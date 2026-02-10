A cuatro meses del Mundial 2026: cuánto cuesta seguir a la selección en Estados Unidos

Los precios de vuelos individuales rondan los 3.500 dólares, pero hay opciones para que las familias sigan a la selección de Scaloni en la fase de grupos

El calendario se va tachando a la espera del comienzo del mundial de fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y mientras los futboleros, y los no tanto, se preparan algunos ya proyectaron vivir la experiencia en primera persona, desde las tribunas. Así, “explotaron” las ventas, remarcaron desde una de las agencias de turismo de Rosario que ofrece paquetes para seguir a la selección argentina de Lionel Messi.

Ya desde las preventas lanzadas por los comercios de turismo las consultaron cayeron como agua en cataratas y poco importó que la cita mundialista sea en tres países distancias extensas. Tampoco el costo de las entradas con precios entre 180 y 700 dólares para la fase de grupos , valores que generaron malestar entre los fanáticos del mundo fútbol.

Desde Rosario se espera que parta una gran cantidad de público con planes que van los 2.500 dólares en la opción familias para la fase de grupos. Ya en la etapa definitoria los precios crecen . A menos que salga tercero, la selección de Scaloni jugará todos los partidos en suelo estadounidense, por lo que las conexiones de Rosario con el país del norte de América se vuelven un atractivo más.

Una de las agencias que se posicionó para la venta de paquetes deportivos para este mundial fue Turismo Carey , que lanzó precios de preventa que logró la aceptación del público rápidamente.

Aitana Fernández, jefa de operaciones de la empresa de turismo, dialogó con radio La Red Rosario y contó detalles de los vuelos y paquetes que ofrecen, a partir de los 2500 dólares (valor estimado) por persona: “Es el precio del Family Plan, una tarifa por persona, que abarca a dos adultos y dos menores e incluye tres días, asistencia médica y entrada al partido que deseen”. Cabe recordar que Argentina jugará su primer partido en Kansas y el resto en la ciudad de Dallas. En caso de no contratar el plan familiar el precio ronda los 3.800 dólares por persona.

Ahora bien, si se quiere contratar los tres partidos de la albiceleste en la fase de grupos, ante Argelia, Austria y Jordania, el precio asciende a poco más de 8.000 dólares por persona dentro del Family Plan.

Los ocho partidos

Si Argentina avanza a los 16vos de Final le tocará jugar en Miami en caso de quedar en el 1º lugar o en San Francisco si sale 2º. Ese paquete (de tres noches, seguro médico y entrada) ronda los 3.800 dólares. “Lo ideal es que vayas con la entrada y que, dependiendo si sale primero o segundo, viaje a la ciudad sede de los 16avos. Como no está garantizado, al momento de la definición generamos el váucher y emitimos el vuelo. Es engorroso y más para el que quiera ir con todo arreglado”, contó Fernández, pero se mostró entusiasta con el futuro de la Scaloneta: “Todo indica que Argentina va a jugar en Miami y ya se vendió eso porque el argentino confía que la selección va a salir primera”.

En los partidos de eliminación directa, se contabiliza el precio base doble (3.800 dólares) por persona. Entonces presenciar toda la fase de grupos, más los cinco partidos para una persona supera los 30 mil dólares. Los que adquieran el plan familiar, tendrán una reducción de gastos de poco más de un 10%.

Viajar al mundial desde Rosario

En este contexto, los países de América del Norte se preparan para recibir a millones de turistas atraídos por la pelota y las grandes figuras del deporte. Argentina, como es costumbre, aportará un gran número de seguidores y Rosario será un punto de partida para muchos de ellos.

A los vuelos de Copa Airlines, Latam y Arajet, se le sumó esta semana Aerolíneas Argentinas que viajará a Miami directos desde Rosario. Son cuatro opciones que, mediante escalas, harán la conexión con Estados Unidos, país donde la selección de Scaloni disputará los tres partidos de primera fase.

La albiceleste integra el grupo J y debutará el 16 de junio, a las 22 ante Argelia, en Kansas City. Luego, el 22 de junio, a las 14, la Scaloneta chocará con Austria en Dallas. Y cerrará la fase de grupos ante Jordania, el 27 de junio, a las 23, otra vez Dallas.