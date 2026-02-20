Central sale nuevamente a pista, para acelerar y acentuar el despegue

En Canalla recibe a Talleres en el Gigante con el gran objetivo de potenciar lo que fue su mejor versión de la temporada, frente a Barracas Central

Ángel Di María viene de jugar uno de sus mejores partidos tras el regreso a Central. Es el as de espadas del Canalla.

Después de lo que fue un gran triunfo, el deseo y la obligación de ir por más. Central sale otra vez a pista con una única intención: acelerar para acentuar el despegue. Los tres puntos que estarán en juego en el Gigante de Arroyito el equipo de Jorge Almirón los necesita para demostrar y demostrarse a sí mismo que el recorrido futbolístico va en un nivel ascendente. Talleres (desde las 22.15) es el próximo escollo del Canalla, frente al que intentará sortear para seguir escalando.

La de este partido es la mejor previa que transitó Central en lo que val Ciclo Almirón. ¿Por qué? Por que el equipo viene de jugar quizá su mejor partido en la temporada , frente a un Barracas Central al que supo dejar chiquito mientras hacía grande su fútbol.

Fue importante el envión que tuvo después de lo que fue la victoria (le permitió avanzar a los 16avos de final) contra Sportivo Belgrano de San Francisco , por la Copa Argentina , pero en aquella ocasión lo que tuvo enfrente fue un equipo de muchísimos menos quilates.

Y el fútbol canalla fluyó

Ya lo de Barracas fue distinto. Porque Central mostró una idea mucho más clara, en la que el juego fluyó de manera natural, pese a esos primeros minutos en los que le costó meterse en partido.

Lo hizo con un Ángel Di María iluminado, demostrando que está en un nivel supremo, sin dudas de selección (no fueron pocas las voces que se escucharon tras el encuentro pidiendo por el regreso de Fideo al equipo de Lionel Scaloni), pero no fue sólo ese andar excelso de Di María, sino que la estructura lució sólida.

Por eso la obligación que tiene ahora, que no es otra que mantenerse en esa misma línea para solidificar la idea de que se está en camino del ideal futbolístico.

Puntos que valen oro

Pero las necesidades de Central no pasan sólo por potenciar el rendimiento, sino por la conveniencia, y lo saben en Arroyito, de sumar la mayor cantidad de puntos posibles antes del inicio de la Copa Libertadores, que será el momento en el que el Canalla indefectiblemente desviará un poco la atención, con la posibilidad firme de tener que apelar al recambio de futbolistas.

Es más, hay dos partidos (ahora Talleres y el próximo miércoles Gimnasia, en La Plata) todavía por delante, pero toda la solidez futbolística que logre adquirir el equipo en la previa del clásico será bienvenida. Inconscientemente, ese partido en el Parque comienza a ser tenido en cuenta.

Almirón ya dio sobradas muestras de contar con una base titular y más allá de algún posible cambio, la estructura no debiera resentirse. Sin ir más lejos, y más allá del gol de Enzo Copetti, el ingreso de Julián Fernández en el complemento le puso más pimienta todavía a las ambiciones del Canalla.

Un salto cualitativo y cuantitativo

¿Qué Implicaría sumar de a tres frente a Talleres? Pegar otro cualitativo, pero sobre todo cuantitativo en las posiciones y acomodarse mejor todavía en la zona alta de la tabla, lo que implicaría aliviar tensiones. Es que pese al cuarto puesto que hoy ocupa, es apenas de un punto la distancia que hay con el límite de los clasificados a los octavos de final.

Y esta remontada que pegó Central en el último partido, esencialmente futbolística, sirvió también para dejar atrás esas malas sensaciones que quedaron por los puntos que se dejaron en el camino en los partidos frente a Belgrano y Aldosivi.

No hay forma de que Central camine sin focalizarse en el día a día, pero las proyecciones siempre están ahí. El Canalla sabe que todo lo bueno que se pueda lograr frente a Talleres le servirá para ir más tranquilo a La Plata, en la previa del clásico. Sabe también que todos los puntos que hay en juego antes del inicio del trajín de la Libertadores son esenciales para cuando ese momento llegue las necesidades para meterse en los playoffs del Apertura no tengan ribetes dramáticos.