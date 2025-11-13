Mundial en la mira: los futbolistas que se juegan su chance en la selección argentina

La Albiceleste enfrentará a Angola en un amistoso, en el que Lionel Scaloni podrá poner a prueba a varios jugadores que buscan meterse en el equipo

La selección argentina disputará este viernes su último partido del año frente a Angola , en un amistoso que le servirá a Lionel Scaloni para poner a prueba varios nombres que serán alternativa de cara al próximo Mundial de 2026 . Por eso, varias sorpresas se metieron en la lista y se jugarán su chance de entrar al equipo.

Antes de entregar la lista que viajará a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá a mediados del próximo año, la Albiceleste tendrá varios amistosos y disputará la Finalissima frente a España , por lo que el DT tendrá oportunidades para elegir qué jugadores irán a defender el título de campeón del mundo.

En ese marco, nueve futbolistas tendrán la oportunidad de mostrarse , si suman minutos frente a Angola, para entrar definitivamente en la consideración de Scaloni , entre los que se encuentran: Valentín Barco, Nicolás Paz, Joaquín Panichelli, Máximo Perrone, Marcos Senesi, José Manuel López, Emiliano Buendía, Gianluca Prestianni y Kevin Mac Allister.

El entrenador deberá definir cuáles de estos jugadores tendrán la chance de mostrarse en este encuentro en suelo africano, aunque también deberá reemplazar a varios futbolistas importantes que son baja para este partido, como Enzo Fernández, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

Nico Paz es una de las jóvenes promesas de la seleccióna argentina.

Nico Paz y el Flaco López parecen los dos nombres más afianzados para meterse enf la lista del próximo Mundial, pero Barco y Senesi también podrían meterse. Los demás, deberán aprovechar la oportunidad al máximo para replicar el caso de Enzo Fernández, quien se sumó al plantel en la previa de Qatar 2022 y fue una de las figuras de la Copa del Mundo.

El posible once de la selección argentina frente Angola

Según trascendió, Lionel Scaloni prepara un once de arranque con mayoría de los habituales titulares, por lo que iría con: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Cuándo juega la selección argentina

El combinado nacional enfrentará a Angola este viernes 14 de noviembre a las 13 (hora en Argentina) en el Estadio 11 de Novembro de Luanda, capital del país africano.

Cómo ver en vivo Argentina-Angola

El partido será transmitido en Argentina por las señales de cable Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentro Play, Flow y Directv Go.