en el Clausura 2023 se incorporaron varios jugadores que nos dieron un salto de calidad y le ganamos la final a Sportivo Bombal. Fue muy emocionante. En 2024 en el Apertura caímos en la final contra Los Andes de Alcorta, pero en el segundo torneo, a pesar de haber arrancado mal, en la final pudimos coronarnos ante Eduardo Hertz de Villa Mugueta. Mientras que en 2025 fuimos más regulares y volvimos a salir campeones”, finalizó.

Los nombres de los consagrados en Independiente de Bigand

El plantel campeón, según los datos que aportó el jefe de prensa Luciano Sincini, estuvo integrado por: José Galetti, Juan Ignacio Santillán, Felipe Robisso, Axel Ramírez, Rodrigo Tapiz, Facundo Pérez, Tomás Pérez, Facundo Martínez, Alexis Miranda, Agustín Pérez, Matías Bolatti, Pablo Abillar, Manuel Aguirre, David Dituro, Fernando Ciarroca, Facundo Mozzi, Raúl Mozzi, Cristóbal Laucero, Fernando Encina, Nicolás Giampaoli, Ticiano Pavia, Mauricio Temperini, Alejandro Díaz, Lucas Muro, Liber Pellegrini, Francisco Rivanegra y Esteban Cabaña.

Mientras que el cuerpo técnico estuvo compuesto por: Germán Gallo (DT), Jonathan Zuviría (Ayudante de campo), Maximiliano Perret (preparador físico) y Norberto Cardona (Kinesiólogo).