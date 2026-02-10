La Capital | Ovación | director técnico

Un director técnico rosarino fue emplazado a ganar cuatro partidos para seguir como entrenador del equipo

Su equipo viene de una serie de partidos muy flojos y una derrota que hizo mucho ruido en el club y entre los hinchas.

Claudio Ubeda está en la cuerda floja. El director técnico rosarino tendrá que ganar sus próximos cuatro partidos para seguir en Boca. 

Claudio Ubeda está en la cuerda floja. El director técnico rosarino tendrá que ganar sus próximos cuatro partidos para seguir en Boca. 

El fútbol suele buscar fusibles en los entrenadores. Y es lo que le está pasando a un director técnico rosarino. Su club condicionó su continuidad a una meta muy cuesta arriba: si no gana los próximos cuatro partidos no seguirá en el cargo.

El técnico en cuestión es Claudio Ubeda, quien desde la muerte de Miguel Russo está a cargo del plantel de Boca. El equipo no está jugando nada bien y en lo que va del torneo Apertura ganó dos partidos y perdió dos .

La última derrota fue el domingo ante Vélez en el Amalfitani, donde Boca perdió 2 a 1 en un flojísimo partido. Este resultado provocó una charla interna entre el presidente del club, el plantel y el cuerpo técnico y dejó a Ubeda en la cuerda floja, según informa Noticias Argentinas.

El club le fijó al rosarino una exigencia clara: deberá sumar los 12 puntos en juego en los próximos compromisos para sostenerse en el cargo. Boca jugará ante Platense y Racing en la Bombonera, y frente a Gimnasia en Mendoza. Además, debutará en la Copa Argentina.

Claudio Ubeda, el sucesor de Miguel Russo

Ubeda se hizo cargo de la conducción de Boca tras el fallecimiento de Miguel Russo, de quien era el principal ayudante. Las dudas sobre su ciclo se profundizaron en este inicio de 2026. Si bien durante 2025 el equipo había mostrado una leve evolución, la eliminación ante Racing en el Clausura y decisiones como la salida de Exequiel Zeballos comenzaron a erosionar su crédito con los hinchas.

Las recientes derrotas ante Estudiantes y Vélez, ambas fuera de casa, terminaron de encender las críticas internas.

En paralelo, Riquelme manifestó su fuerte malestar con el plantel por el bajo rendimiento como visitante (Boca perdió con Estudiantes y Vélez). En una reunión en el predio de Ezeiza, el presidente fue contundente y remarcó que no encontraba lógica en la imagen que el equipo viene mostrando fuera de La Bombonera.

