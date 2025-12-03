La Capital | La Ciudad | podcast

"Los cuentos de Sara": el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros

Son alumnos del ciclo superior de la Escuela Sara Bartfeld Rietti, de General Lagos, y grabaron textos de distintos autores argentinos

3 de diciembre 2025 · 13:05hs
El grupo de estudiantes se sienta frente al micrófono con los papeles en la mano. En la sala reina el silencio. Hasta que llega la indicación del profe a cargo de la grabación y uno de los chicos levanta un cartel que dice "aire". Y entonces arranca la lectura en voz alta de los relatos que formarán parte de "Los cuentos de Sara", el nombre del podcast de la Escuela Sara Bartfeld Rietti, de General Lagos. Una propuesta para convidar emoción y buenas historias.

"Este no es un podcast cualquiera. Es un lugar donde los libros hablan con nuestra voz", explica una de las alumnas en el trailer de la serie, que ya tiene tres capítulos subidos a la plataforma audio.com, aunque no descartan difundirlos también por Spotify.

"Cada capítulo —agregan— es un audiolibro creado por estudiantes con historias que nos hicieron pensar, reír o temblar". Quien ponga play a "Los cuentos de Sara" disfrutará de la experiencia de escuchar textos interpretados por chicos y chicos de General Lagos. Como un eco de los viejos radioteatros. En el primer capítulo el podcast sorprende con una pegadiza cortina compuesta musicalmente con Inteligencia Artificial (IA).

Una experiencia colectiva

Tal como señalan en el sitio web de "Los cuentos de Sara", el proyecto nació como espacio "para alojar una experiencia colectiva de lectura en voz alta" inspirada en el volumen "Lecturas grabadas" (2014) del Plan Nacional de Lecturas. Como todo buen podcast, la lectura en sí es acompañada por efectos de sonido, cortinas musicales y hasta divertidos covers musicales incluidos al final de los dos últimos relatos.

"Proponemos una práctica que desborda el formato escolar y recupera la potencia de la voz como vínculo, como gesto de apropiación y como forma de subjetivación", agregan.

Hasta ahora son tres los episodios que grabaron este año en el estudio creativo Mariano Diodati, la sala de producción audiovisual y streaming del complejo educativo donde se desarrollan varias iniciativas.

En mayo fue el puntapié inicial, con una convocatoria abierta dentro de la escuela para esta experiencia extracurricular. Una vez integrado el grupo se dividieron las tareas para ponerle voz a los cuentos. El trabajo no solo fue arduo en la previa, sino en el durante y en la posproducción. Algunas jornadas de grabación se extendieron desde la mañana y hasta la tarde. Sesiones maratónicas de varias tomas hasta encontrar el tono justo y la emotividad necesaria de cada voz. Un compromiso de docentes y alumnos que se sostuvo hasta octubre.

Del aula al podcast

Los cuentos llevados al podcast —entre ellos "La fiesta ajena" de Liliana Heker y "La plapla" de María Elena Walsh— no fueron elegidos al azar. Son textos que los chicos leyeron en primer año en la materia lengua y literatura, y seleccionados por su dramaticidad y por su impacto en la experiencia lectora de quienes hoy se encuentran en el ciclo superior del secundario.

Desde el Departamento de Lengua de la institución señalaron a La Capital que en esas primeras reuniones de mayo lo que hicieron fue escoger qué relatos les habían marcado más de los que estaban pensados para trabajar en 1º año. Pero también que sean un insumo para trabajar con los que recién llegan a la escuela. Las voces detrás de "Los cuentos de Sara" son de estudiantes de 3º, 4º y 5º año de la escuela ubicada en el Polo Educativo de General Lagos.

La experiencia de la lectura

"Fue una experiencia increíble. Aprendimos muchísimo sobre programas de edición y todo el detrás de escena que no se ve de los audios y los podcast. Y además con mis compañeros nos divertimos muchísimo", contó a este diario uno de los alumnos de 4º año que fue parte del equipo.

Por su parte, una alumna destacó las ganas de todos lo que formaron parte de la iniciativa. Como el ritual de la grabación, mucho más que un ejercicio de lectura: "Con el guión tratábamos no solo de darle la entonación necesaria sino el sentimiento del personaje que estábamos interpretando, porque con el micrófono no solo se transmite la voz. Entonces antes de empezar nos poníamos en el ambiente del personaje, si estaba triste, si estaba enojado, lo pensábamos antes de empezar, para que se interprete bien la emoción".

Monos en la escuela

Mientras algunos se encargaron de la adaptación de los guiones otros se volcaron a la edición o los efectos de sonido. Una vez listo el capítulo 1 —"La fiesta ajena", de Liliana Heker— llegó el desafío de presentarlo. Como en la casa donde ocurren los hechos aparece un mono, se les ocurrió hacer una intervención en la semana de la poesía de septiembre: disfrazados de monos, pasaron por los cursos y pegaron carteles anticipando que el viernes algo iba a pasar. Cuando llegó el día, cuando los alumnos estaban en el comedor de la escuela, por los altoparlantes sonó el trailer del podcast. También pegaron figuras de monos que aún hoy se pueden ver por los pasillos de la Sara Bartfeld Rietti.

Con el fin de año a la vuelta de la esquina, la intención es continuar el proyecto el año que viene, con la idea de hacer un contenido más volcado al radioteatro de cuentos y obras de teatro, aunque utilizando las nuevas herramientas digitales. Desde el Departamento de Lengua ya anticipan una Temporada 2 de "Los cuentos de Sara".

