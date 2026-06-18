Un árbitro argentino debutará en el Mundial el domingo: controlará el partido entre Bélgica e Irán Tras las participaciones de Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, Darío Herrera tendrá su estreno oficial en la Copa del Mundo 18 de junio 2026 · 15:03hs

El árbitro Darío Herrera hará su debut absoluto en el Mundial.

Argentina envió tres árbitros al Mundial 2026, quienes impartirán justicia en partidos de diferentes países y grupos. Este jueves se confirmó el debut de Darío Herrera, el único juez albiceleste que todavía no hizo su debut en esta Copa del Mundo, que será el encargado de dirigir el partido entre Bélgica e Irán del próximo domingo 21 de junio.

Luego de los arbitrajes de Facundo Tello, en el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia, y Yael Falcón Pérez, en la victoria 5-1 de Suecia sobre Túnez, Herrera será el último referí argentino en hacer su estreno en esta edición, además de que será su primera experiencia mundialista.

El encuentro entre Bélgica e Irán se disputará el próximo domingo desde las 16 en el estadio de Los Angeles por el grupo G, que en la primera jornada tuvo dos empates (1-1 en Bélgica vs. Egipto y 2-2 en Irán vs. Nueva Zelanda).

Debut en el Mundial para Darío Herrera El oriundo de Andacollo, Neuquén, hará su debut absoluto en la Copa del Mundo, tras un largo recorrido a nivel internacional. En este encuentro, estará acompañado por los asistentes argentinos Cristian Navarro y Gabriel Chade.

>> Leer más: Mundial 2026: por qué tantos futbolistas usan botines rosas y Messi se pone otros A su vez, el juez japonés Yusuke Araki será el cuarto árbitro y su compatriota Jun Mihara estará como árbitro asistente de reserva. La terna que conformará el equipo del VAR será confirmada por la Fifa en los próximos días.