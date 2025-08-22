Otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

El juvenil se estrelló contra un camión cuando iba a la práctica. Hace casi tres décadas, otro futbolista protagonizó un caso más grave. El caso de Alejo Veliz

El auto de Kevin Gutiérrez, que chocó en la autopista a Buenos Aires cuando iba a la práctica de Central en Arroyo Seco.

El choque del futbolista Kevin Gutiérrez contra un camión cuando iba a la práctica de Central este viernes hizo recordar a otro siniestro protagonizado por un jugador canalla hace muchos años. Claro que aquel tuvo un final trágico, ya que la novia de quien conducía murió.

Gutiérrez fue trasladado esta mañana a un sanatorio privado de la ciudad, donde permanecerá internado en observación por 24 horas. Según un comunicado de Central, el joven jugador sufrió traumatismos leves con una contusión pulmonar leve.

El chico había debutado en la primera división canalla en el partido contra Godoy Cruz correspondiente a la primera fecha del torneo Clausura. Tiene 19 años.

Leer más: Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al entrenamiento en Arroyo Seco

El choque de 1998

Hace 27 años, otro jugador perteneciente al plantel de Central sufrió un accidente automovilístico, aunque aquel fue más grave. El involuntario protagonista de aquella tragedia fue Emanuel Ruiz, un juvenil de Boca que estaba préstamo en el equipo de Arroyito.

El choque ocurrió el 21 de julio de 1998 en el túnel Celedonio Escalada, que en esa época era la principal vía de comunicación entre el centro y el norte de la ciudad.

El jugador de Central circulaba con su Honda Civic por la avenida Rivadavia alrededor de las 22 de ese día y al ingresar al túnel chocó de frente contra un colectivo del servicio de transporte urbano.

El involuntario protagonista de aquella tragedia fue Emanuel Ruiz, un juvenil de Boca que estaba préstamo en el equipo de Arroyito El involuntario protagonista de aquella tragedia fue Emanuel Ruiz, un juvenil de Boca que estaba préstamo en el equipo de Arroyito

Ruiz sufrió algunos golpes que no pusieron en riesgo su vida (se luxó el hombro y tuvieron que operarlo), pero su novia, Andrea Campos, se llevó la peor parte: la joven fue hospitalizada con traumatismos graves de cráneo y tórax, y unas horas después murió.

Leer más: Central reveló cuál es el estado de salud del jugador que chocó con el auto cuando iba a practicar

El caso de Alejo Veliz

Otro caso fue el del delantero Alejo Veliz, quien el 24 de abril de 2023 fue embestido por un camión cuando iba a la práctica de Central en el predio de Arroyo Seco.

Como en el caso de Kevin Gutiérrez, Veliz fue socorrido por Miguel Russo, quien iba detrás y con el mismo destino.

Veliz no sufrió heridas y el choque se atribuyó a una mala maniobra del chofer del camión, que encerró al vehículo de Veliz cuando este se disponía a ingresar a la autopista a Buenos Aires desde la avenida de Circunvalación.

Leer más: Rosario Central vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Ruiz tuvo una larga carrera futbolística, que empezó en Boca y siguió en Central, otra vez Boca, AEK Atenas, Unión, AEK Atenas, Talleres, Nueva Chicago, Toluca, defensores de Belgrano, Real España (Honduras), San Lorenzo de Luján, Hapoel Nir (Israel) y Cienciano (Perú). En Central estuvo dos temporadas, pero nunca se consolidó y terminó jugando poco.