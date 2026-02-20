La Capital | Ovación | Central

Central sale nuevamente a pista, para acelerar y acentuar el despegue

En Canalla recibe a Talleres en el Gigante con el gran objetivo de potenciar lo que fue su mejor versión de la temporada, frente a Barracas Central

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

20 de febrero 2026 · 06:00hs
Ángel Di María viene de jugar uno de sus mejores partidos tras el regreso a Central. Es el as de espadas del Canalla.

Virginia Benedetto / La Capital

Ángel Di María viene de jugar uno de sus mejores partidos tras el regreso a Central. Es el as de espadas del Canalla.

Después de lo que fue un gran triunfo, el deseo y la obligación de ir por más. Central sale otra vez a pista con una única intención: acelerar para acentuar el despegue. Los tres puntos que estarán en juego en el Gigante de Arroyito el equipo de Jorge Almirón los necesita para demostrar y demostrarse a sí mismo que el recorrido futbolístico va en un nivel ascendente. Talleres (desde las 22.15) es el próximo escollo del Canalla, frente al que intentará sortear para seguir escalando.

La de este partido es la mejor previa que transitó Central en lo que val Ciclo Almirón. ¿Por qué? Por que el equipo viene de jugar quizá su mejor partido en la temporada, frente a un Barracas Central al que supo dejar chiquito mientras hacía grande su fútbol.

Fue importante el envión que tuvo después de lo que fue la victoria (le permitió avanzar a los 16avos de final) contra Sportivo Belgrano de San Francisco, por la Copa Argentina, pero en aquella ocasión lo que tuvo enfrente fue un equipo de muchísimos menos quilates.

>>Leer más: Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Y el fútbol canalla fluyó

Ya lo de Barracas fue distinto. Porque Central mostró una idea mucho más clara, en la que el juego fluyó de manera natural, pese a esos primeros minutos en los que le costó meterse en partido.

PizarroVB
Vicente Pizarro le va tomando el pulso al fútbol argentino y también al mundo Central.

Vicente Pizarro le va tomando el pulso al fútbol argentino y también al mundo Central.

Lo hizo con un Ángel Di María iluminado, demostrando que está en un nivel supremo, sin dudas de selección (no fueron pocas las voces que se escucharon tras el encuentro pidiendo por el regreso de Fideo al equipo de Lionel Scaloni), pero no fue sólo ese andar excelso de Di María, sino que la estructura lució sólida.

Por eso la obligación que tiene ahora, que no es otra que mantenerse en esa misma línea para solidificar la idea de que se está en camino del ideal futbolístico.

Puntos que valen oro

Pero las necesidades de Central no pasan sólo por potenciar el rendimiento, sino por la conveniencia, y lo saben en Arroyito, de sumar la mayor cantidad de puntos posibles antes del inicio de la Copa Libertadores, que será el momento en el que el Canalla indefectiblemente desviará un poco la atención, con la posibilidad firme de tener que apelar al recambio de futbolistas.

>>Leer más: Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Es más, hay dos partidos (ahora Talleres y el próximo miércoles Gimnasia, en La Plata) todavía por delante, pero toda la solidez futbolística que logre adquirir el equipo en la previa del clásico será bienvenida. Inconscientemente, ese partido en el Parque comienza a ser tenido en cuenta.

Almirón ya dio sobradas muestras de contar con una base titular y más allá de algún posible cambio, la estructura no debiera resentirse. Sin ir más lejos, y más allá del gol de Enzo Copetti, el ingreso de Julián Fernández en el complemento le puso más pimienta todavía a las ambiciones del Canalla.

CentraVB
Central viene de un ran triunfo en el Gigante, ante Barracas. Ahora intentará repetir contra Talleres.

Central viene de un ran triunfo en el Gigante, ante Barracas. Ahora intentará repetir contra Talleres.

Un salto cualitativo y cuantitativo

¿Qué Implicaría sumar de a tres frente a Talleres? Pegar otro cualitativo, pero sobre todo cuantitativo en las posiciones y acomodarse mejor todavía en la zona alta de la tabla, lo que implicaría aliviar tensiones. Es que pese al cuarto puesto que hoy ocupa, es apenas de un punto la distancia que hay con el límite de los clasificados a los octavos de final.

>>Leer más: El sueño de la defensa del título mundial con Angelito en cancha

Y esta remontada que pegó Central en el último partido, esencialmente futbolística, sirvió también para dejar atrás esas malas sensaciones que quedaron por los puntos que se dejaron en el camino en los partidos frente a Belgrano y Aldosivi.

No hay forma de que Central camine sin focalizarse en el día a día, pero las proyecciones siempre están ahí. El Canalla sabe que todo lo bueno que se pueda lograr frente a Talleres le servirá para ir más tranquilo a La Plata, en la previa del clásico. Sabe también que todos los puntos que hay en juego antes del inicio del trajín de la Libertadores son esenciales para cuando ese momento llegue las necesidades para meterse en los playoffs del Apertura no tengan ribetes dramáticos.

Noticias relacionadas
Central sumó de a tres en el úlltimo partido. Ese ese el ritmo que debe mantener en las próximas fechas.

Por qué Central está obligado a no desacelerar su marcha en el torneo Apertura

Jorge Almirón quedó muy conforme con el rendimiento de Central en el último partido.

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Rosario Central es uno de los cinco clubes argentinos que supera los 100 mil socios.

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Ángel Di María celebra frente a los hinchas de Central en el triunfo canalla contra Barracas.

Los impresionantes números de Ángel Di María tras su regreso a Central

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Lo último

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

El oficialismo logró la aprobación de la reforma laboral tras una tensa sesión

El oficialismo logró la aprobación de la reforma laboral tras una tensa sesión

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

El oficialismo logró la aprobación de la reforma laboral tras una tensa sesión

El proyecto se aprobó con 135 votos a favor y 115 en contra y ahora vuelve al Senado para convalidar la eliminación del artículo 44

El oficialismo logró la aprobación de la reforma laboral tras una tensa sesión
Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine
Política

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral
Política

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Tormenta en la región: volcaron diez camiones y hay corte en la autopista a Córdoba

Tormenta en la región: volcaron diez camiones y hay corte en la autopista a Córdoba

Ovación
En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico
Ovación

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Central sale nuevamente a pista, para acelerar y acentuar el despegue

Central sale nuevamente a pista, para acelerar y acentuar el despegue

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

La Ciudad
Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas
La Ciudad

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región
La Ciudad

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado
Política

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país
Economía

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Política

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %
Economía

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular
Zoom

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
La Ciudad

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida
Información General

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida

Paritarias: docentes definen si aceptan o no la oferta del 12,5 % semestral
La Ciudad

Paritarias: docentes definen si aceptan o no la oferta del 12,5 % semestral

Crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe
Economía

Crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado
Policiales

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Newells, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña