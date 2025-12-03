Un ex-Central se metió entre los personajes del año de Gente con un traje muy especial

El futbolista fue cedido por el Canalla a principios de 2025 y le convirtió un gol a Newell's en el Torneo Clausura

Este martes se llevó a cabo la fiesta de los personajes del año de la revista Gente y el deporte profesional volvió a decir presente en la ciudad de Buenos Aires. Una de las invitaciones que tuvo eco en Rosario fue la de un exfutbolista de Central a partir del impacto que tuvo la muerte de Miguel Ángel Russo .

Ignacio Russo asistió a la gala en el Faena Art Center con un traje que atrajo la atención de los organizadores del evento . A diferencia del perfil de otras celebridades vinculadas al arte o la industria de la televisión, la ropa no fue tema de conversación por cuestiones de estilo sino justamente por el recuerdo del exentrenador del Canalla y de Boca , entre otros equipos.

Nacho fue parte de una sesión de fotos plagadas de estrellas en Puerto Madero. A la hora de prepararse, decidió ponerse un ambo que perteneció a su papá y este detalle reavivó el recuerdo del director técnico que conquistó el último titulo de la Academia.

En vísperas de su cumpleaños 25, el atacante de Tigre formó parte de la tradicional gala anual en compañía de su novia Martina Musurana . El evento se llevó a cabo después de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, instancia en la que su equipo quedó eliminado frente a Racing .

Ignacio Russo Martina Musurana Foto: Instagram/@ignaciio_russo.

El exfubolista de Chacarita, Patronato e Instituto tuvo un gesto discreto e impactante a la vez en lo que respecta al vínculo con su padre, fallecido hace menos de dos meses. Así como en la cancha es habitual ver que los jugadores se ponen remeras con fotos debajo de la camiseta, el hijo de Miguel Ángel Russo se puso uno de sus trajes para ir al evento.

La convocatoria de la revista porteña se dio en el cierre de una temporada que marcó a fuego su carrera profesional y su vida personal. La muerte de su papá y los homenajes posteriores tuvieron enorme repercusión, pero también alcanzó el mejor rendimiento desde que debutó en primera división con la camiseta auriazul, al punto de que el Matador de Victoria llegó a meterse en la pelea por el campeonato del Torneo Clausura 2025.

En total, Gente eligió a tres futbolistas entre los 82 personajes del año. Dos de ellos son rosarinos, ya que los organizadores eligieron a Lionel Messi además del llamado a Nacho Russo. La lista se completó con Leandro Paredes, que volvió a Boca tras una larga carrera en Europa y actualmente sigue en la lucha por la coronación en primera división.

¿Por qué la revista Gente eligió a Ignacio Russo?

El hijo del extécnico de Central se metió en la tradicional lista de figuras públicas por la decisión que tomó luego del velatorio en la Bombonera. En vez de descansar, el jugador viajó a Rosario el día siguiente para enfrentar a Newell's. En el inicio del partido abrió el marcador para Tigre y el gol en el Coloso se convirtió en un homenaje que "conmovió al país", según explicaron desde el medio.

Por otra parte, la revista destacó otro reconocimiento que tuvo recupercusión internacional cuando Boca hizo una suelta de globos con una camiseta que llevaba el nombre del entrenador. Un productor rural de Uruguay encontró la casaca tras la ceremonia y el club decidió regalársela cuando el Matador de Victoria visitó al Xeneize.