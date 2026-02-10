Vóley: Sonder juega y no perdona, ni de local ni de visitante, y en ninguna de las dos ligas

Con un vóley explosivo, tanto en la rama masculina como en la femenina, Sonder lidera en la tabla de posiciones y además es el único invicto

Las estadísticas no mienten. En 10 partidos jugados, los chicos de Sonder ganaron 30 sets y perdieron 4: 6 cotejos lo ganaron 3-0

Los equipos de Sonder marcan el rumbo en las dos ligas más importantes del país: en varones, en la Liga Nacional de Voleibol Masculina y en mujeres en la Liga Argentina Femenina. Con un vóley efectivo y contundente ambos equipos dejan su impronta cada fin de semana.

Tras disputarse los inter parejas, el pasado fin de semana tuvo lugar la sexta fecha de la Liga Nacional de Voleibol Masculina, “Copa Lüsqtoff “, doble jornada en la que Sonder y Normal 3 obtuvieron sendos triunfos de visitantes en sus dos presentaciones, mientras que para Citta fue una de cal y una de arena, ya que ganó un encuentro y perdió el restant e. Con estos resultados los tres equipos de la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) continúan liderando la tabla de posiciones de la Zona B, encabezados por Sonder, el único invicto del torneo con 30 puntos, y escoltado por Norma 3 con 22 y Citta, con 20 unidades.

En la jornada del viernes, Citta cayó en su complejo ante Ferro Carril Oeste 2-3 (23/25, 25/22, 21/25, 25/20 y 13/15). Sonder, en tanto, se impuso en el Microestadio Delmi a Infernales Vóley 0-3 (19/25, 18/25 y 20/25) mientras que Normal 3 hizo lo propio con Ateneo Mariano Moreno, también por 0-3 (15/25, 16/25 y 25/27) en el Polideportivo Provincial Fray Mamerto Esquiu, en San Fernando del Valle de Catamarca.

El domingo, en tanto, Citta venció 3-1 a Estudiantes en Villa Constitución, con parciales de 25/18, 25/23, 23/25 y 25/15; Normal 3 le ganó en Salta a Infernales Vóley 1-3 (20/25, 25/21, 15/25 y 16/25) y Sonder se impuso a Ateneo Mariano Moreno por un categórico 3-0 (16/25, 18/25 y 23/25).

En los restantes partidos del grupo, Gimnasia y Esgrima Santa Fe se impuso a Estudiantes 3-1 (25/20, 25/19, 26/28 y 27/25) y luego a Ferro Carril Oeste 3-0 (25/23, 25/22 y 25/22).

La próxima fecha, la 7ª de la fase regular, Citta visitará a Infernales y a Ateneo Mariano Moreno; Sonder recibirá a Ferro y Estudiantes; y Normal 3 a los mismos rivales, pero de manera invertida.

Villa Dora en la Zona A

En la Zona A, Villa Dora se impuso en sus dos presentaciones en el estadio Andrés Meynet y con 22 puntos acumulados, escaló a lo más alto en la tabla de posiciones del grupo. El equipo santafesino venció primero a los cordobeses de La Calera 3-1 (25/21, 28/26, 18/25 y 25/22) y luego a los puntanos de Lafinur por 3-0 (25/21, 25/21 y 25/18).

La Calera, escolta de Villa Dora con 20 puntos, venció a Libertad de San Juan de visitante en el estadio La Calderita por 0-3 (22/25, 17/25 y 13/25). El equipo sanjuanino, en tanto, también superó en su restante participación a Lafinur por 3-1 (25/20, 24/26, 25/21 y 25/20).

En los otros partidos los resultados fueron: Unión Vecinal Trinidad 3, Echagüe 1 (21/25, 25/10, 25/20 y 25/18), Obras San Juan 3, Paraná Rowing 0 (25/20, 25/16 y 25/20); Unión Vecinal Trinidad 3, Paraná Rowing 1 (28/30, 25/20, 25/22 y 25/23) y Obras San Juan 3, Echagüe 0 (25/20, 25/19 y 25/14).

Liga Argentina Femenina

Si a la rama masculina de Sonder no hay con qué darle, la rama femenina no se queda atrás. Del 6 al 9 de febrero, se disputó la cuarta fecha de la Liga Argentina Femenina (LAF), competencia en la que Sonder continúa liderando la tabla con puntaje perfecto: 20 puntos. El Trico venció en La Fábrica a Bahiense 3-0 con parciales de 25/16, 25/13 y 25/15 y pasó a ser el único invicto del torneo, ya que Club Atlético y Biblioteca Bell cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata 3-2 (25/23, 25/13, 18/25, 20/25 y 15/12) en el Poli V. Nethol de la ciudad de las diagonales y resignó su condición de imbatible. Las Lobas iban ganando por 2-0, las cordobesas se lo dieron vuelta y forzaron un quinto set. Ahí, las locales celebraron tras un 15-12 a su favor.

Náutico Sportivo Avellaneda, en tanto, consiguió su segundo triunfo en el certamen al superar a Bahiense 3-2 tras unos largos cinco sets con parciales de 34/32, 22/25, 23/25, 25/22 y 15/6. Con esta victoria, el equipo del barrio Lisandro De la Torre ocupa el décimo lugar en la posiciones con 6 puntos.

En los restantes partidos, los resultados fueron: Villa Dora 3, Bahiense 0 (25/15, 26/24 y 25/17); River 0, Ferro 3 (21/25, 17/25 y 21/25); Boca Juniors 2, Vélez Sarsfield 3 (25/13, 13/25, 25/22, 21/25 y 15/17); Villa Dora 3, San Isidro 0 (25/17, 25/10 y 25/20); Estudiantes 0, Club Atlético y Biblioteca Bell 3 (21/25, 9/25 y 19/25); Banco Provincia La Plata 2, San Lorenzo 3 (25/22, 34/32, 19/25, 19/25 y 9/15); Estudiantes 3, Instituto 1 (20/25, 26/24, 25/21 y 25/17); Boca 3, Ferro Carril Oeste 0 (25/22, 25/14 y 25/20); River 3, Vélez 2 (8/25, 25/21, 25/12, 14/25 y 15/10) y Gimnasia y Esgrima La Plata 3, Instituto 0 (27/25, 25/19 y 25/14).