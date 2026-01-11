La Capital | La Ciudad | municipio

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

La secretaría de Control y Convivencia concretó más de 2.000 intervenciones por uso indebido del espacio público

11 de enero 2026 · 20:25hs
Los intentos de usurpación fueron desactivados por el municipio con apoyo policial.

Los intentos de usurpación fueron desactivados por el municipio con apoyo policial.
Los intentos de usurpación fueron desactivados por el municipio con apoyo policial.

Los intentos de usurpación fueron desactivados por el municipio con apoyo policial.

El municipio, a través de la Secretaría de Control y Convivencia, intervino en 2025 en más de dos mil situaciones de apropiación indebida de espacios públicos para garantizar su liberación y, en consecuencia, el correcto uso de los mismos. Las acciones, que estuvieron a cargo de la Dirección General de Control Urbano, se ejecutaron en distintos puntos de la ciudad y tuvieron relación con la intervención junto al Ministerio de Seguridad santafesino (a través de la Unidad Regional II de Policía) en 32 terrenos usurpados y la recuperación de espacios públicos (calles, veredas, parques y plazas) por ocupación, uso indebido o retiro de grandes materiales o elementos.

Asimismo, en caso que el predio sea propiedad de un privado, los agentes deben chequear quién es el dueño y darle cuenta del hecho para que radique la denuncia judicial correspondiente. En cambio, si se trata de un terreno fiscal, se puede accionar en forma directa.

>>Leer más: Comenzaron a desalojar terrenos que fueron usurpados en Rosario

Desde la Secretaría de Control recordaron que en todos los casos se establece un diálogo con las personas involucradas, a las que se les explica que están cometiendo un acto ilícito y, en caso que no desistan, se da intervención a la fuerza policial. Cuando se trata de grupos que expresan necesidades de tipo social, se concretan reuniones con distintas áreas municipales y provinciales a fin de encauzar dichos reclamos. En tanto, si hay construcciones irregulares, se eleva una notificación sobre la falta y, de persistir, se efectúa una demolición o desinstalación.

ocupa1

En tanto, la mayor cantidad de procedimientos se concretó en espacios públicos. En ese sentido, una de las intervenciones más importantes del año se desplegó a principios del mismo en Nuevo Alberdi, en la zona de Baigorria y García del Cossio, sector donde está prevista la continuidad de la obra de la remodelación de dicha arteria.

Allí, precarias construcciones buscaron asentarse en un sector del terreno atravesado por la remodelación y que es propiedad de un privado que lo donó para la obra. Los agentes desarmaron las viviendas y retiraron los elementos del lugar con el acompañamiento de efectivos policiales.

>>Leer más: Ya son más de mil las personas que ocupan terrenos en el oeste y noroeste y crecen las tomas en Rosario

Uso indebido del espacio público

En 2025 el municipio también concretó 2.131 liberaciones por uso u ocupación indebida del espacio público. Bajo este concepto se incluye el retiro de escombros, materiales de construcción, basura y desechos en calles, veredas, espacios desocupados o descampados que no permiten la circulación normal o provocan suciedad y deterioro generando entornos y situaciones muy conflictivas.

A su vez, se incautaron artículos de venta que pertenecen a comercios habilitados pero que hacen uso indebido de la acera, parrilleros de material que son derribados, autos abandonados, y elementos en desuso que son abandonados y que dificultan el paso a los peatones.

El dato también incluye el retiro de distintos tipos de elementos y materiales de parques y plazas en recorridas preventivas que diariamente llevan a cabo los agentes para limpiar y ordenar espacios comunes, retirar colchones y demás pertenencias que muchas personas mantienen en estos lugares de libre acceso, y también despejarlos cuando se juntan personas a beber alcohol o a dormir.

ocupa2

El balance de 2025

Los puntos más intervenidos fueron las inmediaciones del Parque Nacional a la Bandera, la Costa Central, el Paseo del Siglo, boulevard Oroño, los parques de la Independencia y España, toda el área céntrica, La Florida, Pichincha y Echesortu, entre otras zonas. Dentro de ese total, se inscriben las acciones impulsadas a partir de denuncias radicadas por vecinos.

>>Leer más: Se levantaron 52 ocupaciones del espacio público en lo que va del año

“El trabajo que hacemos como Estado municipal en espacios comunes tiene que ver con desocuparlos cuando en ellos se instalan grupos de personas que también impiden que otras puedan disfrutar”, explicó el secretario de Control municipal, Diego Herrera. Además, durante las intervenciones se retiran elementos que se suelen dejar en los árboles o arbustos y bancos.

El funcionario insistió en que el objetivo de estas acciones es promover condiciones de seguridad en la ciudad y garantizar el uso democrático de los espacios comunes, los que se deben preservar para un uso respetuoso de las normas. “Lo principal para el Estado municipal es lograr convivencia”, concluyó.

ocupa3
Noticias relacionadas
Foto: Astillero Fluvimar. El histórico Barco Ciudad será restaurado en Rosario 

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

El complejo de cine inauguró en 1998, de la mano del grupo australiano Village Roadshow, después de una megaobra en un predio de 12 mil metros cuadrados.

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

La provincia de Santa Fe logró récords en donación y trasplante en 2025

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos

El ingreso de capitales del sector agropecuario fue un factor clave.para la construcción de torres.

Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

Ver comentarios

Las más leídas

El vice de Newells: El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad

El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

Lo último

PSM Fútbol perdió 2 a 0 en Maggiolo, pero ganó en los penales y es semifinalista

PSM Fútbol perdió 2 a 0 en Maggiolo, pero ganó en los penales y es semifinalista

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

El estilista de 37 años estaba en un bar cuando un hombre entró y comenzó a disparar. Fue trasladado al hospital pero no sobrevivió
Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón
Información General

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica
La Región

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum
Información General

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El vice de Newells: El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad

El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Ovación
Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario
Ovación

Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario

Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario

Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario

Central: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila ya sumaron minutos en los amistosos

Central: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila ya sumaron minutos en los amistosos

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

Policiales
Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

La Ciudad
El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario
La Ciudad

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional

Por Facundo Borrego
Información General

"Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional"

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos
La Ciudad

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres
La Ciudad

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario
politica

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón
Información general

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda
La Región

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba
Policiales

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda
La Ciudad

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia les guste o no
El Mundo

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia "les guste o no"

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro
El Mundo

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Por María Laura Neffen
Negocios

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Aseguran que la disolución de la Andis es la bala de plata que liquida el sistema

Por Matías Petisce
La Ciudad

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que liquida el sistema"

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento
Información General

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado