Gol y emoción: Ignacio Russo y un torbellino de sensaciones en el homenaje en el Coloso

El hijo de Miguel Ángel Russo arrancó de titular en Tigre en la cancha de Newell's. Rompió en llanto antes de empezar e hizo el primer gol

Gonzalo Maroni le da el pésame a Ignacio Russo, mientras se acerca el delantero de Newell's, Cocoliso González.

Ignacio Russo está viviendo un viernes con la emoción a flor de piel . Bien temprano estuvo en el sepelio de su papá, Miguel Ángel Russo , y bien entrada la tarde decidió jugar para Tigre en la cancha de Newell's. Llanto previo al partido y dedicatoria al cielo cuando a los 21 minutos convirtió el gol de su equipo .

El hijo de Miguel rompió en llanto en el minuto de silenció que se hizo en el Coloso del Parque , antes del inicio de Newell's - Tigre . El primer homenaje en una cancha fue dos días después del fallecimiento de su papá, Miguel Ángel Russo , y recibió el consuelo de los jugadores y cuerpo técnico leproso.

El técnico leproso Cristian Fabbiani fue el que más efusivamente lo saludó y de hecho fue Russo el que se acercó al banco de Newell's. Ahí también le dio el pésame el resto del cuerpo técnico.

Los saludos de Newell's y el gol

Todos los jugadores de Newell's fueron a saludarlo y consolarlo, y cuando se formaron los equipos en el círculo central para el minuto de silencio que la AFA impuso en todas las canchas, directamente rompió en llanto. Y volvió a ser abrazado por todos sus compañero de Tigre.

En general en el Coloso hubo indiferencia, aunque muchos hinchas se pusieron de pie en ese momento. En lo que no hubo nada de indiferencia fue en los insultos que desde la salida de los equipos hubo hacia todo el mundo, futbolistas, cuerpo técnico y la dirigencia.

Y sobre los 21', Russo tuvo la chance de dedicarle el gol a su padre, cuando inició la jugada en el medio, habilitó a David Romero quien le ganó en velocidad a toda la defensa y se la devolvió para que Nacho la toque casi en la línea.

Enseguida vendría el empate de Facundo Guch, que evitó que el clima se caldeara mucho más.