La Capital | Ovación | Vóley

Vóley: Sonder juega y no perdona, ni de local ni de visitante, y en ninguna de las dos ligas

Con un vóley explosivo, tanto en la rama masculina como en la femenina, Sonder lidera en la tabla de posiciones y además es el único invicto

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

10 de febrero 2026 · 19:02hs
Las estadísticas no mienten. En 10 partidos jugados

Las estadísticas no mienten. En 10 partidos jugados, los chicos de Sonder ganaron 30 sets y perdieron 4: 6 cotejos lo ganaron 3-0

Los equipos de Sonder marcan el rumbo en las dos ligas más importantes del país: en varones, en la Liga Nacional de Voleibol Masculina y en mujeres en la Liga Argentina Femenina. Con un vóley efectivo y contundente ambos equipos dejan su impronta cada fin de semana.

Tras disputarse los inter parejas, el pasado fin de semana tuvo lugar la sexta fecha de la Liga Nacional de Voleibol Masculina, “Copa Lüsqtoff “, doble jornada en la que Sonder y Normal 3 obtuvieron sendos triunfos de visitantes en sus dos presentaciones, mientras que para Citta fue una de cal y una de arena, ya que ganó un encuentro y perdió el restante. Con estos resultados los tres equipos de la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) continúan liderando la tabla de posiciones de la Zona B, encabezados por Sonder, el único invicto del torneo con 30 puntos, y escoltado por Norma 3 con 22 y Citta, con 20 unidades.

Sonder, Normal 3 y Citta

En la jornada del viernes, Citta cayó en su complejo ante Ferro Carril Oeste 2-3 (23/25, 25/22, 21/25, 25/20 y 13/15). Sonder, en tanto, se impuso en el Microestadio Delmi a Infernales Vóley 0-3 (19/25, 18/25 y 20/25) mientras que Normal 3 hizo lo propio con Ateneo Mariano Moreno, también por 0-3 (15/25, 16/25 y 25/27) en el Polideportivo Provincial Fray Mamerto Esquiu, en San Fernando del Valle de Catamarca.

El domingo, en tanto, Citta venció 3-1 a Estudiantes en Villa Constitución, con parciales de 25/18, 25/23, 23/25 y 25/15; Normal 3 le ganó en Salta a Infernales Vóley 1-3 (20/25, 25/21, 15/25 y 16/25) y Sonder se impuso a Ateneo Mariano Moreno por un categórico 3-0 (16/25, 18/25 y 23/25).

En los restantes partidos del grupo, Gimnasia y Esgrima Santa Fe se impuso a Estudiantes 3-1 (25/20, 25/19, 26/28 y 27/25) y luego a Ferro Carril Oeste 3-0 (25/23, 25/22 y 25/22).

La próxima fecha, la 7ª de la fase regular, Citta visitará a Infernales y a Ateneo Mariano Moreno; Sonder recibirá a Ferro y Estudiantes; y Normal 3 a los mismos rivales, pero de manera invertida.

Villa Dora en la Zona A

En la Zona A, Villa Dora se impuso en sus dos presentaciones en el estadio Andrés Meynet y con 22 puntos acumulados, escaló a lo más alto en la tabla de posiciones del grupo. El equipo santafesino venció primero a los cordobeses de La Calera 3-1 (25/21, 28/26, 18/25 y 25/22) y luego a los puntanos de Lafinur por 3-0 (25/21, 25/21 y 25/18).

La Calera, escolta de Villa Dora con 20 puntos, venció a Libertad de San Juan de visitante en el estadio La Calderita por 0-3 (22/25, 17/25 y 13/25). El equipo sanjuanino, en tanto, también superó en su restante participación a Lafinur por 3-1 (25/20, 24/26, 25/21 y 25/20).

En los otros partidos los resultados fueron: Unión Vecinal Trinidad 3, Echagüe 1 (21/25, 25/10, 25/20 y 25/18), Obras San Juan 3, Paraná Rowing 0 (25/20, 25/16 y 25/20); Unión Vecinal Trinidad 3, Paraná Rowing 1 (28/30, 25/20, 25/22 y 25/23) y Obras San Juan 3, Echagüe 0 (25/20, 25/19 y 25/14).

