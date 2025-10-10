El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Ignacio Russo habló por primera vez después de la muerte del exentrenador de Central y se quebró durante el adiós en la cancha de Boca

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo atravesó por completo la agenda futbolística, incluso a nivel internacional. A pesar del dolor y el impacto de la noticia, su hijo decidió viajar a Rosario para el partido con Newell's y este jueves lo confirmó con una frase cargada de humor y admiración por el director técnico.

"Si no juego, se levanta y me caga a puteadas" , aseguró Ignacio Russo en diálogo con La Red Rosario . Mientras tanto, familiares y otros allegados lo acompañaban en la cancha de Boca durante una despedida que se extendió hasta la noche en la ciudad de Buenos Aires.

Ante el deceso del exentrenador de Central , la Lepra se puso a disposición de Tigre para postergar el encuentro de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el hijo del DT no quiso perderse el duelo en el estadio Marcelo Bielsa y confirmó su partipación en el cotejo de este viernes.

Nachito Russo perdió a su padre a los 24 años y no pudo contener las lágrimas de tristeza a la hora de un adiós compartido con miles de amantes del fútbol. Cuando le preguntaron por qué iba a jugar al día siguiente de la despedida, contestó: "Él hubiera querido eso" .

Al delantero se le quebró la voz en la Bombonera a la hora de expresar sus sentimientos. "Es difícil, en este momento me matás si lo tengo que definir", replicó en cuanto a lo que representa el DT fallecido el último miércoles.

>> Leer más: El adiós a Miguel Ángel Russo en La Boca: copado por hinchas y un respetuoso silencio

El jugador de Tigre sólo pudo hablar unos pocos minutos en la cancha de Boca, pero su reflexión generó un momento emocionante en el programa "Ni Más Ni Menos". Mientras estaba al aire, manifestó: "Tengo muchas cosas en la cabeza para decir. Para mí era simplemente Miguel, era mi papá".

Al margen de su situación personal, el futbolista que debutó como profesional en el Canalla destacó el homenaje y los gestos de afecto que inundaron la Bombonera desde la mañana. "Quiero agradecerle a todo el mundo que estuvo acá. Eso conmueve mucho y ayuda a recomponer una pérdida tan grande". De inmediato aclaró que su padre sólo se fue físicamente "porque espiritualmente va a estar siempre" a su lado.

¿Quién es el hijo de Miguel Ángel Russo?

Ignacio Russo nació el 13 de diciembre de 2000 en Rosario como fruto de la relación del extécnico auriazul con Cecilia Cordero. Empezó a jugar al fútbol en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) y luego vistió la camiseta de Adiur en las divisiones juveniles.

A diferencia de su padre, un mediocampista recio de la escuela de Carlos Salvador Bilardo, Nacho se formó como delantero y en 2016 se incorporó a las inferiores de Central. El debut en primera división se produjo el 4 de diciembre de 2020, cuando Kily González lo puso en un partido con Banfield.

A pesar del vínculo familiar, Miguel Ángel Russo nunca dirigió a su hijo en un partido oficial. Cuando el entrenador inició su quinto ciclo, el jugador fue cedido a Patronato de Paraná. Al final de la temporada volvió a la Academia y acompañó al plantel que salió campeón de la Copa de la Liga Profesional 2023 en Santiago del Estero.

Semanas más tarde, el atacante se incorporó a Instituto de Córdoba y logró afianzarse en primera división con cinco goles en 24 partidos. Este año ya superó esa marca con la camiseta de Tigre y el entrenador Diego Dabove lo mantiene dentro de la base del equipo.