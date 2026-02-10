La Capital | Ovación | Mundial

A cuatro meses del Mundial 2026: cuánto cuesta seguir a la selección en Estados Unidos

Los precios de vuelos individuales rondan los 3.500 dólares, pero hay opciones para que las familias sigan a la selección de Scaloni en la fase de grupos

10 de febrero 2026 · 16:41hs
Los hinchas argentinos copan las tribunas en cada mundial de fútbol

Los hinchas argentinos copan las tribunas en cada mundial de fútbol

El calendario se va tachando a la espera del comienzo del mundial de fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y mientras los futboleros, y los no tanto, se preparan algunos ya proyectaron vivir la experiencia en primera persona, desde las tribunas. Así, “explotaron” las ventas, remarcaron desde una de las agencias de turismo de Rosario que ofrece paquetes para seguir a la selección argentina de Lionel Messi.

Ya desde las preventas lanzadas por los comercios de turismo las consultaron cayeron como agua en cataratas y poco importó que la cita mundialista sea en tres países distancias extensas. Tampoco el costo de las entradas con precios entre 180 y 700 dólares para la fase de grupos, valores que generaron malestar entre los fanáticos del mundo fútbol.

Desde Rosario se espera que parta una gran cantidad de público con planes que van los 2.500 dólares en la opción familias para la fase de grupos. Ya en la etapa definitoria los precios crecen. A menos que salga tercero, la selección de Scaloni jugará todos los partidos en suelo estadounidense, por lo que las conexiones de Rosario con el país del norte de América se vuelven un atractivo más.

Cuánto sale viajar al Mundial

Una de las agencias que se posicionó para la venta de paquetes deportivos para este mundial fue Turismo Carey, que lanzó precios de preventa que logró la aceptación del público rápidamente.

Aitana Fernández, jefa de operaciones de la empresa de turismo, dialogó con radio La Red Rosario y contó detalles de los vuelos y paquetes que ofrecen, a partir de los 2500 dólares (valor estimado) por persona: “Es el precio del Family Plan, una tarifa por persona, que abarca a dos adultos y dos menores e incluye tres días, asistencia médica y entrada al partido que deseen”. Cabe recordar que Argentina jugará su primer partido en Kansas y el resto en la ciudad de Dallas. En caso de no contratar el plan familiar el precio ronda los 3.800 dólares por persona.

Ahora bien, si se quiere contratar los tres partidos de la albiceleste en la fase de grupos, ante Argelia, Austria y Jordania, el precio asciende a poco más de 8.000 dólares por persona dentro del Family Plan.

Los ocho partidos

Si Argentina avanza a los 16vos de Final le tocará jugar en Miami en caso de quedar en el 1º lugar o en San Francisco si sale 2º. Ese paquete (de tres noches, seguro médico y entrada) ronda los 3.800 dólares. “Lo ideal es que vayas con la entrada y que, dependiendo si sale primero o segundo, viaje a la ciudad sede de los 16avos. Como no está garantizado, al momento de la definición generamos el váucher y emitimos el vuelo. Es engorroso y más para el que quiera ir con todo arreglado”, contó Fernández, pero se mostró entusiasta con el futuro de la Scaloneta: “Todo indica que Argentina va a jugar en Miami y ya se vendió eso porque el argentino confía que la selección va a salir primera”.

En los partidos de eliminación directa, se contabiliza el precio base doble (3.800 dólares) por persona. Entonces presenciar toda la fase de grupos, más los cinco partidos para una persona supera los 30 mil dólares. Los que adquieran el plan familiar, tendrán una reducción de gastos de poco más de un 10%.

Viajar al mundial desde Rosario

En este contexto, los países de América del Norte se preparan para recibir a millones de turistas atraídos por la pelota y las grandes figuras del deporte. Argentina, como es costumbre, aportará un gran número de seguidores y Rosario será un punto de partida para muchos de ellos.

A los vuelos de Copa Airlines, Latam y Arajet, se le sumó esta semana Aerolíneas Argentinas que viajará a Miami directos desde Rosario. Son cuatro opciones que, mediante escalas, harán la conexión con Estados Unidos, país donde la selección de Scaloni disputará los tres partidos de primera fase.

La albiceleste integra el grupo J y debutará el 16 de junio, a las 22 ante Argelia, en Kansas City. Luego, el 22 de junio, a las 14, la Scaloneta chocará con Austria en Dallas. Y cerrará la fase de grupos ante Jordania, el 27 de junio, a las 23, otra vez Dallas.

A cuatro meses del Mundial 2026: cuánto cuesta seguir a la selección en Estados Unidos
A cuatro meses del Mundial 2026: cuánto cuesta seguir a la selección en Estados Unidos

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente
Policiales

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
Economía

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Información General

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
Información General

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Alerta a las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla
Información General

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes
El Mundo

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne
Ovación

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado
Política

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales
Policiales

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?