Liga Argentina Femenina

Si a la rama masculina de Sonder no hay con qué darle, la rama femenina no se queda atrás. Del 6 al 9 de febrero, se disputó la cuarta fecha de la Liga Argentina Femenina (LAF), competencia en la que Sonder continúa liderando la tabla con puntaje perfecto: 20 puntos. El Trico venció en La Fábrica a Bahiense 3-0 con parciales de 25/16, 25/13 y 25/15 y pasó a ser el único invicto del torneo, ya que Club Atlético y Biblioteca Bell cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata 3-2 (25/23, 25/13, 18/25, 20/25 y 15/12) en el Poli V. Nethol de la ciudad de las diagonales y resignó su condición de imbatible. Las Lobas iban ganando por 2-0, las cordobesas se lo dieron vuelta y forzaron un quinto set. Ahí, las locales celebraron tras un 15-12 a su favor.

Náutico Sportivo Avellaneda, en tanto, consiguió su segundo triunfo en el certamen al superar a Bahiense 3-2 tras unos largos cinco sets con parciales de 34/32, 22/25, 23/25, 25/22 y 15/6. Con esta victoria, el equipo del barrio Lisandro De la Torre ocupa el décimo lugar en la posiciones con 6 puntos.

En los restantes partidos, los resultados fueron: Villa Dora 3, Bahiense 0 (25/15, 26/24 y 25/17); River 0, Ferro 3 (21/25, 17/25 y 21/25); Boca Juniors 2, Vélez Sarsfield 3 (25/13, 13/25, 25/22, 21/25 y 15/17); Villa Dora 3, San Isidro 0 (25/17, 25/10 y 25/20); Estudiantes 0, Club Atlético y Biblioteca Bell 3 (21/25, 9/25 y 19/25); Banco Provincia La Plata 2, San Lorenzo 3 (25/22, 34/32, 19/25, 19/25 y 9/15); Estudiantes 3, Instituto 1 (20/25, 26/24, 25/21 y 25/17); Boca 3, Ferro Carril Oeste 0 (25/22, 25/14 y 25/20); River 3, Vélez 2 (8/25, 25/21, 25/12, 14/25 y 15/10) y Gimnasia y Esgrima La Plata 3, Instituto 0 (27/25, 25/19 y 25/14).

Noticias relacionadas
riquelme fue denunciado por administracion fraudulenta en boca

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Central se recuperó de la derrota en el debut y venció a Tigre en el predio de Arroto Seco.

La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

Claudio Ubeda está en la cuerda floja. El director técnico rosarino tendrá que ganar sus próximos cuatro partidos para seguir en Boca. 

Un director técnico rosarino fue emplazado a ganar cuatro partidos para seguir como entrenador del equipo

Los hinchas argentinos copan las tribunas en cada mundial de fútbol

A cuatro meses del Mundial 2026: cuánto cuesta seguir a la selección en Estados Unidos

Ver comentarios

Las más leídas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Lo último

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Protesta policial en Rosario: se frustró la reunión con el gobierno provincial y crece la tensión

Protesta policial en Rosario: se frustró la reunión con el gobierno provincial y crece la tensión

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

Tras una reunión con el municipio, se firmó el incremento salarial que se equipara con lo suscripto en el Aérea Metropolitna de Buenos Aires. Así, no habrá paro en el servicio de colectivos. Nación dictó la conciliación obligatoria para el resto del país.
El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros
Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato
Policiales

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas
La ciudad

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Adiós Magis TV: tres aplicaciones de streaming legales y gratuitas para ver series y películas

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Rosario Central vs Sportivo Belgrano: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Ovación
Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

Vóley: Sonder juega y no perdona, ni de local ni de visitante, y en ninguna de las dos ligas

Vóley: Sonder juega y no perdona, ni de local ni de visitante, y en ninguna de las dos ligas

Policiales
Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato
Policiales

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el Clan Sena

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

La Ciudad
Protesta policial en Rosario: se frustró la reunión con el gobierno provincial y crece la tensión
La Ciudad

Protesta policial en Rosario: se frustró la reunión con el gobierno provincial y crece la tensión

La reunión entre la provincia y policías aún no se realizó: volvió la protesta frente a la Jefatura

La reunión entre la provincia y policías aún no se realizó: volvió la protesta frente a la Jefatura

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

Corrupción en Discapacidad: Vamos a seguir acompañando a los que se caen del sistema

Corrupción en Discapacidad: "Vamos a seguir acompañando a los que se caen del sistema"

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente
Policiales

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
Economía

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Información General

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
Información General

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Alerta a las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla
Información General

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes
El Mundo

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne
Ovación

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado
Política

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales
Policiales

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil
Política

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil