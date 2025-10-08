Miguel Ángel Russo, eterno: las postales de una vida entre el fútbol y la gloria

Los fotoperiodistas de La Capital retrataron una trayectoria ejemplar: títulos, emociones y una pasión que marcó generaciones.

Miguel Ángel Russo, eterno en el corazón de los canallas y los fanátícos del fútbol

El fútbol argentino perdió este miércoles a uno de sus grandes referentes. Miguel Ángel Russo dejó una huella profunda en cada club que dirigió y en cada jugador que formó. Desde sus inicios como futbolista en Estudiantes de La Plata , hasta su consagración como entrenador campeón con Rosario Central, Boca y Vélez , su carrera fue un ejemplo de trabajo, humildad y coherencia.

En esta galería exclusiva, los fotoperiodistas de La Capital recorren en imágenes los momentos más significativos de su trayectoria: los títulos, las victorias y las emociones que definieron a un caballero de la pelota.

En Rosario Central encontró su lugar en el mundo. Llegó por primera vez en 1997 y tuvo cinco ciclos en total. Lo ascendió, lo salvó del descenso y lo llevó a ser campeón de la Copa de la Liga 2023 , su último título y uno de los más celebrados por el pueblo canalla.

Las imágenes lo muestran en el Gigante, en los entrenamientos, rodeado de jugadores y abrazado a su gente. Para el hincha, Miguel fue más que un técnico: fue un símbolo de pertenencia.

La fotogalería de La Capital

Su figura trasciende los colores. Miguel Ángel Russo será recordado como un maestro, un líder sereno y un apasionado de su oficio. El lente de los reporteros gráficos de este medio lo retrató como lo que fue: un protagonista absoluto de la historia grande del fútbol argentino.

