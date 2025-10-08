La Capital | Ovación | Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, eterno: las postales de una vida entre el fútbol y la gloria

Los fotoperiodistas de La Capital retrataron una trayectoria ejemplar: títulos, emociones y una pasión que marcó generaciones.

8 de octubre 2025 · 19:35hs
Miguel Ángel Russo

Fotos diario La Capital

Miguel Ángel Russo, eterno en el corazón de los canallas y los fanátícos del fútbol 

El fútbol argentino perdió este miércoles a uno de sus grandes referentes. Miguel Ángel Russo dejó una huella profunda en cada club que dirigió y en cada jugador que formó. Desde sus inicios como futbolista en Estudiantes de La Plata, hasta su consagración como entrenador campeón con Rosario Central, Boca y Vélez, su carrera fue un ejemplo de trabajo, humildad y coherencia.

>>Leer más: El Gigante de Arroyito, rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

En esta galería exclusiva, los fotoperiodistas de La Capital recorren en imágenes los momentos más significativos de su trayectoria: los títulos, las victorias y las emociones que definieron a un caballero de la pelota.

En Rosario Central encontró su lugar en el mundo. Llegó por primera vez en 1997 y tuvo cinco ciclos en total. Lo ascendió, lo salvó del descenso y lo llevó a ser campeón de la Copa de la Liga 2023, su último título y uno de los más celebrados por el pueblo canalla.

Las imágenes lo muestran en el Gigante, en los entrenamientos, rodeado de jugadores y abrazado a su gente. Para el hincha, Miguel fue más que un técnico: fue un símbolo de pertenencia.

La fotogalería de La Capital

Su figura trasciende los colores. Miguel Ángel Russo será recordado como un maestro, un líder sereno y un apasionado de su oficio. El lente de los reporteros gráficos de este medio lo retrató como lo que fue: un protagonista absoluto de la historia grande del fútbol argentino.

__1138036__08-10-2025__0x0
__1157629__08-10-2025__0x0
_Gustavo de los Rios_62317332__08-10-2025__0x0
_Hector Rio_14640437__08-10-2025__0x0
_Suarez Meccia Sebastian Suarez_58462707__08-10-2025__0x0
847352
883644
994011
998780
1045697
1103781
1115717
1124798
1144507
1921490
3514767
5288455
5304536
5304974
5481432
8941163
9064289
9111241
10135721
10135761
14641079
41773971
52127112
62836710
64557752
67100638
73957102
78590368
78838437
79171317
79741032
79741197
79741725
79741770
79741890
79751334
79817782
80440535

Miguel Ángel Russo en 2006 cuando era entrenador de Vélez y enfrentó a Newells en la Copa Libertadores

Newell's y Maxi Rodríguez tambien lamentaron la muerte de Miguel Ángel Russo

El técnico de Newells Cristian Fabbiani piensa fortalecer el juego aéreo en defensa.

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Miguel Ángel Russo y su emblematica sonrisa 

Central y el mundo del fútbol despiden a Miguel Ángel Russo: de la tristeza al reconocimiento

Miguel Ángel Russo y una imagen típica de su última etapa en Central, al que llevó a la gloria. Estuvo en los momentos más difíciles y lo sacó campeón.

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

