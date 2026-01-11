El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

El municipio, a través de la Secretaría de Control y Convivencia, intervino en 2025 en más de dos mil situaciones de apropiación indebida de espacios públicos para garantizar su liberación y, en consecuencia, el correcto uso de los mismos . Las acciones, que estuvieron a cargo de la Dirección General de Control Urbano, se ejecutaron en distintos puntos de la ciudad y tuvieron relación con la intervención junto al Ministerio de Seguridad santafesino (a través de la Unidad Regional II de Policía) en 32 terrenos usurpados y la recuperación de espacios públicos (calles, veredas, parques y plazas) por ocupación, uso indebido o retiro de grandes materiales o elementos.

Asimismo, en caso que el predio sea propiedad de un privado, los agentes deben chequear quién es el dueño y darle cuenta del hecho para que radique la denuncia judicial correspondiente. En cambio, si se trata de un terreno fiscal, se puede accionar en forma directa.

Desde la Secretaría de Control recordaron que en todos los casos se establece un diálogo con las personas involucradas, a las que se les explica que están cometiendo un acto ilícito y, en caso que no desistan, se da intervención a la fuerza policial. Cuando se trata de grupos que expresan necesidades de tipo social, se concretan reuniones con distintas áreas municipales y provinciales a fin de encauzar dichos reclamos. En tanto, si hay construcciones irregulares, se eleva una notificación sobre la falta y, de persistir, se efectúa una demolición o desinstalación.

En tanto, la mayor cantidad de procedimientos se concretó en espacios públicos. En ese sentido, una de las intervenciones más importantes del año se desplegó a principios del mismo en Nuevo Alberdi, en la zona de Baigorria y García del Cossio, sector donde está prevista la continuidad de la obra de la remodelación de dicha arteria.

Allí, precarias construcciones buscaron asentarse en un sector del terreno atravesado por la remodelación y que es propiedad de un privado que lo donó para la obra. Los agentes desarmaron las viviendas y retiraron los elementos del lugar con el acompañamiento de efectivos policiales.

Uso indebido del espacio público

En 2025 el municipio también concretó 2.131 liberaciones por uso u ocupación indebida del espacio público. Bajo este concepto se incluye el retiro de escombros, materiales de construcción, basura y desechos en calles, veredas, espacios desocupados o descampados que no permiten la circulación normal o provocan suciedad y deterioro generando entornos y situaciones muy conflictivas.

A su vez, se incautaron artículos de venta que pertenecen a comercios habilitados pero que hacen uso indebido de la acera, parrilleros de material que son derribados, autos abandonados, y elementos en desuso que son abandonados y que dificultan el paso a los peatones.

El dato también incluye el retiro de distintos tipos de elementos y materiales de parques y plazas en recorridas preventivas que diariamente llevan a cabo los agentes para limpiar y ordenar espacios comunes, retirar colchones y demás pertenencias que muchas personas mantienen en estos lugares de libre acceso, y también despejarlos cuando se juntan personas a beber alcohol o a dormir.

El balance de 2025

Los puntos más intervenidos fueron las inmediaciones del Parque Nacional a la Bandera, la Costa Central, el Paseo del Siglo, boulevard Oroño, los parques de la Independencia y España, toda el área céntrica, La Florida, Pichincha y Echesortu, entre otras zonas. Dentro de ese total, se inscriben las acciones impulsadas a partir de denuncias radicadas por vecinos.

“El trabajo que hacemos como Estado municipal en espacios comunes tiene que ver con desocuparlos cuando en ellos se instalan grupos de personas que también impiden que otras puedan disfrutar”, explicó el secretario de Control municipal, Diego Herrera. Además, durante las intervenciones se retiran elementos que se suelen dejar en los árboles o arbustos y bancos.

El funcionario insistió en que el objetivo de estas acciones es promover condiciones de seguridad en la ciudad y garantizar el uso democrático de los espacios comunes, los que se deben preservar para un uso respetuoso de las normas. “Lo principal para el Estado municipal es lograr convivencia”, concluyó.