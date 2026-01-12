Tras su paso frustrado por Newell,s, Darío Benedetto está cerca de jugar la Copa Libertadores con otro equipo

El Pipa dejó la Lepra en medio del caos y, tras varios meses de incertidumbre, podría firmar con un equipo para afrontar el máximo torneo continental

Darío Benedetto dejó Newell's en el momento más crítico del 2025 , cuando la Lepra se jugaba la permanencia en primera división con el interinato de Lucas Bernardi. El delantero no anotó goles en su paso por el parque Independencia y, tras su salida, continúa buscando cuál será su próximo destino en el fútbol.

Según trascendió en las últimas horas, el Pipa despertó el interés de Barcelona de Ecuador , que lo quiere para afrontar un año exigente en la liga local y, principalmente, en la Copa Libertadores , donde enfrentará a Argentinos Juniors en la fase dos del repechaje .

El delantero de 36 años no tuvo solamente un paso frustrado por Newell's, sino que previamente también pasó por Olimpia de Paraguay y Querétaro de México, sin anotar goles en ninguno de sus tres últimos pasos .

Si bien todavía no llegó un anuncio oficial sobre su futuro, Benedetto se encuentra muy cerca de acordar con el conjunto de Guayaquil , donde buscará recuperar la confianza a casi dos años de su último gol oficial , cuando en febrero de 2024 le anotó a Tigre con la camiseta de Boca en la Copa de la Liga.

>> Leer más: El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

El delantero está con la pólvora mojada, pero al tener el pase en su poder podría cerrar un acuerdo económico para Barcelona. Sus más de 150 goles como profesional quedan relegados ante sus recientes actuaciones, aunque en Ecuador intentará reencontrarse con la red.

En su paso por Newell's, disputó apenas nueve partidos y sufrió numerosas molestias musculares que lo marginaron de la cancha en más de un período. Además, no pudo sacarse la mufa y, para colmo, desperdició un penal durante la derrota 3-0 frente a Belgrano en Córdoba.