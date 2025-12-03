La Capital | Ovación | Central

Un ex-Central se metió entre los personajes del año de Gente con un traje muy especial

El futbolista fue cedido por el Canalla a principios de 2025 y le convirtió un gol a Newell's en el Torneo Clausura

3 de diciembre 2025 · 13:11hs
Ignacio Russo debutó en Central

Ignacio Russo debutó en Central, pero también estuvo en Patronato e Instituto.

Este martes se llevó a cabo la fiesta de los personajes del año de la revista Gente y el deporte profesional volvió a decir presente en la ciudad de Buenos Aires. Una de las invitaciones que tuvo eco en Rosario fue la de un exfutbolista de Central a partir del impacto que tuvo la muerte de Miguel Ángel Russo.

Ignacio Russo asistió a la gala en el Faena Art Center con un traje que atrajo la atención de los organizadores del evento. A diferencia del perfil de otras celebridades vinculadas al arte o la industria de la televisión, la ropa no fue tema de conversación por cuestiones de estilo sino justamente por el recuerdo del exentrenador del Canalla y de Boca, entre otros equipos.

Nacho fue parte de una sesión de fotos plagadas de estrellas en Puerto Madero. A la hora de prepararse, decidió ponerse un ambo que perteneció a su papá y este detalle reavivó el recuerdo del director técnico que conquistó el último titulo de la Academia.

De Central al Faena Art Center

En vísperas de su cumpleaños 25, el atacante de Tigre formó parte de la tradicional gala anual en compañía de su novia Martina Musurana. El evento se llevó a cabo después de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, instancia en la que su equipo quedó eliminado frente a Racing.

Ignacio Russo Martina Musurana

El exfubolista de Chacarita, Patronato e Instituto tuvo un gesto discreto e impactante a la vez en lo que respecta al vínculo con su padre, fallecido hace menos de dos meses. Así como en la cancha es habitual ver que los jugadores se ponen remeras con fotos debajo de la camiseta, el hijo de Miguel Ángel Russo se puso uno de sus trajes para ir al evento.

>> Leer más: Otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

La convocatoria de la revista porteña se dio en el cierre de una temporada que marcó a fuego su carrera profesional y su vida personal. La muerte de su papá y los homenajes posteriores tuvieron enorme repercusión, pero también alcanzó el mejor rendimiento desde que debutó en primera división con la camiseta auriazul, al punto de que el Matador de Victoria llegó a meterse en la pelea por el campeonato del Torneo Clausura 2025.

En total, Gente eligió a tres futbolistas entre los 82 personajes del año. Dos de ellos son rosarinos, ya que los organizadores eligieron a Lionel Messi además del llamado a Nacho Russo. La lista se completó con Leandro Paredes, que volvió a Boca tras una larga carrera en Europa y actualmente sigue en la lucha por la coronación en primera división.

¿Por qué la revista Gente eligió a Ignacio Russo?

El hijo del extécnico de Central se metió en la tradicional lista de figuras públicas por la decisión que tomó luego del velatorio en la Bombonera. En vez de descansar, el jugador viajó a Rosario el día siguiente para enfrentar a Newell's. En el inicio del partido abrió el marcador para Tigre y el gol en el Coloso se convirtió en un homenaje que "conmovió al país", según explicaron desde el medio.

Por otra parte, la revista destacó otro reconocimiento que tuvo recupercusión internacional cuando Boca hizo una suelta de globos con una camiseta que llevaba el nombre del entrenador. Un productor rural de Uruguay encontró la casaca tras la ceremonia y el club decidió regalársela cuando el Matador de Victoria visitó al Xeneize.

Noticias relacionadas
Gastón Avila se inició en Morning Star y pasó por Tiro Federal y Central. Ahora está jugando muy bien en Fortaleza.

Jugó poco en Central, tuvo un mal comienzo en Brasil y ahora la rompe gracias a un DT argentino

Pablo Vitamina Sánchez al llegar a Asunción. El ex-Central será el entrenador de Olimpia. 

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Gonzalo Belloso logró en estos tres primeros años de presidencia más que el histórico escribano Víctor Vesco en el mismo lapso a principios de los 70. 

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Apuestas online. Referentes de Newells y Central adhieren a la campaña de concientización para adolescentes. 

Apuestas online: jugadores de Newell's y Central se suman a la campaña #No Garpa

Ver comentarios

Las más leídas

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Lo último

El broker online LBX celebra el 28° aniversario del Grupo Libertex con promociones exclusivas

El broker online LBX celebra el 28° aniversario del Grupo Libertex con promociones exclusivas

Un ex-Central se metió entre los personajes del año de Gente con un traje muy especial

Un ex-Central se metió entre los personajes del año de Gente con un traje muy especial

Los cuentos de Sara: el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros

"Los cuentos de Sara": el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Lo anunciará este jueves en Rosario la ministra de Salud, Silvia Ciancio. Cuáles son las estrategias para intentar revertir la situación

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio
Policiales

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Ovación
Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces
Ovación

Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces

Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces

Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Policiales
Policiales

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

La Ciudad
Los cuentos de Sara: el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros
La Región

"Los cuentos de Sara": el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema

Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
LA CIUDAD

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Policiales

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Información General

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Región

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito
Información General

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas
La Ciudad

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital
Economía

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto
La Ciudad

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
Información general

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
La Ciudad

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Política

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA