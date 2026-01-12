La Capital | Ovación | Darío Benedetto

Tras su paso frustrado por Newell,s, Darío Benedetto está cerca de jugar la Copa Libertadores con otro equipo

El Pipa dejó la Lepra en medio del caos y, tras varios meses de incertidumbre, podría firmar con un equipo para afrontar el máximo torneo continental

12 de enero 2026 · 12:48hs
Darío Benedetto cerró su paso fugaz por Newells sin goles anotados.

Marcelo Bustamante / La Capital

Darío Benedetto cerró su paso fugaz por Newell's sin goles anotados.

Darío Benedetto dejó Newell's en el momento más crítico del 2025, cuando la Lepra se jugaba la permanencia en primera división con el interinato de Lucas Bernardi. El delantero no anotó goles en su paso por el parque Independencia y, tras su salida, continúa buscando cuál será su próximo destino en el fútbol.

Según trascendió en las últimas horas, el Pipa despertó el interés de Barcelona de Ecuador, que lo quiere para afrontar un año exigente en la liga local y, principalmente, en la Copa Libertadores, donde enfrentará a Argentinos Juniors en la fase dos del repechaje.

El delantero de 36 años no tuvo solamente un paso frustrado por Newell's, sino que previamente también pasó por Olimpia de Paraguay y Querétaro de México, sin anotar goles en ninguno de sus tres últimos pasos.

Pipa
Pipa Benedetto erró un penal ante Belgrano en Córdoba.

Pipa Benedetto erró un penal ante Belgrano en Córdoba.

Benedetto deberá reencontrarse con el gol

Si bien todavía no llegó un anuncio oficial sobre su futuro, Benedetto se encuentra muy cerca de acordar con el conjunto de Guayaquil, donde buscará recuperar la confianza a casi dos años de su último gol oficial, cuando en febrero de 2024 le anotó a Tigre con la camiseta de Boca en la Copa de la Liga.

>> Leer más: El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

El delantero está con la pólvora mojada, pero al tener el pase en su poder podría cerrar un acuerdo económico para Barcelona. Sus más de 150 goles como profesional quedan relegados ante sus recientes actuaciones, aunque en Ecuador intentará reencontrarse con la red.

En su paso por Newell's, disputó apenas nueve partidos y sufrió numerosas molestias musculares que lo marginaron de la cancha en más de un período. Además, no pudo sacarse la mufa y, para colmo, desperdició un penal durante la derrota 3-0 frente a Belgrano en Córdoba.

Noticias relacionadas
Lamine Yamal grabó la intimidad de los festejos de Barcelona en Arabia Saudita.

La inoportuna secuencia del vestuario de Barcelona que captó Lamine Yamal: "Esto no se puede grabar"

Valentino Acuña, uno de los valores importantes del club y con poder de venta.

Una de las joyas de Newell's extenderá su contrato con el club por dos años

Ignacio Scocco charla durante una práctica con los chicos de las inferiores de Hughes.

La decisión de un ex-Newell's de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Gonzalo Abrego es uno de los jugadores que el Tomba está dispuesto a vender y Newells lo quiere.

Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Ver comentarios

Las más leídas

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Lo último

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

El impactante posteo que conmocionó al fútbol: Me quedan solo unos días de vida

El impactante posteo que conmocionó al fútbol: "Me quedan solo unos días de vida"

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Fueron detenidos en Playa del Carmen y están acusados de haber ejecutado a Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años. La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que el crimen estuvo vinculado al narcomenudeo.

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán
Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año
POLICIALES

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés
Policiales

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un violento choque
LA REGION

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un violento choque

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Ovación
Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito
Ovación

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

La inoportuna secuencia del vestuario de Barcelona que captó Lamine Yamal: Esto no se puede grabar

La inoportuna secuencia del vestuario de Barcelona que captó Lamine Yamal: "Esto no se puede grabar"

Tras su paso frustrado por Newell,s, Darío Benedetto está cerca de jugar la Copa Libertadores con otro equipo

Tras su paso frustrado por Newell,s, Darío Benedetto está cerca de jugar la Copa Libertadores con otro equipo

Policiales
Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés
Policiales

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

La Ciudad
Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente
Política

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur
Información General

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas
LA CIUDAD

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos
Policiales

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón
Información General

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum
Información General

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum
Información General

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica
La Región

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central
Ovación

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Política

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador
Información General

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico
La Ciudad

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán
El Mundo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano
El Mundo

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano